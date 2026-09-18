Milei habló sobre el video de Patricia Bullrich escuchando a “Lali”

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El presidente Javier Milei le restó importancia a que Patricia Bullrich haya utilizado una canción de Lali Espósito en un video publicado en medio de las tensiones internas por los cambios previstos en el sistema de discapacidad. Según contó la periodista Marcia Frisciotti (Pochi) en Canal 13, el mandatario sostuvo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la controversia, escuchó temas de la artista que le gustaron.

“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, fue la respuesta que el jefe de Estado transmitió ante la consulta del programa.

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Fuentes oficiales confirmaron a Infobae el intercambio entre Milei y la periodista, y ratificaron el contenido de la declaración presidencial.

Javier Milei y Patricia Bullrich bailan en un escenario durante la presentación musical de Lali Espósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Milei se despegó de la polémica por la canción elegida por Bullrich

La consulta se produjo luego de que Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, difundiera un video en su cuenta de X acompañado por “No me importa”, una canción de Lali Espósito.

La publicación de la senadora llegó horas después de que expresara sus reparos por las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En particular, cuestionó no haber sido informada sobre los cambios antes de que la iniciativa fuera enviada al Congreso.

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En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich señaló que la discusión no había sido abordada en la mesa política del oficialismo. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos”, afirmó.

Patricia Bullrich compartió un video en su despacho trabajando al ritmo de una canción de Lali Espósito

El video de Bullrich coincidió con cuestionamientos al Presupuesto 2027

El capítulo referido a discapacidad contempla cambios en el régimen de prestaciones y una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También introduce modificaciones a la ley 24.901, que regula desde 1997 la atención integral del sector.

Bullrich había advertido que la falta de información podía generar dificultades en el trabajo legislativo del oficialismo. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, planteó.

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El conflicto entre Milei y Lali Espósito comenzó tras las PASO de 2023

La polémica entre Javier Milei y Lali Espósito se remonta a las PASO de 2023, cuando la cantante publicó en redes sociales la frase “Qué peligroso, qué triste” tras el triunfo libertario. El entonces candidato presidencial respondió con críticas públicas y, ya en la Presidencia, volvió a cuestionarla en distintas oportunidades.

La artista replicó en 2024 con la canción “Fanático”, que fue interpretada como una respuesta a esos cuestionamientos y profundizó la disputa pública entre ambos. En ese contexto, la respuesta del Presidente buscó quitarle centralidad política al uso de la canción por parte de Bullrich y sostuvo que la valoración de una obra artística no debería quedar sujeta a las diferencias partidarias.

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