Política

Jorge Macri ratificó en Washington su sintonía geopolítica con EEUU y reivindicó la alianza del PRO con Milei

El jefe de Gobierno porteño, junto al diputado Cristian Ritondo -presidente del bloque del PRO-, se reunieron con Chris Landau -subsecretario de Estado-, legisladores republicanos e importantes inversores en la Argentina para ratificar su apoyo a Trump y su respaldo al programa libertario

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Chris Landau -subsecretario de Estado- junto a Jorge Macri, Christian Ritondo -presidente del bloque de diputados del PRO-, Gabriel Sanchez Zinny -jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires-, y Fulvio Pompeo, secretario General del gobierno porteño
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(Desde Washington, Estados Unidos) Jorge Macri protagonizó una apretada agenda en DC para confirmar su sintonía ideológica con la perspectiva geopolítica de la administración Trump y ratificar su voluntad de profundizar la alianza del PRO con el gobierno de Javier Milei para bloquear las posibilidades electorales del peronismo en 2027.

Macri viajó a Estados Unidos acompañado por Cristian Ritondo -titular del bloque del PRO en Diputados-, Gabriel Sanchez Zinny -jefe de Gabinete de la Ciudad- y Fulvio Pompeo, secretario General del Gobierno porteño.

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No fue casualidad la composición de la delegación oficial: Macri y Ritondo son los presidentes del PRO en la Ciudad y Buenos Aires, Sanchez Zinny sabe cómo funciona el poder en Washington y Pompeo es un experto en política exterior.

La primera reunión fue con Christian Landau, subsecretario de Estado. Landau se crio en América Latina, habla perfecto español y guaraní, y es Big Fan de Milei.

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Macri describió a Landau sus coincidencias con la agenda de Trump para la región -desde las inversiones en minerales críticos a la creación del Escudo de la Américas- y ratificó la necesidad de profundizar la alianza con la administración Milei para frenar las ambiciones presidenciales del peronismo.

“No podemos volver a la política pendular”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño ante el subsecretario de Estado.

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Jorge Macri y Chris Landau en el Departamento de Estado

Macri, junto a Ritondo, Sánchez Zinny y Pompeo tambien visitaron la Casa Blanca para mantener un encuentro con Richard Walters, jefe adjunto de Gabinete de la administración republicana para Asuntos Legislativos y Políticos.

La conversación giró sobre América Latina y la alianza de Milei con Trump. Macri y Ritondo recordaron ante Walters que el PRO siempre estuvo alineado con Estados Unidos y su rechazó a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua es parte de su identidad política.

“Nosotros creemos en este camino, y hay que blindar el cambio para que en Argentina no se vuelva a desviar”, afirmó Ritondo en el cónclave de la Casa Blanca.

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Richard Walters junto a Jorge Macri, Christian Ritondo, Fulvio Pompeo y Gabriel Sánchez Zinny

Macri y la comitiva oficial concurrieron además al Capitolio, adónde fueron recibidos por Bernie Moreno -senador republicano por Ohio-, María Elvira Salazar -congresista republicana por Florida-, y Michael Rulli, representante republicano por Ohio.

La agenda del jefe de Gobierno con los legisladores se centró en la situación política en América Latina, la transición democrática en Venezuela y las elecciones en Brasil que enfrentan a Lula da Silva con Flavio Bolsonaro.

Macri se hizo tiempo para exponer ante alumnos de la Universidad de Georgetown -agrupados en la organización LAPA-, ofrecer su mirada a inversores convocados por el Citi y describir su cercanía a Estados Unidos durante una charla a puertas cerradas en el Atlantic Council.

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Bernie Moreno, Jorge Macri y Christian Ritondo en el Capitolio

Cuando terminó la disertación en el Atlantic Council, Macri y Ritondo hicieron un balance de la gira ante Infobae.

Se mostraron satisfechos con el resultado obtenido en DC, a donde quedó establecido que hay una apuesta del PRO en respaldar la agenda regional de Trump e insistir con la intención de acordar con Milei rumbo a los comicios presidenciales.

“Vinimos con dos grandes objetivos. Uno, obviamente, siempre en mi rol de jefe de Gobierno de la ciudad, contarle a la política de los Estados Unidos y a las empresas qué estamos haciendo, cuál es nuestro posicionamiento, cómo defendemos la propiedad privada, cómo hemos recuperado el orden, cómo queremos atraer inversiones privadas nuevas”, dijo Macri.

-¿Y el segundo objetivo?, preguntó este corresponsal.

-Desde el punto de vista partidario transmitirles a actores del gobierno y empresarios que nosotros creemos en este posicionamiento actual de la Argentina. Creemos en las relaciones estratégicas de largo plazo con Estados Unidos y con las democracias occidentales. Creemos que hay un viento de cola y, por lo tanto, a favor de una consolidación de las centro derechas en Latinoamérica, que siempre para el PRO fue estratégica la relación con Estados Unidos.

A su turno, Ritondo argumentó frente a Infobae que durante la gira por Washington “quedó claro que al PRO no lo van a ubicar siendo funcional a la vuelta del populismo, y que nosotros estamos para evitar el péndulo político en la Argentina”.

-¿Hicieron una defensa de la perspectiva histórica del PRO respecto a la importancia de Estados Unidos en América Latina?

-Sí. Entendiendo que el rol histórico del PRO con la relación con Estados Unidos, que va más allá de un gobierno, tiene que ver estratégicamente con el mundo occidental. Lo hemos planteado también con el tema de Venezuela, que para nosotros es un tema muy importante, en el cual Estados Unidos tiene un rol fundamental hoy para que Venezuela vuelva el sistema democrático.

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