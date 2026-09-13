Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand al reemplazarla en su programa: “Hay que retenerla a la señora”

La conductora sigue reemplazando a su abuela durante su internación (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

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Juana Viale condujo el sábado La Noche de Mirtha, en El Trece, mientras Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Desde la cabecera de la mesa, la nieta de la diva abrió el programa con un saludo a la audiencia, una actualización sobre el estado de su abuela y la presentación de su vestuario de la noche.

“¿Cómo están en sus casas? Sábado hoy. ¿Por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, dijo Viale al comenzar la emisión. Con humor, describió la personalidad inquieta de la diva durante la internación: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora aventera, ya estaría en todos lados. Todos los médicos le dicen: No, mirá, Chiquita, quedate un ratito”.

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La conductora también le dedicó un saludo directo a su abuela, a quien describió como atenta a la transmisión desde la clínica: “Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”. Antes de dar paso a la mesa, buscó tranquilizar al público: “Despreocúpense que está bárbara, ¿eh? Ya toma el té, tiene amigas… Va, está haciendo lío en la clínica la abuela”.

Juana eligió un vestido strapless color negro con flecos largos (Story Lab)

Tras esas palabras, Viale pasó a describir su vestuario: un vestido negro strapless con bordados y flecos de resina, de la diseñadora Evangelina Bonparola. “Mirá qué lindo da en cámara, ¿eh?”, señaló frente a cámara. La prenda, ajustada en la parte superior y suelta desde la cintura, combina flecos en tonos negro y azul. “Este es hermosísimo. Si hay cosas elegantes son las de Eva, a mí me encantan. Es cómodo, te quedaría bien de todo, la verdad”, elogió la conductora, e invitó entre risas a alguien de su entorno a probárselo.

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Para completar su imagen, Juan Foho, del estudio Infinito Estudio, se encargó del peinado: una larga trenza recogida. “La primavera se extendió mi pelo, que tengo un pelo largo, hermosísimo”, comentó Viale. El maquillaje, con un delineado negro marcado, fue obra de Cris Sepúlveda

Juana Viale luce un vestido corto de flecos negros y una peinado de trenza larga en el set de su programa de televisión. (Story Lab)

La emisión contó con cinco invitados que combinaron el mundo del espectáculo, la música, el periodismo y la política. El primero en llegar fue Luis Machín, actor que atraviesa un momento de repercusión pública por su papel en Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi que se estrenó el 28 de agosto.

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En el filme, Machín interpreta al odontólogo Ricardo Barreda, quien en 1992 asesinó a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas en la ciudad de La Plata. Su presencia en la mesa se dio en medio de la exposición mediática que generó el estreno de la producción.

También se sumó la cantante Gladys Jiménez, conocida como Gladys “La Bomba Tucumana”, que llegó al programa atravesando un momento de fuerte carga emotiva. La artista mantiene presente el recuerdo de su pareja, Luciano Ojeda, fallecido en 2025 tras una larga lucha contra el cáncer.

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Otra de las convocadas fue la modelo Ingrid Grudke, quien se encuentra en una nueva etapa sentimental y negocia en paralelo una propuesta para conducir su propio programa de televisión. A ella se sumó el periodista Osvaldo Bazán, que llegó a la mesa en un momento de exposición pública por sus publicaciones recientes en la red social X.

Viale junto a los cinco invitados de la noche, Luis Machín, Ingrid Grudke, Hernán Lacunza, Gladys la Bomba Tucumana y Osvaldo Bazán (Story Lab)

El quinto invitado de la noche fue el economista Hernán Lacunza, quien se desempeñó como ministro de Economía durante la gestión de Mauricio Macri. En las últimas semanas, Lacunza confirmó su intención de competir como precandidato presidencial por el PRO de cara a 2027, con el respaldo explícito del expresidente.

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