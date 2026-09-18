Política

Kicillof busca respaldo del mundo financiero en Nueva York: reuniones con fondos y empresarios y una actividad con el alcalde Mamdani

Viajará a los Estados Unidos tras el acto de su agrupación política MDF. Buscará recomponer confianza con tenedores de deuda y con firmas que tienen planes de inversión en PBA. El viaje coincidirá con la presentación de Milei en la Asamblea de la ONU

Axel Kicillof en Nueva York
El año pasado, Kicillof ya había participado de un homenaje a Pepe Mujica que se realizó en el marco de la ONU en Nueva York
Guardar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el martes 22 de septiembre a Nueva York, donde buscará fortalecer el vínculo con acreedores y empresarios en medio de las necesidades de refinanciación de la administración bonaerense. La agenda incluirá reuniones con fondos que poseen bonos provinciales, compañías con proyectos en el territorio y una actividad con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. De trasfondo, también buscará mostrar una apertura al diálogo frente al mercado y el mundo financiero, en la antesala de las elecciones presidenciales en las que pugna por ser el candidato del peronismo.

La visita coincidirá con la estadía del presidente Javier Milei en Estados Unidos, prevista para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las actividades de ambos dirigentes serán separadas, aunque la simultaneidad volverá a exponer las diferencias entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

PUBLICIDAD

Kicillof viajará en carácter oficial y la Provincia afrontará los gastos de la misión oficial. Durante su ausencia, la vicegobernadora Verónica Magario quedará a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. Será luego del acto político que encabece este sábado en Avellaneda, en el que se espera que el mandatario haga un pronunciamiento sólido sobre su eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones del año que viene.

El martes, el gobernador mantendrá una reunión con fondos de inversión que poseen títulos de deuda de la provincia de Buenos Aires. También se encontrará con representantes de empresas que ya tienen inversiones o analizan desembolsos en el territorio bonaerense.

PUBLICIDAD

El contacto con los acreedores se producirá cinco años después del inicio de la negociación que llevó a la reestructuración de la deuda provincial bajo legislación extranjera. El proceso comenzó el 24 de abril de 2020, después de que la Provincia bordeara el default, y cuyo canje se liquidó el 3 de septiembre de 2021.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof,acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof,acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López

La operación alcanzó USD 7.148 millones de capital distribuido en 11 series de bonos emitidos en dólares y euros. La Provincia informó que logró reestructurar o modificar el 97,66% de los títulos incluidos mediante el canje y la aplicación de cláusulas de acción colectiva.

El acuerdo inicial, anunciado en julio de 2021, se alcanzó con el principal acreedor de la Provincia y otros inversores institucionales. El entendimiento destrabó una negociación que había atravesado más de un año de negociaciones y diferencias entre grupos de bonistas.

La reestructuración modificó el calendario de vencimientos de los bonos bajo ley extranjera. Los nuevos títulos alcanzados tienen vencimiento en 2037, mientras que las amortizaciones de capital comenzaron en 2024 para algunas series y están previstas desde 2028 para otras.

Según los términos difundidos en aquel momento, el canje redujo en cerca de USD 4.450 millones los servicios de deuda previstos entre 2020 y 2024, equivalentes al 75% de los compromisos originales para ese período. El Gobierno bonaerense calculó un alivio financiero de alrededor de USD 4.600 millones hasta 2027.

En septiembre de 2025, la administración provincial también había anunciado acuerdos con los acreedores que mantenían litigios en tribunales de Nueva York por bonos no ingresados al canje de 2021. El entendimiento replicó las condiciones de aquella reestructuración y contempló la entrega de bonos A en dólares con vencimiento en 2037, además de pagos en efectivo equivalentes a los servicios devengados desde entonces.

La agenda financiera de Kicillof en Estados Unidos se realizará después del último pago semestral de los bonos internacionales. El 1° de septiembre, la Provincia canceló cerca de USD 420 millones, de los cuales unos USD 191 millones correspondieron a amortización de capital y USD 226 millones a intereses.

Con ese vencimiento, el Gobierno bonaerense informó pagos acumulados por alrededor de USD 3.000 millones desde la reestructuración de 2021. El desglose oficial señala desembolsos por USD 910 millones de capital y USD 2.100 millones de intereses.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, sostuvo días atrás que la administración bonaerense cumple en tiempo y forma con los vencimientos de los bonos internacionales, que se concentran el 1° de marzo y el 1° de septiembre de cada año. “Ya hemos cancelado desde el año 2021 servicios de bonos externos por un total de tres mil millones de dólares”, afirmó.

Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Juan Cuattromo
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco

“Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, en muchos casos heredadas del gobierno de María Eugenia Vidal, que irresponsablemente había tomado una cuantiosa deuda en dólares, que ahora nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, planteó Bianco días atrás. Las declaraciones también buscan operar como una muestra de lo que podría hacer Kicillof con algunas agendas de orden nacional de cara a las elecciones del año que viene, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La búsqueda de interlocución con fondos también ocurre después de que la Legislatura bonaerense sancionara a fin del año pasado un endeudamiento. La norma autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones para atender las amortizaciones de la deuda pública.

La ley habilitó, además, endeudamiento por hasta USD 1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos, mejorar el perfil de vencimientos, cubrir déficit financiero y financiar proyectos de inversión. La Tesorería General provincial quedó facultada para emitir Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones durante 2026.

El miércoles 23, Kicillof participará con Mamdani en un coloquio titulado “Construyendo una economía para la mayoría”. El encuentro podría contar con otros dirigentes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Actualmente, Mamdani está al frente de una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante la decisión de negar tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, a inmigrantes que reciban ayudas públicas. El alcalde demócrata presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para frenar la medida que entrará en vigencia este viernes.

New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference to announce new legal action to protect immigrant families at City Hall in New York, New York, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Jeenah Moon
New York City Mayor Zohran Mamdani speaks during a press conference to announce new legal action to protect immigrant families at City Hall in New York, New York, U.S., September 14, 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Luego, el gobernador disertará en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Allí, según la información oficial, Kicillof “analizará las perspectivas de desarrollo del país, las implicancias del aumento de las tensiones geopolíticas y de la fragmentación económica, y las respuestas de los gobiernos y fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Mientras tanto, Milei tiene previsto hablar ante la ONU y buscará una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner sobre la mesa el último reclamo por las Islas Malvinas, hecho en cadena nacional luego de que el líder estadounidense manifestara su voluntad de involucrarse en la disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido.

Temas Relacionados

Axel KicillofProvincia de Buenos AiresDeuda públicaZohran MamdaniElecciones 2027Donald TrumpJavier MileiNueva YorkEstados UnidosAsamblea General de la ONUPeronismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nueva encuesta mostró un deterioro de la imagen de Milei y una aprobación estancada en 42%

El relevamiento de Poliarquía Consultores registró un 52% de valoración negativa para el Presidente, frente a un 31% positiva

Una nueva encuesta mostró un deterioro de la imagen de Milei y una aprobación estancada en 42%

El Reino Unido ratificó su política comercial en las Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las empresas impulsadas por Argentina

“Cargos sin justificación legal”, señaló Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar del gobierno británico

El Reino Unido ratificó su política comercial en las Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las empresas impulsadas por Argentina

La lectura de Tenembaum sobre la interna libertaria: qué busca Bullrich y por qué tomó distancia de Milei

El periodista analizó el gesto de la senadora con una canción de Lali Espósito, su posicionamiento dentro del oficialismo y las tensiones que podrían marcar el escenario electoral de 2027

La lectura de Tenembaum sobre la interna libertaria: qué busca Bullrich y por qué tomó distancia de Milei

Milei habló sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a “Lali”

El Presidente reveló un dato desconocido después de la polémica que mantuvo con la cantante

Milei habló sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a “Lali”

Javier Milei visitó Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección

La comitiva recorrió los proyectos que se encuadran en el régimen de grandes inversiones y estaba pendiente una actividad con la militancia. El lunes Karina cantó por un nuevo mandato con diputados nacionales. Reuniones clave y la disputa de fondo por la intendencia de la ciudad

Javier Milei visitó Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección

DEPORTES

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

TELESHOW

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Rosario Ortega explicó por qué no asistió a la boda de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

El fuerte comunicado de la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

INFOBAE AMÉRICA

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

De la playa Maculís al extranjero: Andrea Herrera y su apuesta por la investigación de tiburones en El Salvador

El Poder Judicial dominicano reduce en 86% el tiempo para emitir sentencias por prescripción de multas de tránsito

Panamá registra 4,599 denuncias por delitos sexuales hasta agosto

Estas playas de EEUU albergan algunas de las serpientes más venenosas

La inseguridad se instala en la vida cotidiana de barrios de Cuba, lamentan los ciudadanos