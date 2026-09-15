Los detalles de la “Marcha de la Bronca”, organizada por piqueteros y partidos de izquierda contra las políticas de Javier Milei

Marcha de la Bronca, de Plaza Congreso a Plaza de Mayo el sábado 19 desde las 15.30 contra las políticas de Javier Milei Adrián Escandar

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Organizaciones piqueteras, partidos de izquierda, artistas y sindicatos de base convocaron a una jornada de protesta nacional para este sábado 19 de septiembre bajo el nombre de “Marcha de la Bronca”, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en más de 30 ciudades del país. La consigna que agrupa a los dirigentes es “Organizar la bronca para derrotar a Milei” y la convocatoria porteña partirá a las 15.30 desde el Congreso de la Nación.

En un adelanto exclusivo a Infobae, voceros de la Organización de la Convocatoria de la Marcha de la Bronca detallaron que la protesta “se está transformando en una autoconvocatoria muy amplia” que reúne a organizaciones sindicales, independientes, sociales, de jubilados, feministas, políticas y estudiantiles. Según explicaron, la adhesión se ratificó en asambleas de trabajadores votadas por unanimidad, como la del Hospital Garrahan, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos que encabeza Norma Lezana, además de organizaciones de la salud de la provincia de Buenos Aires y gremios docentes como Ademys, Suteba Tigre y Suteba La Matanza. La convocatoria, precisaron, ya se extiende a alrededor de 30 ciudades de todo el país.

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En la previa de la movilización, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, confirmó ante una consulta de este medio que aplicará un dispositivo especial de control en la zona. “Vamos a aplicar el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo. Siempre se activa cuando hay movilizaciones”, señalaron desde la cartera de Seguridad.

Según el adelanto brindado a Infobae, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires la movilización tendrá “un formato muy parecido al 24 de marzo”, con una cabecera integrada por representaciones sociales, sindicales y políticas. La apertura de esa cabecera estará a cargo de organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los miércoles, hasta cerrar con las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes. Los organizadores estiman que la concentración final en Plaza de Mayo podría reunir a “varias decenas de miles” de personas.

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“Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de (Javier) Milei y sus cómplices”, afirmó Myriam Bregman una de las organizadoras de la convocatoria (Foto: EFE/ Agustín Marcarian POOL)

El recorrido previsto partirá de la Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo por Avenida de Mayo, aunque los organizadores no descartaron “utilizar algunas diagonales” para el ingreso de la columna central. Una vez en la plaza, el esquema contempla un escenario con lectura de un documento unitario a cargo de “un grupo de artistas sorpresa”, cuya confirmación se espera en los próximos dos días, y un cierre musical con un invitado también sin identificar hasta el momento.

Al escenario subirán representaciones de todas las fuerzas convocantes, “desde el Garrahan hasta las fuerzas del Frente de Izquierda, el MST, el PTS, sus figuras y las referencias de cada espacio”, según indicaron los voceros consultados por este medio.

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Un documento que denunciará a los “cómplices”

Los organizadores citaron a participar también a la Columna Mostri, que tiene como referencia a Marta Dillon, quien integra Integra el Comité de Revolución Imaginaria (CRI) y fue parte del colectivo Ni Una Menos desde su creación; y a organizaciones del campo feminista. En el plano político, los voceros mencionaron a la diputada nacional Myriam Bregman como una de las impulsoras de la “Marcha de la Bronca”; Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), integrante del FIT-U; Celeste Fierro, diputada nacional electa —asume su banca en el marco de la rotación de cargos del Frente de Izquierda—, quien milita en el MST, integrante del FIT-U; y Nicolás del Caño, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y militante del PTS, integrante del FIT-U.

“Proponemos transformar la bronca en organización y movilización para que los sindicatos dejen su pasividad y organicen un verdadero plan de lucha hasta terminar con todo el nefasto plan de (Javier) Milei y sus cómplices”, afirmó Bregman al convocar a la protesta.

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Según pudo saber Infobae, el documento que se leerá en Plaza de Mayo se encuentra todavía en elaboración y se espera un borrador definitivo en los próximos días. De acuerdo con los organizadores, el texto denunciará el plan de gobierno de Milei “en el plano económico, político y social”, sus consecuencias en materia de desigualdad y pobreza, y lo que calificaron como una negativa oficial a aplicar leyes ya votadas en el Congreso, como las de emergencia en salud pediátrica, discapacidad y financiamiento universitario.

"El próximo sábado miles de piqueteros independientes marcharemos junto a trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y familias endeudadas porque la bronca no se aguanta más! Marchamos por la devolución de los alimentos, la restitución del programa Volver al Trabajo, la huelga General y por Fuera Milei!", dijo Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero (Foto: Nicolás Stulberg)

El documento también apuntará contra los despidos y lo que los organizadores denominaron “industricidio”, además de señalar las complicidades de los bloques legislativos que acompañaron al oficialismo “por acción u omisión”. En ese mismo sentido, el texto incluirá críticas al rol de la CGT y del conjunto de las centrales obreras, a las que los organizadores responsabilizaron “de permitir, con su pasividad, el avance de las políticas del Gobierno”. El planteo central del documento, según anticiparon, será la exigencia de un paro general y un plan de lucha sostenido contra la gestión de Milei.

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Partidos de izquierda y legisladores del FIT-U impulsan la convocatoria

Entre los sectores que también impulsan la “Marcha de la Bronca” destaca el Polo Obrero, la organización piquetera liderada por Eduardo Belliboni. En diálogo con Infobae declaró: “El próximo sábado miles de piqueteros independientes marcharemos junto a trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y familias endeudadas porque la bronca no se aguanta más. Marchamos por la devolución de los alimentos, la restitución del programa Volver al Trabajo, la huelga general y por fuera Milei”.

El reclamo por el programa Volver al Trabajo remite a un conflicto que se extiende desde marzo, cuando el Ministerio de Capital Humano anunció el fin de ese plan social, heredero del ex Potenciar Trabajo, que llegaba a 900.000 beneficiarios con un monto mensual de 78.000 pesos. Su reemplazo por vouchers de capacitación generó cortes de calles y ollas populares en casi medio centenar de puntos del país durante los meses siguientes, impulsados por agrupaciones como el Frente de Lucha Piquetero, el Polo Obrero y Territorios en Lucha, bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”.

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La iniciativa fue impulsada por las fuerzas que integran el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U), entre ellas el MST, el Partido Obrero y el PTS, tras diversas asambleas y coordinadoras que reunieron a trabajadores de la salud, la educación, el transporte y agrupaciones territoriales. La organización comenzó hace más de un mes, cuando más de 200 delegados de distintas organizaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se reunieron para definir la fecha y los ejes de la protesta, según relató Del Caño. “La marcha del 6 de agosto fuimos decenas de miles en todo el país, a pesar de la represión y los gases lacrimógenos”, recordó el legislador.

Del Caño planteó la jornada como un punto de inflexión frente al plan económico oficial: “Es un gobierno que ni siquiera te permite reclamar y creo que es un punto de inflexión que tiene que servir para redoblar este plan que está hambreando a la mayoría de los trabajadores, que se endeudan con tasas usureras”. El diputado también apuntó contra el sector financiero: “Hablemos de lo que no quieren hablar. ¿Cuánto están ganando los bancos y Mercado Libre a costa de millones de personas endeudadas para sobrevivir?”.

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"La avaricia roba, hiere y chupa la sangre. ¡Maldito el avaro! Poseído por la codicia del dinero, esa plata miserable que encierra el genio del mal, porque oprime al pobre y desangra al desgraciado. Los avaros no tienen corazón en el pecho", opinó Esteban Castro

Bodart, por su parte, situó el origen del descontento en la desigualdad económica: “La crisis económica terminó con las expectativas de quienes todavía esperaban que llegara lo bueno de este gobierno. Todo el plan de Milei está al servicio de las corporaciones, los bancos y los grandes grupos financieros. Mientras unos pocos hacen grandes negocios, particularmente en las actividades energéticas y extractivas, la mitad de la población no llega al 20 de cada mes”.

Fierro planteó la disputa como una carrera contra el tiempo político: “No se puede esperar hasta 2027: tenemos todo 2026 por delante y es ahora, en las calles y organizados, cuando podemos enfrentar a este gobierno, sin esperar a que la CGT deje de dormir la siesta”. Y cuestionó al resto del arco opositor: “Dicen mucho, pero después levantan la mano para aprobar leyes antipopulares; incluso el PJ termina pactando con Milei”.

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Las organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las CTA no participarán de la medida de protesta, aunque se muestran solidarias con la iniciativa.

Esteban “Gringo” Castro, referente del Movimiento Misioneros de Francisco, y ex secretario general de la UTEP durante sus primeros 10 años de vida, le dijo a este medio: “La avaricia roba, hiere y chupa la sangre. ¡Maldito el avaro! Poseído por la codicia del dinero, esa plata miserable que encierra el genio del mal, porque oprime al pobre y desangra al desgraciado. Los avaros no tienen corazón en el pecho. No ven la angustia de las lágrimas. No tienen piedad. Sus manos chorrean sangre: sangre de los pobres, viudas y huérfanos”, dijo Castro en referencia a una prédica de San Antonio de Padua, un santo muy popular en la Iglesia católica por ser “un corajudo hombre de Dios contra la usura y avaricia de los ricos”.

El Ministerio de Seguridad Nacional desplegará el operativo antipiquete

El dirigente popular explicó por qué a las marchas, piquetes, ollas y comedores va con la imagen de la Virgen de Luján. “Ella es la patrona y protectora del pueblo argentino. La virgencita que es amor y unidad para el pueblo queremos que bendiga nuestras luchas y que nos cuide para seguir luchando contra las injusticias. Por eso recordamos: la usura es un pecado. Que se conviertan”, clamó Castro.

La adhesión artística fue uno de los rasgos distintivos de la campaña de difusión. La actriz Mirta Israel convocó con un mensaje difundido en redes: “Son tiempos difíciles para pensar que es posible cambiar esta historia. Muchos de los que vamos a marchar este 19 de septiembre creemos que la marcha es un paso para recuperar la esperanza en que es posible cambiar la historia, siempre que organicemos esa bronca y marchemos juntas y juntos”.

Al llamado se sumaron los actores Carlos Belloso, Katya Alemán y Valentina Bassi, el grupo musical La Bersuit y la banda Los Gardelitos, junto a decenas de músicos, poetas, titiriteros y colectivos culturales de distintas provincias.

En el plano sindical, la convocatoria descansa en comisiones internas y listas combativas antes que en las conducciones nacionales: adhirieron seccionales y agrupaciones de ATE, la Unión Ferroviaria y la comisión interna de FATE, fábrica de neumáticos que acumula siete meses de conflicto tras un lockout patronal.

Un informe de la Junta Interna de ATE INDEC, difundido en la previa de la marcha, calculó que una familia tipo necesitó en julio $2.558.677 para cubrir sus necesidades mínimas, de los cuales $876.360, correspondieron a la canasta alimentaria básica y $1.682.312 a otros bienes y servicios esenciales. El gremio cuestionó los anuncios oficiales sobre la desaceleración de la inflación y sostuvo que las medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, se sostienen en la recesión y en la contención del dólar sin traducirse en mejoras concretas de ingresos.

Una de las convocatorias a la marcha de la Bronca

La CGT, las dos CTA y la UTEP no adhieren de forma orgánica

La Marcha de la Bronca no cuenta con la adhesión orgánica de las principales centrales obreras y de la economía popular. La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la organización Territorios en Lucha -aunque participarán alguno de sus integrantes como el FOL y el MST- no forman parte de esta convocatoria, aunque comparten buena parte de los reclamos contra el ajuste y coincidieron con sectores de la izquierda en movilizaciones previas, como la peregrinación de San Cayetano del 7 de agosto, que reunió a la CGT, ambas CTA y la UTEP en una columna conjunta desde Liniers hasta Plaza de Mayo.

Estas cuatro organizaciones vienen delineando desde julio un cronograma propio de medidas de fuerza, que incluyó una movilización conjunta por el Día de la Industria el 2 de septiembre —finalmente cancelada por falta de acuerdo sobre el lugar de concentración— y la planificación de una marcha federal con cese de actividades prevista para noviembre, en la previa de la llegada del papa León XIV al país.

La movilización del 6 de agosto contra el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” terminó con 29 detenidos y 16 heridos, según el monitoreo del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT). Ese operativo, cuestionado por organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, incluyó el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y camiones hidrantes durante más de cinco horas. La causa judicial por presuntos excesos de las fuerzas de seguridad continúa abierta en el Juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, que investiga entre otros casos a un comisario de la Policía Federal Argentina señalado por disparar munición antidisturbios vestido de civil.

Durante la última marcha, hubo 29 detenidos (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

El protocolo que la ministra Alejandra Monteoliva confirmó que se aplicará el sábado fue dispuesto originalmente por la ex ministra Patricia Bullrich mediante la Resolución 943/2023 y habilita a las fuerzas federales a intervenir sin orden judicial ante cortes de tránsito, además de contemplar la identificación de organizadores y participantes de las protestas. La norma fue observada por relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advirtieron sobre el riesgo de “criminalización de la protesta social” y pidieron al Ejecutivo no imponer “restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

El nombre de la protesta retoma el título de una canción de 1970 compuesta por Miguel Cantilo e interpretada por el dúo Pedro y Pablo, integrado por Cantilo y Jorge Durietz, lanzada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía como himno contra la censura y el autoritarismo. Medio siglo después, el mismo título nombra ahora una movilización contra las políticas del gobierno de Javier Milei.