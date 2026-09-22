Sociedad

El Vaticano quiere que la visita de León XIV a la Argentina sea “un punto de inicio y no de llegada”

En la Santa Sede esperan que el viaje de noviembre deje un “legado” que continúe después de la partida del Pontífice. El mensaje sobre la concordia y la unidad tendrá uno de sus momentos centrales en el discurso ante autoridades y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Las conversaciones que ya comenzaron en Buenos Aires y Roma

Gran expectativa en distintos sectores dirigenciales, empresariales y sociales con la visita del papa León XIV a la Argentina (AP/Alessandra Tarantino)
Gran expectativa en distintos sectores dirigenciales, empresariales y sociales con la visita del papa León XIV a la Argentina (AP/Alessandra Tarantino)
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En el Vaticano hay una consigna que comenzó a repetirse mientras avanza la preparación de la visita de León XIV a la Argentina: el viaje de noviembre debe ser “un punto de inicio y no un punto de llegada”.

Infobae reconstruyó con diversas fuentes que el mensaje fue transmitido en las últimas semanas a dirigentes políticos, empresarios y representantes eclesiásticos argentinos que pasaron por Roma y, al mismo tiempo, comenzó a circular en Buenos Aires a través del representante del Papa en el país, el nuncio apostólico monseñor Michael Wallace Banach.

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La indicación a quienes están involucrados de uno u otro modo en la preparación de la visita es que empiecen a pensar desde ahora qué puede quedar en pie después de la partida de León XIV.

Infografía con el cronograma de actividades por días y horas del papa León XIV, junto a su fotografía y el logotipo de Infobae
Las actividades, horarios y locaciones programadas para la visita del papa León XIV al país

La expectativa de la Santa Sede es que los cuatro días que el Papa pasará en el país no queden reducidos a las multitudes, las celebraciones religiosas y las fotografías institucionales, sino que permitan poner en marcha un proceso capaz de prolongarse después de su partida. En distintas conversaciones mantenidas durante las últimas semanas comenzó incluso a aparecer una palabra para definir ese objetivo: “legado”.

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La idea, todavía en una etapa embrionaria, es que actores políticos, religiosos, empresarios y representantes de la sociedad civil empiecen a pensar qué puede quedar en pie después del 11 de noviembre. Concordia, unidad, diálogo y capacidad de encuentro aparecen entre los conceptos alrededor de los cuales podría construirse esa etapa posterior.

La recepción en el Palacio Libertad

El mensaje tendrá probablemente su expresión más explícita el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, durante el encuentro que León XIV mantendrá con autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de distintos sectores de la sociedad argentina.

Será el primer gran discurso del Papa en el país, luego de su llegada esa tarde desde Montevideo, del homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y de la ceremonia de bienvenida y la reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

No será un auditorio menor para ese mensaje. Allí está previsto que confluyan funcionarios, gobernadores, legisladores, miembros del Poder Judicial, empresarios, sindicalistas y representantes de otros sectores. La propia Iglesia argentina planteó en las últimas semanas la conveniencia de que el encuentro exprese una imagen amplia y transversal, incluso con la presencia de ex presidentes.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, había hablado públicamente del deseo de que la visita pueda “hermanar” a los argentinos más allá de sus diferencias, y este lunes, en la conferencia de prensa conjunta que el Gobierno y la Iglesia realizaron en la Casa Rosada para presentar la agenda oficial, fue más lejos: el viaje, dijo, “no es solo un punto de llegada; es también un punto de partida”.

Papa León XIV y Arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, expresó el deseo de que la visita pueda “hermanar” a los argentinos más allá de sus diferencias

Colombo tendrá además una nueva instancia de trabajo en Roma antes del viaje papal. En octubre regresará al Vaticano para participar, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, del encuentro convocado por León XIV con los titulares de los episcopados de todo el mundo por el décimo aniversario de Amoris laetitia. La reunión se desarrollará del 7 al 14 de octubre y buscará avanzar en un “discernimiento sinodal” sobre los pasos a dar para anunciar el Evangelio a las familias de hoy. Allí está previsto que Colombo termine también de ajustar detalles vinculados con la visita.

