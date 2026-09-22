Karina Milei: “El Papa es de todos los argentinos, no de un color político”

La palabra de Karina Milei luego de la reunion en la sede del Ministerio de Seguridad para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV

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Karina Milei habló luego de la reunión en la que el Gobierno, junto a la Iglesia y representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, definiera que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional por la visita del papa León XIV. La hermana del Presidente mantuvo un breve contacto con la prensa para decir que “el Papa es de todos los argentinos”, destacando la coordinación de todas las partes.

“El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo. El Papa es de todos los argentinos, no es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones”, afirmó.

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Y cerró: “Es lo que corresponde cuando es algo que es general para todos. Es para todos los argentinos y el presidente Milei es el presidente de todos los argentinos”.

“Fue una reunión excelente, fue un éxito”, resaltó la funcionaria a la salida del encuentro.

En el mismo tono conciliador y de unión ante la relevante visita del jefe de la iglesia católica, Karina Milei anunció que el Gobierno invitará a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a la recepción que se le realizará a León XIV en el Palacio Libertad el domingo 8 de noviembre. También recibirán sus invitaciones los diputados y senadores de todos los partidos políticos.

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Karina Milei encabezó la reunión para definir el feriado por la visita del Papa

Ese evento será muy importante en la agenda de la visita, ya que allí será el primer gran discurso del Papa en el país, luego de su llegada esa tarde desde Montevideo, del homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y de la ceremonia de bienvenida y la reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La reunión para la organización de la visita de León XIV

La secretaria general de la Presidencia encabezó la reunión en el Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se ajustaron detalles de la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Fue Karina Milei quien transmitió la voluntad del Presidente de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, se acordó avanzar en un esquema de “feriados locales / provinciales” para el martes 10 y el miércoles 11, de acuerdo a la agenda del santo padre en el país y que serán oficializados en los próximos días.

Luego de repasar aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación, se informó que los voluntarios registrados para la ayuda peregrina viajarán gratis en el transporte público con sus tarjetas SUBE durante los días en que León XIV permanezca en la Argentina.

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León XIV llegará al país el 8 de noviembre (Foto: David Zorrakino/Europa Press)

Según indicó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se están necesitando unos 20 mil voluntarios para ayudar “en la logística y en el apoyo de los peregrinos en los distintos eventos masivos”. A pesar del impactante número, ya se inscribieron alrededor de 14 mil personas para colaborar con la organización.

Además de Karina Milei, Alejandra Monteoliva y los representantes de CABA y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Por parte del gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

El sumo pontífice llegará al país el próximo 8 de noviembre y cumplirá con un itinerario de cuatro días, que incluye misas, encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos, además de actividades en Claypole, Córdoba y Luján.

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