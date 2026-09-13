Nicaragua

Nicaragua enfrenta el riesgo de perder una generación de periodistas independientes, según organización

El exilio de comunicadores, la salida de profesionales y menos espacios universitarios están dejando al país con menos voces capaces de investigar, verificar y contar su realidad en los próximos años

Una fila de micrófonos blancos sobre fondo oscuro se agrieta y disuelve progresivamente en partículas naranjas.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia advirtió que el cierre de medios y el exilio de reporteros amenazan la formación de nuevos periodistas independientes en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cierre de medios, el exilio de reporteros y la reducción de espacios académicos amenazan la formación de nuevos periodistas independientes en Nicaragua, según advirtió la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

La organización sostuvo que la persecución contra la prensa en el país ya no afecta solo a las redacciones que fueron clausuradas, confiscadas o forzadas a operar desde el exterior. La falta de condiciones para enseñar y ejercer el oficio también compromete el relevo profesional que deberá informar sobre la realidad nicaragüense en los próximos años.

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De acuerdo con datos de FLED, al menos 310 periodistas y trabajadores de medios abandonaron Nicaragua desde 2018. La cifra incluye a comunicadores que salieron por motivos de seguridad, persecución del régimen, pérdida de empleo o imposibilidad de sostener su trabajo dentro del país. Cabe destacar que buena parte de los medios independientes que aún producen información lo hace desde el exilio.

El debilitamiento de la prensa también se refleja en la salida de profesionales de la actividad. Durante 2024, FLED documentó que al menos 52 periodistas dejaron de ejercer. Entre los factores señalados aparecen el desempleo, los salarios bajos, el cierre de programas informativos, los riesgos asociados a la cobertura y la necesidad de conseguir otras fuentes de ingresos.

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Caricatura de Daniel Ortega con un periódico roto y Rosario Murillo con tijeras y un micrófono sobre un fondo gris.
La persecución contra la prensa en Nicaragua también compromete el relevo profesional que deberá informar sobre la realidad del país en los próximos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, el periodismo crítico y de investigación perdió atractivo para jóvenes que evalúan su futuro profesional. Muchos optan por áreas vinculadas a la creación de contenido, el mercadeo digital o las relaciones públicas, actividades que perciben como alternativas con menos exposición a represalias.

La decisión ocurre en un contexto de vigilancia, amenazas, campañas de hostigamiento digital y presión sobre comunicadores y sus familias. Según la organización, estas condiciones afectan tanto a periodistas que permanecen en Nicaragua como a quienes continúan su labor desde otros países.

Por su parte, la Fundación señaló que 11 departamentos de Nicaragua, equivalentes al 65% del territorio nacional, no tienen medios independientes. La ausencia de redacciones locales limita el acceso de la población a información producida fuera de los canales oficiales y reduce los espacios de aprendizaje para quienes buscan comenzar una carrera en el periodismo.

El cierre de la UCA redujo la formación crítica

La reducción de los espacios de enseñanza universitaria agravó el problema. La confiscación y el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), en 2023, eliminó uno de los centros académicos que durante décadas formó a profesionales de la comunicación con una orientación crítica e independiente.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había alertado sobre la falta de instituciones capaces de formar nuevas generaciones de comunicadores en Nicaragua. El organismo indicó que ese deterioro puede profundizar el cerco informativo impuesto sobre la sociedad.

Un aula vacía con pupitres de madera, una libreta abierta con lápiz y hojas de papel que vuelan por la ventana convertidas en aves.
La confiscación y el cierre de la UCA en 2023 redujeron la formación crítica de profesionales de la comunicación en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque continúan vigentes carreras relacionadas con la comunicación, FLED indicó que las actividades difundidas por varias universidades muestran una orientación centrada en la divulgación de políticas oficialistas. La organización planteó que esa oferta deja menos margen para la enseñanza de herramientas vinculadas a la investigación, el control del poder y la cobertura independiente.

Algunos medios nicaragüenses que trabajan desde el exilio desarrollan talleres y programas de formación para periodistas jóvenes. Esa tarea, sin embargo, enfrenta límites concretos: el temor de las fuentes dentro del país, las dificultades para comprobar información de forma directa y los riesgos que corren quienes aún cubren hechos desde territorio nicaragüense.

La situación plantea una preocupación que trasciende el presente de los medios clausurados o desplazados. La capacidad de contar lo que ocurre en Nicaragua dentro de cinco o diez años dependerá, en parte, de que existan periodistas con formación, fuentes, respaldo editorial y condiciones mínimas de seguridad para ejercer.

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