Kicillof busca respaldo del mundo financiero en Nueva York: reuniones con fondos y empresarios y una actividad con el alcalde Mamdani

El año pasado, Kicillof ya había participado de un homenaje a Pepe Mujica que se realizó en el marco de la ONU en Nueva York

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el martes 22 de septiembre a Nueva York, donde buscará fortalecer el vínculo con acreedores y empresarios en medio de las necesidades de refinanciación de la administración bonaerense. La agenda incluirá reuniones con fondos que poseen bonos provinciales, compañías con proyectos en el territorio y una actividad con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. De trasfondo, también buscará mostrar una apertura al diálogo frente al mercado y el mundo financiero, en la antesala de las elecciones presidenciales en las que pugna por ser el candidato del peronismo.

La visita coincidirá con la estadía del presidente Javier Milei en Estados Unidos, prevista para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las actividades de ambos dirigentes serán separadas, aunque la simultaneidad volverá a exponer las diferencias entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

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Kicillof viajará en carácter oficial y la Provincia afrontará los gastos de la misión oficial. Durante su ausencia, la vicegobernadora Verónica Magario quedará a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. Será luego del acto político que encabece este sábado en Avellaneda, en el que se espera que el mandatario haga un pronunciamiento sólido sobre su eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones del año que viene.

El martes, el gobernador mantendrá una reunión con fondos de inversión que poseen títulos de deuda de la provincia de Buenos Aires. También se encontrará con representantes de empresas que ya tienen inversiones o analizan desembolsos en el territorio bonaerense.

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El contacto con los acreedores se producirá cinco años después del inicio de la negociación que llevó a la reestructuración de la deuda provincial bajo legislación extranjera. El proceso comenzó el 24 de abril de 2020, después de que la Provincia bordeara el default, y cuyo canje se liquidó el 3 de septiembre de 2021.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof,acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López

La operación alcanzó USD 7.148 millones de capital distribuido en 11 series de bonos emitidos en dólares y euros. La Provincia informó que logró reestructurar o modificar el 97,66% de los títulos incluidos mediante el canje y la aplicación de cláusulas de acción colectiva.

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El acuerdo inicial, anunciado en julio de 2021, se alcanzó con el principal acreedor de la Provincia y otros inversores institucionales. El entendimiento destrabó una negociación que había atravesado más de un año de negociaciones y diferencias entre grupos de bonistas.

La reestructuración modificó el calendario de vencimientos de los bonos bajo ley extranjera. Los nuevos títulos alcanzados tienen vencimiento en 2037, mientras que las amortizaciones de capital comenzaron en 2024 para algunas series y están previstas desde 2028 para otras.

Según los términos difundidos en aquel momento, el canje redujo en cerca de USD 4.450 millones los servicios de deuda previstos entre 2020 y 2024, equivalentes al 75% de los compromisos originales para ese período. El Gobierno bonaerense calculó un alivio financiero de alrededor de USD 4.600 millones hasta 2027.

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En septiembre de 2025, la administración provincial también había anunciado acuerdos con los acreedores que mantenían litigios en tribunales de Nueva York por bonos no ingresados al canje de 2021. El entendimiento replicó las condiciones de aquella reestructuración y contempló la entrega de bonos A en dólares con vencimiento en 2037, además de pagos en efectivo equivalentes a los servicios devengados desde entonces.

La agenda financiera de Kicillof en Estados Unidos se realizará después del último pago semestral de los bonos internacionales. El 1° de septiembre, la Provincia canceló cerca de USD 420 millones, de los cuales unos USD 191 millones correspondieron a amortización de capital y USD 226 millones a intereses.

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Con ese vencimiento, el Gobierno bonaerense informó pagos acumulados por alrededor de USD 3.000 millones desde la reestructuración de 2021. El desglose oficial señala desembolsos por USD 910 millones de capital y USD 2.100 millones de intereses.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, sostuvo días atrás que la administración bonaerense cumple en tiempo y forma con los vencimientos de los bonos internacionales, que se concentran el 1° de marzo y el 1° de septiembre de cada año. “Ya hemos cancelado desde el año 2021 servicios de bonos externos por un total de tres mil millones de dólares”, afirmó.

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco

“Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, en muchos casos heredadas del gobierno de María Eugenia Vidal, que irresponsablemente había tomado una cuantiosa deuda en dólares, que ahora nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, planteó Bianco días atrás. Las declaraciones también buscan operar como una muestra de lo que podría hacer Kicillof con algunas agendas de orden nacional de cara a las elecciones del año que viene, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La búsqueda de interlocución con fondos también ocurre después de que la Legislatura bonaerense sancionara a fin del año pasado un endeudamiento. La norma autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones para atender las amortizaciones de la deuda pública.

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La ley habilitó, además, endeudamiento por hasta USD 1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos, mejorar el perfil de vencimientos, cubrir déficit financiero y financiar proyectos de inversión. La Tesorería General provincial quedó facultada para emitir Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones durante 2026.

El miércoles 23, Kicillof participará con Mamdani en un coloquio titulado “Construyendo una economía para la mayoría”. El encuentro podría contar con otros dirigentes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Actualmente, Mamdani está al frente de una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante la decisión de negar tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, a inmigrantes que reciban ayudas públicas. El alcalde demócrata presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para frenar la medida que entrará en vigencia este viernes.

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New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference to announce new legal action to protect immigrant families at City Hall in New York, New York, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Luego, el gobernador disertará en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Allí, según la información oficial, Kicillof “analizará las perspectivas de desarrollo del país, las implicancias del aumento de las tensiones geopolíticas y de la fragmentación económica, y las respuestas de los gobiernos y fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Mientras tanto, Milei tiene previsto hablar ante la ONU y buscará una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner sobre la mesa el último reclamo por las Islas Malvinas, hecho en cadena nacional luego de que el líder estadounidense manifestara su voluntad de involucrarse en la disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido.