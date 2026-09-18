Javier Milei visita Bahía Blanca para mostrar las inversiones del RIGI y se activa un operativo por su reelección

Javier Milei en Bahía Blanca. REUTERS/Stringer

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El presidente Javier Milei recorrerá este viernes la ciudad de Bahía Blanca en el marco de una jornada centrada en grandes inversiones industriales y energéticas, que incluirá recorridas por distintos proyectos encuadrados en el RIGI y un encuentro político con militantes de La Libertad Avanza.

Por el cronograma de actividades, es una visita que busca mezclar algunos efectos concretos de la política de gestión libertaria con el operativo clamor que hay para que el presidente pueda ser reelegido el año próximo. En el Gobierno quieren mostrar las inversiones privadas que llegaron a partir de la aprobación del RIGI y luego capitalizarlo con un encuentro con la militancia en la calle.

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La primera parada formal está prevista para las 11:00, cuando el mandatario llegará a las instalaciones de Compañía Mega S.A., donde será recibido por el CEO de la firma, Tomás Córdoba, y por el presidente y CEO de YPF S.A., Horacio Marín. La agenda contempla una recorrida por las nuevas instalaciones, una visita a la sala de control y una charla con trabajadores, además de una reunión sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de ampliación de la compañía.

Antes de llegar a la planta, Milei se trasladará en helicóptero desde el aeropuerto y durante el trayecto sobrevolará los terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía, junto al titular de la compañía, Marcelo Mindlin. La comitiva estará integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

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Alrededor de las 12:20, la comitiva presidencial se trasladará hacia Puerto Galván para visitar las instalaciones de Louis Dreyfus Company (LDC). Allí, Milei mantendrá un encuentro con autoridades de la firma y recibirá detalles sobre las futuras obras. También recorrerá el sector donde LDC proyecta construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol, con una inversión anunciada cercana a los 400 millones de dólares.

La jornada tendrá además un componente político. Para las 16:30, referentes de La Libertad Avanza convocaron a militantes y seguidores del Presidente en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, en la primera cuadra de Saavedra. La actividad se encuadra en el operativo reelección que comenzó a impulsar la cúpula del partido nacional de La Libertad Avanza. Por caso, este lunes fue Karina Milei quien encabezó un encuentro en un local partidario bonaerense y cantó por las elecciones del año próximo junto con diputados nacionales.

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En paralelo, organizaciones gremiales anunciaron una concentración para las 15:30 en la Plaza Rivadavia. ATE y SUTEBA, entre otros sectores, convocaron a manifestarse por la presencia del Presidente en la ciudad.

Una imagen de Milei en Bahía Blanca: a poco tiempo de asumir, el presidente y Axel Kicillof se reunieron en el comité de crisis conformado por el trágico temporal que sacudió a la ciudad de la provincia de Buenos Aires

Esta será la tercera vez que el jefe de Estado visita Bahía Blanca desde su asunción. Las dos anteriores estuvieron marcadas por tragedias climáticas: en diciembre de 2023, tras el fuerte temporal que provocó 13 muertes, y en marzo de 2025, luego de la inundación que dejó 18 víctimas fatales. Esa situación de crisis generó un vínculo de diálogo entre Milei y el intendente Federico Susbielles, del PJ.

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Pese a todo, los organizadores de la jornada hicieron lo posible para que los funcionarios de la intendencia no pudieran tener contacto con el Presidente. En las últimas dos semanas se produjeron varias reuniones dentro del armado de la Sexta Sección y se acordó que Milei limitara su contacto con el oficialismo local, limitándose a las actividades vinculadas a las inversiones y al armado libertario.

Así como lo hizo en sus recientes viajes a Rosario y Misiones, los organizadores prevén que Milei salga a la puerta del hotel a saludar a los seguidores y fanáticos locales. “Se busca mostrar la palanca que tiene en los distintos puntos del país pese a ser una persona que no viaja mucho”, afirman.

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La persona del entorno de Sebastián Pareja que está encargada de la coordinación en la Sexta Sección Electoral es la senadora provincial María Luz Bambaci. Bahía Blanca es uno de los pocos distritos del país donde se exhibe un acuerdo de convivencia sostenible entre el armado de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que tienen como representantes en el territorio a los concejales Franca Grippo y Felipe Ferrández.

Una fuente del esquema libertario confirmó a Infobae que habrá reuniones políticas entre los referentes y coordinadores de la Sexta con Pareja, Santilli y posiblemente Karina. “Milei no participa de estas reuniones”, avisaron desde el armado bahiense.

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Y es que todavía es una incógnita quién será candidato a intendente del espacio de cara al año próximo. En el parejismo están convencidos de que La Libertad Avanza está fuerte como marca y que puede imponerse al peronismo que hoy en día comanda Susbielles. Por el momento se descartó la posibilidad de un outsider, aunque en su momento fueron varios los sondeados. Oportunamente, La Libertad Avanza tiene en la Legislatura bonaerense al exintendente Héctor Gay y al economista Oscar Liberman.

Si bien ninguno de los dos es la primera opción de la cúpula del partido, Liberman es quien tiene un contacto de particular cercanía con Milei, a quien conoce desde antes de su lanzamiento a la política. Una encuesta reciente de DC Consultores lo posicionó como el precandidato más elegido por un 30,1% de los encuestados, seguido por Federico Susbielles y Héctor Gay, con 17,8% y 3,3%, respectivamente.

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