Las características de la visita papal

La cuestión viene siendo conversada también lejos de las reuniones formales de organización. Según pudo saber Infobae, el concepto de trabajar desde ahora por un legado de la visita fue motivo de coincidencias entre representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el nuncio apostólico durante un almuerzo realizado recientemente frente a la sede de la Nunciatura. Banach planteó esa idea en al menos otros dos encuentros con autoridades argentinas.

En Roma recuerdan, salvando las enormes diferencias de contexto, el viaje que Francisco realizó a Colombia en septiembre de 2017. Aquella visita tuvo como lema “Demos el primer paso” y se produjo mientras el país atravesaba el complejo proceso de reconciliación posterior a décadas de conflicto interno. La comparación que hoy aparece en algunas conversaciones vaticanas no pretende equiparar la situación argentina con la colombiana. La referencia es otra: la concepción de una visita papal como disparador de un proceso y no como su punto culminante.

El encuentro de Javier Milei con el Papa León XIV
El Papa será recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y luego habrá un encuentro en el Palacio Libertad (Vatican Media)

El énfasis tampoco resulta ajeno a los últimos discursos de León XIV. El pasado 12 de septiembre, al recibir en el Vaticano a participantes del encuentro Fratelli tutti: Diálogo socioambiental Norte-Sur, el Papa defendió la necesidad de una “agenda de responsabilidad compartida”, sostuvo que escuchar posiciones distintas no significa diluirlas y reclamó buscar aquello que pueda servir al bien común. También advirtió que las narrativas polarizadas encuentran hoy una amplificación inmediata y que la confrontación puede terminar convertida en un instrumento de poder. En otras intervenciones recientes volvió sobre la unidad como tema cercano a su corazón y valoró el diálogo entre instituciones y la construcción de redes de colaboración.

En esas intervenciones hay elementos que permiten anticipar el tono, aunque no las palabras concretas, del mensaje que llevará a la Argentina. En el Vaticano dan prácticamente por descontado que la concordia y la unidad ocuparán un lugar importante en los discursos del viaje, y particularmente en el encuentro institucional del domingo en el Palacio Libertad.

De Buenos Aires a Roma: expectativas y desafíos

En estas últimas semanas, además, varios empresarios y dirigentes argentinos pasaron por Roma. En los mensajes que escucharon de altas autoridades eclesiásticas quedó claro que, desde esa mirada, la salida de los problemas argentinos no pasa por nacionalismos exacerbados, sino por líderes capaces de dialogar y, al mismo tiempo, de gestionar con eficiencia para el conjunto de la sociedad.

La composición misma de la agenda oficial —un Cottolengo, el mundo del trabajo, referentes de diferentes religiones, los jóvenes, una cárcel y finalmente el santuario de Luján— ofrece una clave sobre el perfil que tendrá el viaje.

Varios hombres con trajes oscuros y alzacuellos eclesiásticos hablan frente a la fachada y las puertas de una catedral de estilo gótico
La comitiva oficial visitó la Basílica Nuestra Señora de Luján en medio de los preparativos para la visita del Santo Padre

León XIV celebrará misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján a las 10 del 11 de noviembre, con una convocatoria que el intendente Leonardo Boto estimó que podría superar ampliamente el millón de personas, dentro del “aforo de siete millones” que el Gobierno prevé para toda la visita papal. A las 13.30 del miércoles 11 de noviembre está prevista la ceremonia de despedida en Ezeiza.

Pero en Roma buscan que el balance de la visita no se mida solamente por la cantidad de personas en las calles, el éxito del operativo o las imágenes que deje cada acto. La pregunta que empezó a circular es otra: qué habrá cambiado, o al menos qué habrá comenzado, cuando León XIV deje la Argentina. Por eso la consigna que transmitieron desde el Vaticano funciona al mismo tiempo como expectativa y como desafío para sus interlocutores locales: que noviembre no sea un punto de llegada. Que sea el primero de los pasos.

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