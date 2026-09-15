Realismo libertario: Milei reclama a su tropa una defensa cerrada del plan económico y busca reactivar sus proyectos

Javier Milei, con legisladores de LLA: un pizarrón para exponer sobre economía

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Desde que retomó la actividad en la Casa Rosada, Javier Milei suma encuentros con ministros y legisladores, y los dedica centralmente a la marcha de la Economía, no con sentido académico sino para reclamar una defensa activa, y cerrada, del plan de Gobierno. Lo acaba de repetir en el inicio de esta semana, marcada además por la intención de reactivar proyectos propios en el Congreso. El oficialismo tiene pendiente una extensa lista de iniciativas, algunas por ahora realmente complicadas, como la reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO. Y añade también como objetivos prioritarios el Presupuesto 2027, desde este martes, y el texto sobre Malvinas. En el fondo, es un clásico: intensidad política cuando los números no acompañan, al menos como se esperaba. Algo así como realismo libertario.

Las reuniones referidas y la significativa actividad presidencial en redes sociales asoman en espejo con la economía. La batería está dirigida a contrarrestar lo que el círculo de Olivos percibe como preocupación en el interior del oficialismo, alimentada por el olfato de algunos libertarios y variadas encuestas, no sólo ni principalmente las que circulan de manera pública. Es llamativo, pero para aplacar las inquietudes propias no alanza ya con lo ocurre en las otras veredas: el peronismo/kirchnerismo embarrado en sus internas y otras franjas políticas dispersas, fragmentadas.

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La reiteración del mensaje de Milei ante funcionarios, diputados y senadores se produjo después de una semana que dejó a la vista un cuadro de datos contrapuestos, pero distante del concepto de economía con dos velocidades. Algunos, aún con los cuidados del caso, prefieren la figura de la K para describir sectores en alza y rubros en caída. El Gobierno celebró la desaceleración del IPC de agosto (1,7%) dos días después de la difusión de los informes del INDEC con registro de derrumbe en la industria y en la construcción. Pero además, en los últimos días se consolidó entre economistas de diverso perfil que el PBI cerrará el 2026 con un crecimiento módico, algo por encima de los 2 puntos porcentuales, lejos del cálculo inicial del oficialismo, que lo ubicaba en 5 puntos y tal vez un poco más.

Eso remite directamente al Presupuesto. El texto enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso para el 2026 fue superado por la realidad no sólo en cuanto a aquella cifra de crecimiento económico, sino además en materia de inflación anual, estimada en 10,1%. El acumulado en los ocho meses ya cerrados trepa a 21,3%.

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Por supuesto, no serán los únicos puntos de atención en el Presupuesto 2027. Están los más tradicionales, cruzados por las tensiones de estos tiempos, como Educación y en particular, financiamiento universitario. Del mismo modo, con similar eco de las disputas legislativas, serán considerados los montos proyectados para el área de discapacidad. Y esta vez, un foco se lo llevará Defensa. Importa qué partida será asignada al desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Pablo Quirno y Carlos Presti, en su reciente viaje a Ushuaia

Pablo Quirno y Carlos Presti visitaron el lugar la semana pasada. El viaje del canciller y del ministro de Defensa a Tierra del Fuego buscó destacar el giro del Gobierno sobre el reclamo de soberanía por Malvinas. También expuso que recién ahora pasó a ser una prioridad. Es una obra anunciada en el 2022 y que en la práctica, tuvo nulo o muy escaso avance desde entonces. Al regreso a Buenos Aires, en una entrevista, Presti expresó indignación por ese estado de cosas. Significativo, porque es una historia que involucra a la gestión de Alberto Fernández/CFK y también a la actual.

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En lo inmediato, fuera de la cuestión presupuestaria, el Congreso espera el texto específico sobre Malvinas, bajo el título de Defensa de la Soberanía Nacional. La redacción del articulado demandaría unos días más para su “pulido”, en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, según se dejaba trascender desde el oficialismo. En buena medida, tiene que ver con que Milei realizó un giro en este terreno.

El proyecto va al Congreso con categoría de prioritario, al igual que el Presupuesto 2027, de acuerdo con las indicaciones de Olivos a sus legisladores. Eso no significa que sean desatendidos los objetivos planteados desde hace tiempo. En ese lote, se destaca la reforma electoral y, en especial, la intención de anular las PASO, en función del proyecto reeleccionista de Milei. La decisión de retomar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, este martes, no significa que esté asegurado el trámite.

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Por el contrario, se trata de un tanteo, que incluye el tratamiento de Ficha Limpia como gesto de LLA a sus aliados. Parece contemplar también y más seriamente alternativas para evitar que las primarias sean obligatorias. De todos modos, los trascendidos que se hacen circular desde oficinas libertarias no desarman los recelos de socios y dialoguistas. Por ahora, resultan confusas las señales a los jefes provinciales de buen trato con el Gobierno. El Presupuesto también debe ser contemplado en ese marco.

Menos complicada pinta esta semana la posibilidad de que el Senado tenga sesión, después de algunas frustraciones del oficialismo. Está previsto que el jueves sean tratadas en el recinto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. Las prevenciones tienen que ver con “errores de cálculo” en anteriores intentos de sesionar. El último ejemplo: la caída de la sesión motorizada por LLA para debatir la ley de biocombustibles, hace una semana. No les dio el número, por desacuerdos con varios gobernadores.

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Con todo, los encuentros encabezados por Milei no habrían girado en torno del trabajo legislativo. El Presidente utilizó la reunión con legisladores para señalar la necesidad de defender la política económica. Y el Gobierno difundió fotos que lo muestran utilizando un pizarrón para desarrollar sus argumentos. Campaña, ya sin vueltas.