Política

Milei y dos eventos de la “batalla cultural” en Estados Unidos, con el reclamo por Malvinas de fondo

Uno, en Washington, es organizado por La Derecha Diario post salida de Cerimedo. Al otro, en Nueva York, fue invitado a instancias de una importante fundación norteamericana, para aprovechar su visita por la Asamblea de la ONU

Dos afiches publicitarios con el retrato de Javier Milei, el Capitolio de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad y texto de eventos.
Dos afiches promocionales anuncian actos con la participación del presidente argentino Javier Milei en Washington y Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos flyers muy similares, con la misma foto de Milei, circulan para dos actividades distintas en las que, confirmaron fuentes oficiales, participará Javier Milei en Estados Unidos. Una será en septiembre, la otra en octubre. Ambas se montan sobre la “batalla cultural” libertaria, y se organizaron antes de que el Presidente y Santiago Caputo instalaran la “causa Malvinas” como bandera principal del Gobierno, hace dos semanas. Ahora, los encuentros se celebrarán con un trasfondo internacional más pesado: la tensión con el Reino Unido, reactivada en los últimos días, y la relación de Milei con Donald Trump a semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos del 3 de noviembre.

Milei mantiene en pie ambas visitas, a pesar de que La Derecha Diario organiza el segundo encuentro en la capital de EE.UU. y eso remite a Fernando Cerimedo. Casualmente, la fecha en que está previsto que declare la expareja del fundador del medio coincide con la visita de Milei a Nueva York para el primer encuentro. “No tiene que ver una cosa con la otra, además él (por Cerimedo) vendió su parte mucho antes de la organización de este evento”, dijeron en la cúpula violeta.

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Milei acaba de suspender el viaje que tenía previsto a Reino Unido, en medio de la escalada por Malvinas. Fuentes oficiales no descartan que use ambas tribunas para reivindicar el reclamo argentino, además de defender la administración Trump y exponer su programa económico ante audiencias integradas, fundamentalmente, por empresarios y banqueros de Manhattan, miembros de la comunidad judía y diplomáticos.

Javier Milei y Donal Trump
Javier Milei y Donal Trump

El evento de septiembre: invitado por su paso por la ONU

El primero es en Nueva York, el 23 de septiembre. Milei fue contactado directamente por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL), con sede en Tucumán, que a su vez actuó tras el contacto del International Republican Institute (IRI), instituto con sede en Washington que tuvo a Marco Rubio en su board y quería sumar al Presidente a su nómina de invitados. El anfitrión será Citibank, que puso auditorio propio en sus oficinas centrales de Nueva York para la actividad que, aseguran los organizadores, tendrá acceso gratuito, pero por invitación exclusiva. El espacio tiene capacidad para unas 400 personas.

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Milei ya tenía trato con FyL: en diciembre de 2024 viajó a Tucumán para la Cena Anual de la fundación, donde recibió el premio “Juan Bautista Alberdi”. En marzo de este año pasó por otro de sus foros, y antes de llegar al poder solía participar de sus actividades, al menos anualmente.

Javier Milei en la Fundación Federalismo y Libertad-Tucumán
Javier Milei participó en diciembre de 2024 de un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL)

La invitación a este encuentro, según pudo reconstruir este medio, surgió porque desde FyL ya sabían que Milei estaría en Nueva York por la Asamblea General de la ONU —la fecha del discurso por la Argentina no está confirmada— y le pidieron al Presidente un espacio de una hora para una conferencia. La confirmación llegó unas tres semanas antes del anuncio oficial, que se hizo esta semana.

La consigna del encuentro de la organización tucumana, que cerrará Milei, es “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, y estará representada Atlas Network, con la que FyL coopera en programas de educación.

El evento de octubre: organizado por La Derecha Diario

El segundo es en Washington, el 14 de octubre, en el Andrew W. Mellon Auditorium: la Official Hispanic Heritage Gala, organizada por La Derecha Diario junto con Latino Wall Street, la plataforma fundada por Tony Delgado y Gabriela Berrospi. Milei figura como invitado de honor y expositor, aunque en la Casa Rosada ni confirman ni desmienten su participación; en el entorno libertario sostienen que “todo es dinámico”.

A diferencia de la cita de FyL, esta tiene un condimento adicional: Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y ex accionista del medio, fue aprehendido en Bolivia e imputado por femicidio en grado de tentativa por el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller, que declarará el 23 de septiembre —el mismo día del evento en Nueva York— desde Bolivia. Cerimedo no figura como organizador de la gala de octubre, pero su vínculo con el portal que la impulsa es directo: lo fundó y fue uno de sus dueños hasta que, en 2024, el empresario español Javier Negre le compró la mitad. Desde La Derecha Diario, sin embargo, aseguraron que no son los organizadores principales, sino la plataforma financiera Latino Wall Street.

En la Casa Rosada repiten una frase sobre por qué Milei iría, si finalmente confirma: “Él cree mucho en la batalla cultural. Si va, es para darle volumen a eso”.

La primera actividad será en la previa de las elecciones de inicios de septiembre. La segunda coincide con el Debate General de alto nivel de la 81ª Asamblea General de la ONU, que va del 22 al 28 de septiembre, donde Milei realizará su tercera intervención. En los discursos del 2024 y 2025 donde el jefe de Estado cuestionó a las Naciones Unidas y ahora se espera vuelva a hacer lo propio. Aunque ahora en otro contexto.

Esta vez la Asamblea tiene lugar en medio de un cuadro de tensión con el Reino Unido, después de que Trump, ayer, declarara que un conflicto entre Reino Unido y Argentina podría transformarse en un “potencial desastre” y se ofreciera como mediador, algo que en el Gobierno vieron con buenos ojos. “Cada vez que Trump se involucra es un gol para nosotros. Seguramente lo haga porque le conviene a él, y existe la posibilidad de que cuando solucionen sus temas nos dejen de prestar atención. Mientras tanto, tenemos que aprovechar”, dijo un importante dirigente nacional.

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