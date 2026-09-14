Javier Milei se reúne con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada antes de enviar el proyecto sobre Malvinas

El mandatario nacional vuelve a encabezar un encuentro con legisladores

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En medio de un clima de tensión creciente por el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y de críticas por parte de la oposición sobre el rumbo de la economía, el presidente Javier Milei mantiene esta tarde una nueva reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en la que se abordan los principales proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso en las próximas semanas.

Según pudo confirmar Infobae, la convocatoria original se hizo para que el mandatario nacional pudiera explicar frente a los legisladores las razones por las cuales cree que la administración va por buen camino y rechazar una vez más los argumentos de falta de consumo o caída de la actividad.

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Sin embargo, se prevé que entre los temas que se tratarán esté también el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con el histórico enfrentamiento con el Reino Unido por la posesión del archipiélago.

Se espera también que se converse sobre el Presupuesto 2027, que incluirá las partidas destinadas a reforzar el gasto en Defensa y que no será presentado por Milei, como circuló en algún momento.

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El Gobierno encara fuertes desafíos en el Congreso (RSFotos)

“Lo raro fue cuando lo presentó él, y eso fue porque se trataba del primero en décadas que tenía equilibrio fiscal, pero nunca estuvo en mente que volviera a ir al Congreso”, aclaran en la cúpula libertaria.

El encuentro se realiza en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio que la administración libertaria suele utilizar para este tipo de encuentros con sus legisladores antes de discusiones clave en el recinto.

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Como la vez anterior, los invitados llegaron a Balcarce 50 cerca de media hora antes de lo previsto, lo cual fue un pedido de los organizadores para poder acomodarlos bien, teniendo en cuenta que son más de 100 personas.

Del acto participan la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los jefes del bloque del oficialismo en ese recinto, Gabriel Bornoroni, y del Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

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De hecho, la funcionaria fue la primera en tomar la palabra, ya que durante unos 30 minutos quedó como oradora principal mientras todos esperaban la llegada del Presidente, que se demoró por cuestiones de agenda y entró al salón recién a las 15:30, entre los aplausos de la multitud.

La primera en hablar fue Karina Milei

Como en oportunidades anteriores, el Presidente utiliza estas reuniones para explicarles a los diputados y senadores los fundamentos de las iniciativas en danza y pedirles mayor exposición pública para defender el rumbo de su gestión.

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Se espera que, además, la charla incluya referencias al libro La economía en una lección, del economista y periodista Henry Hazlitt, que Milei ya les entregó a sus legisladores en encuentros previos y que suele citar en sus discursos.

El encuentro se da horas después de que el mandatario encabezara una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la que también se analizó la agenda vinculada con Malvinas y los próximos pasos del Gobierno en el Congreso.

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Aquella reunión, que comenzó a las 10:00, contó con la participación de los principales ministros del Poder Ejecutivo y marcó el inicio de una jornada con fuerte actividad política y legislativa para la administración libertaria.

El Presidente busca aprobar varios proyectos (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Más tarde, solamente los diputados fueron invitados a otra reunión, esta vez en el local que La Libertad Avanza inauguró recientemente en el barrio porteño de San Telmo, donde se espera la presencia de Karina Milei.

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Cuando se abrió, únicamente los visitaron aquellos dirigentes que tienen una banca por la provincia de Buenos Aires, ya que en el establecimiento trabaja la estructura bonaerense del espacio,

Por esta razón, la funcionaria quiso ahora que lo conozcan los otros legisladores y aprovechará para seguir hablando de las reformas: “No va a ser una cena, es un encuentro como cualquier otro, en el que puede ser que hable ella”, señalaron los organizadores.

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