Con la campaña electoral en el horizonte, la inseguridad vuelve a imponerse en la agenda de la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof

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“Los números dicen otra cosa”. La frase emana del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, y llega como respuesta al pedido de interpelación que La Libertad Avanza (LLA) impulsó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en la Legislatura provincial, ante los últimos episodios delictivos con foco en el conurbano bonaerense. Un requerimiento que fue ordenado a las espadas legislativas de los libertarios por parte del presidente del partido y diputado nacional, Sebastián Pareja. Los hechos de esta semana en la región metropolitana volvieron a poner el foco en una agenda que suele ganar centralidad a medida que avanza el calendario electoral. El gobierno bonaerense plantea que tanto en José C. Paz como en Morón los homicidios bajaron en relación al año pasado. La problemática también permea la discusión del peronismo.

Tras el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, que ocurrió en José C. Paz, y el tiroteo en la puerta de la escuela Emaús en El Palomar, Morón, la problemática de la inseguridad volvió a ganar centralidad. Los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires pidieron la interpelación del ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof. En La Plata aseguran que detrás de la irrupción opositora exigiendo la presencia de Alonso en la Legislatura está la venidera campaña electoral. Desde el Ministerio de Seguridad le bajaron el precio a la avanzada libertaria y aseguran que los hechos de inseguridad tanto en José C. Paz como en Morón bajaron y que de hecho “es lo que celebraba Patricia Bullrich y ahora (Alejandra) Monteoliva”, en referencia a la ex y actual ministra de Seguridad de la Nación. “No hay posibilidad de que bajen los delitos a nivel nacional si no pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de los argentinos”, explican.

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En medio de los hechos delictivos que por estos días se llevaron la atención, Kicillof buscó mostrar una agenda proactiva. Les tomó juramento a 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, que a fin de año se incorporarán a la policía bonaerense. Se mostró con la cúpula policial que hoy integran el jefe de la Policía provincial, Javier Villar y el subjefe, Leandro María Sarloy. El jueves inauguró una subcomisaría en Tristan Suárez, partido de Ezeiza, y planteó que Milei los dejó ”solos”, al hacer referencia al recorte de recursos. Ante los policías había planteado que la provincia sostiene “una inversión histórica en materia de seguridad a pesar de un Gobierno nacional que ajusta y nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden”. También añadió: “Aquí no hay lugar para la motosierra: los cadetes y las familias bonaerenses pueden contar con nuestro compromiso innegociable para consolidar una fuerza que esté a la altura de las demandas de nuestro pueblo”.

Axel Kicillof y Javier Alonso en la Escuela Vucetich

La Libertad Avanza buscará forzar la presencia de Alonso en la Legislatura. A priori, no tiene los votos. En Diputados, si bien cualquier legislador “puede pedir la presencia de uno o más ministros del Poder Ejecutivo para una sesión determinada”, dicha sesión deberá realizarse una vez aprobado un proyecto alusivo. En el Senado, el pedido también debe ser respaldado por el Cuerpo.

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Números propios

Con el caso de José C. Paz y de Morón, el Ministerio de Seguridad divulgó dos informes internos realizados por la Superintendencia de Análisis Criminal. Los mismos marcan que del 1 de enero al 11 de septiembre de 2025 y del 1 de enero de 2026 al 11 de septiembre de 2026 los homicidios dolosos bajaron un 14,3%. Están discriminados por homicidio en ocasión de robo, delincuente en ocasión de robo, femicidios, violencia intrafamiliar, ajuste de cuentas, por conflictos interpersonales y otros. El informe sostiene que en José. C. Paz entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2025 se registraron 21 hechos, mientras que para el mismo período de 2026 se informaron 18. La principal disminución se observa en los homicidios vinculados a ajustes de cuentas, que pasaron de 11 casos a 5, una reducción del 54,5%. También descendieron los casos en los que murió un delincuente durante un robo: de 3 a 2 hechos.

En José C. Paz se hizo una marcha exigiendo justicia tras el asesinato del joven David Elías Ojeda Vázquez

En cambio, los homicidios en ocasión de robo se mantuvieron sin variaciones, con tres casos en cada período. También permanecieron estables los femicidios, con un hecho registrado en ambos años, y los homicidios derivados de conflictos interpersonales, con dos casos.

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La misma dependencia midió Morón, otro territorio caliente. Allí, la información oficial marca que el total de los homicidios dolosos bajó en un 60% en el mismo período comprendido. Del 1 de enero al 1 de septiembre de 2025 contra el 1 de enero al 1 de septiembre de 2026: 10 homicidios en 2025 y cuatro en 2026.

“Pareja puede ir cuando quiera a recorrer Puente 12 y dejar de hacer campaña”, contestaron desde el entorno de Kicillof sobre el requerimiento del diputado nacional y presidente de LLA en PBA para que Alonso comparezca en la Legislatura. En Puente 12 —ubicado en la intersección de Camino de Cintura y la Autopista Riccheri— funciona el centro de coordinación operativo y complejo policial de la Policía Bonaerense.

