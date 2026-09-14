Política

Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete: el proyecto de Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes

El Presidente recibió a su equipo como cada lunes desde hace cuatro semanas. La agenda legislativa y el intercambio con diputados y senadores

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
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En una semana clave para el Gobierno en materia legislativa, el presidente Javier Milei encabeza una nueva reunión de equipo en Casa Rosada para ordenar las prioridades y aceitar la dinámica del Congreso, que empieza a verse cercado por los intereses electorales. Desde las 10, el mandatario se da cita con su Gabinete en el Salón Eva Perón con el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la presentación del Presupuesto 2027.

En un súper lunes de actividad, Milei llegó al Palacio de Gobierno pasadas las 9:30 y se dispuso a esperar a sus ministros, secretarios y colaboradores. Por la tarde, recibirá también a diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas para afinar la línea económica e impartir la orden de respaldar el programa que sostiene junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

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Como anunció en cadena nacional, el Poder Ejecutivo deberá ordenar el cronograma en torno a las iniciativas en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, la hoja de gastos prevista para el año próximo y la reforma electoral, una de las claves de la segunda etapa del 2026.

Se espera que durante este lunes, la administración libertaria envíe a la Cámara de Diputados el proyecto para endurecer las sanciones a distintas actividades, entre las que la administración habría resuelto incluir a la pesca -pese a la existencia de la Ley Federal de Pesca- además de la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

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Platea de hormigón con varillas de hierro sobre un terreno con nieve y charcos de agua, con montañas nevadas de fondo
Una cimentación de hormigón señala el desarrollo de las obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia, rodeada por montañas nevadas y el mar

Asimismo, se ultimarán detalles de la presentación del Presupuesto 2027, que realizará el equipo económico este martes e ingresará por la Cámara Baja. Durante la misma jornada, la Cámara de Senadores discutirá la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Las tres iniciativas darán lugar a una nueva mesa de negociación con los gobernadores aliados, en la que se pondrán sobre la mesa recursos, gastos, obras, transferencias, pero además el futuro de eventuales acuerdos electorales conjuntos rumbo a las elecciones de 2027. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio la orden de supeditar las alianzas a los respaldos en el Congreso, en particular a la eliminación de las PASO que tanto ansía el Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, se los vio ingresar esta mañana a Casa Rosada al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Tras un período extenso sin reunir al Gabinete, el mandatario decidió retomar los intercambios ampliados que se dan en paralelo a los que la mesa política mantiene habitualmente cada martes. De los últimos encuentros ampliados surgió la necesidad de profundizar en la temática de Malvinas, a raíz de los dichos del republicano Donald Trump, pero también realizar una conferencia de prensa sobre el tema.

ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Asimismo, luego de brindar su apreciación en torno a la situación económica del país y de pedirles a sus funcionarios que hagan frente a las críticas de la prensa, el presidente escucha una breve actualización de cada una de las carteras a cargo de sus titulares.

A las 15, volverá a incidir en la dinámica legislativa cuando brinde una nueva “masterclass”, como la llaman diputados y senadores, y baje la línea necesaria para ordenar la estrategia en una semana cargada de actividad en el Congreso.

En Balcarce 50 saben que el debate electoral se anticipó y podría empezar a incidir en la hoja de ruta trazada en materia legislativa. Por eso, el propio mandatario trabaja para acelerar el tratamiento de los principales proyectos.

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