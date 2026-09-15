El Gobierno ultima detalles del Presupuesto 2027 y pule la redacción del proyecto por Malvinas

La mesa política se reúne en Casa Rosada

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El día después de la extensa reunión del presidente Javier Milei con diputados y senadores, la mesa política ultima los detalles del Presupuesto 2027, cuyo envío a la Cámara de Diputados está previsto para esta tarde, y repasa los principales puntos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de la revisión final.

Desde las 13 el reducido círculo aborda la hoja de ruta del Congreso que comenzará a definirse hoy, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado habilite por primera vez el debate de la reforma electoral a las 15.30. En Casa Rosada aseguran que se trata de una primera instancia que le permitirá al oficialismo conocer los apoyos preliminares con los que cuenta para activar las negociaciones.

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“No va a ser demasiado rutilante lo de hoy. En la última sesión nos volvieron a hacer mociones de preferencia para tratar también ficha limpia y PAS, que fueron incorporados al temario. Cumplimos con las mociones, la oposición expondrá y a casa”, sintetizó un legislador violeta.

El diagnóstico que circula en el oficialismo es, por ahora, poco alentador. Los dichos coinciden con la sensación que atraviesa a varios despachos de Balcarce 50, donde admiten que no están los votos necesarios para que el proyecto avance en el Congreso. “No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso”, precisó un integrante de la mesa política.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete en Buenos Aires

Con ese escenario sobre la mesa, el reducido círculo se concentra desde el mediodía en ordenar la estrategia. La reunión está encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem. También participan la senadora Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación Fabián Fernández.

En paralelo al debate electoral, la Casa Rosada tiene previsto concretar esta tarde uno de los movimientos legislativos centrales de la jornada: el envío del Presupuesto 2027. Esta mañana, fuentes oficiales aseguraron a Infobae que el Poder Ejecutivo girará al Congreso el detalle una vez finalizada la reunión de la mesa política. Pese a los trascendidos sobre el contenido, el Ministerio de Economía mantuvo un fuerte hermetismo.

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“Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero, va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, deslizó Caputo en la previa.

Lo que sí está claro es que solo se enviará el plan de gastos para el año próximo, que no será presentado por Milei ni por el titular del Palacio de Hacienda. Tampoco se piensa en una cadena nacional como ocurrió en septiembre de 2025.

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Reunión de mesa política en Casa Rosada con Pablo Quirno y Carlos Presti

En paralelo, la administración libertaria pule la última versión del articulado que promete enviar esta semana al Congreso para tratar la iniciativa en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, que busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en el archipiélago y en la Plataforma Continental.

En un principio, el Gabinete había resuelto enviar el proyecto el pasado lunes, pero el documento aún se encuentra en proceso de revisión. La tarea quedó a cargo de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, uno de los principales impulsores de la iniciativa.

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Más allá de los detalles técnicos, el desafío del oficialismo es político: conseguir los apoyos necesarios para que las iniciativas avancen en el Congreso. Para eso, deberán establecer los primeros contactos con los gobernadores y partidos aliados para su aprobación.

El debate se coló incluso durante el encuentro que los hermanos Milei mantuvieron con los legisladores, que tuvo a Karina, en la previa a la llegada del mandatario, impartiendo la directiva de evitar confrontaciones duras con los mandatarios.

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La menor de los Milei bajó un mensaje claro a los representantes provinciales a través de sus interlocutores habilitados: los eventuales acuerdos electorales estarán supeditados a los apoyos legislativos. Sin embargo, la orden es consolidar un equilibrio en los territorios porque los 13 gobernadores aliados son necesarios para concretar los objetivos de la Casa Rosada, antes de que la puja electoral complejice la actividad legislativa.