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“Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible. Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”, había dicho el dirigente que responde directamente a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei. Una confrontación discursiva a la que también se plegó el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Si las elecciones a gobernador fueran hoy, tanto Pareja como Santilli serían parte de la oferta electoral de LLA.

Diego Santilli y Sebastián Pareja, le exigieron respuestas a Kicillof ante los episodios de inseguridad en el conurbano

Aunque diga hacia afuera que no es tiempo de candidaturas y que este año es de construcción política, los movimientos que viene dando Kicillof -y que profundizará hasta principios del 2027 con recorridas por más provincias como la que se está preparando a Río Negro, para medidados de octubre, el viaje a Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU para este mes y otra visita a China en la previa a la llegada del Papa León XIV- se parecen bastante a los de un candidato. En este marco, la agenda de la seguridad es probable que esté sobre la mesa.

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Se trata de una temática que siempre -o casi siempre- aflora. Uno de los ejemplos más explícitos se dio cuando distintos espacios políticos suspendieron los cierre de la campaña electoral del 2023, debido al asesinato de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada en Lanús cuando se dirigía a la escuela.

Hay más antecedentes que calan en el peronismo. A finales de 2024, en el marco de una reunión del PJ bonarense, la ex presidenta Cristina Kirchner le había advertido a Kicillof que si desdoblaba los comicios legislativos, el foco se iba a posar sobre su gestión y que la inseguridad iba a jugarle en contra. El gobernador igualmente desdobló esas elecciones. Fuerza Patria ganó por casi 14 puntos sobre LLA para los cargos legislativos provinciales, pero luego en la elección general de octubre —cuando se eligieron diputados nacionales— el resultado no fue el mismo. Santilli, que encabezó la boleta libertaria de forma inesperada ante la renuncia de José Luis Espert, se impuso sobre el peronismo.

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Datos de la Justicia

Para defenderse discursivamente en esta agenda, el Ejecutivo bonaerense también se aferra a los números del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires. Datos que no son de su procesamiento, sino que están a cargo del organismo que conduce Julio Conte Grand. Para darle más “independencia”, funcionarios provinciales suelen recordar que Conte Grand fue funcionario durante la gestión de María Eugenia Vidal. La Procuración trabaja sobre las denuncias radicadas por los delitos. En un comparativo que hizo entre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) de 2024 en relación con 2025, se destaca que en el Fuero Criminal y Correccional las denuncias bajaron un 6,4%. Se elaboraron sobre los departamentos judiciales; es decir, que no están discriminados por municipios. En el departamento judicial de San Martín —en el que se encuentra el municipio de José C. Paz y además abarca los partidos de San Martín, Malvinas Argentinas, San Miguel, Tres de Febrero y General San Martín— hubo de 2024 a 2025 2854 denuncias menos.

El Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand

Estas cifras no incluyen las IPP registradas bajo el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese ámbito, los números aumentaron: 1.989 IPP iniciadas en 2024 contra 2.198 IPP iniciadas en 2025, lo que se traduce en un incremento del 10,5%. Es decir, denuncias que tuvieron a menores de 18 años con distintos grados de participación.

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En el departamento judicial de Morón —que abarca los municipios de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo— las IPP iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional bajaron de 2024 a 2025. El año pasado se registraron 6233 investigaciones penales preparatorias menos que en el período anterior. Sin embargo, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Morón, casi que se sostuvo el mismo nivel de IPP: una leve disminución del 0,4% con cinco IPP menos de un año al otro.

Intendentes a la espera de una ley de policías municipales

Más allá de los números y las acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo bonaerense y los libertarios, la discusión intervino también en la interna del peronismo. En José C. Paz, cuyo jefe político es Mario Ishii, el municipio difundió un comunicado planteando, tras el asesinato de Ojeda Velázquez, que “ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”.

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En tanto que el intendente de Morón, Lucas Ghi, que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof, elevó una señal a la Legislatura e implícitamente al Ejecutivo. Es que el gobierno bonaerense cerró tiempo atrás la ronda de consulta con intendentes para avanzar en la presentación de una ley que reglamente la actividad de las policías municipales y le dé poder a los intendentes para disponer de funciones y despliegue pleno de las fuerzas locales. Un marco legal del que hoy se carece. Hasta el momento, ese proyecto no se presentó.

Los intendentes quieren tener el control de sus propias policias y esperan por un proyecto de ley de parte del gobierno de Kicillof

Producto del tiroteo en la puerta de la escuela, el intendente padeció una movilización de un grupo de vecinos de Morón en la puerta de su domicilio personal. En diálogo con Infobae en Vivo, Ghi admitió falta de patrulleros en Morón y sostuvo que los recursos policiales provinciales destinados al distrito no alcanzan. El municipio presentó una nota formal para solicitar 20 unidades adicionales.