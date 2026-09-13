La presión que pesa sobre Milei, la disputa que anticipan en 2028 y la próxima elección que mira el Gobierno

Javier Milei junto a miembros de su Gabinete en el balcón de la Casa Rosada

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Javier Milei reunió el lunes pasado a todo su Gabinete en la Casa Rosada. Entró al Salón Eva Perón con un aire rampante, cuentan asistentes de la cumbre. El cambio de agenda que había logrado realizar con su cadena nacional por Malvinas había tenido repercusión internacional y consideraba que, al menos por un rato, la discusión pública sobre la marcha de la economía se había calmado. Tal vez no esperaba que en ese mismo encuentro se levantara una mano para volver a mencionar ese tema. Quien dispuso una discrepancia respecto a cierto ánimo optimista fue Patricia Bullrich: ponderó de buena manera las medidas por Malvinas, pero advirtió que no había que descuidar la agenda vinculada a la reactivación económica.

La respuesta fue tajante, tanto de Milei como de Luis Caputo. “No vamos a tocar ninguna palanca”, esgrimió uno de ellos. Aunque en las últimas semanas se dejaron trascender las dudas del ministro económico sobre ciertas decisiones políticas, quienes transitan la diaria de la gestión afirman que el dúo parece incólume. “Yo los veo iguales, con la misma posición. Cuando Patricia les hizo ese comentario ninguno de los dos reaccionó. Coincidieron en ser intransigentes y no tocar el modelo”, comentó otro de los integrantes del encuentro.

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La sintonía parece estar incluso mejor que en otras semanas. Milei se reunió con Caputo en la Quinta de Olivos un día después de haberle festejado el dato de inflación de agosto, que logró bajar 0,2 puntos porcentuales en la variación intermensual. El Presidente encuentra en esos encuentros una suerte de oasis donde puede validar sus propios sesgos y dar cuenta de que su hoja de ruta avanza según lo planeado, distinto a lo que se publica en medios de comunicación respecto al nivel de actividad, la dinámica del empleo formal o los números de morosidad.

Una persona que lo conoce como nadie lo explica de la siguiente manera: “Javier tiene bien claro que las operaciones son una constante y que van a venir. No le sorprende absolutamente nada. Ni lo de ANDIS, ni lo de Adorni, ni lo de Cerimedo. Así que eso lo tiene naturalizado. Sí le rompe los huevos que lo critiquen porque no baja más rápido la inflación o que le hagan lecturas fakes con la economía. Eso sí le importa”.

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Javier Milei se abraza con Luis Caputo

Esta lectura es extendida en el Gobierno. A partir de esa circunstancia, cada cual juega su partida. Hay quienes eligen el camino de la genuflexión y prácticamente no realizar ninguna crítica a la política económica, mientras que otros la miran y, siempre en privado, hacen sus salvedades marcando sus preocupaciones de cara al año que se viene.

Entre los segundos hay referentes que, ante Infobae, han dicho que ven al Presidente cansado del desgaste mediático que recibe su programa económico. “Le está pesando esta parte de la gestión”, admite en estricta reserva un referente que camina a su lado desde su lanzamiento político. Otros creen diametralmente lo contrario: “Me parece que se la está bancando bastante bien para el nivel de crítica que está teniendo. Sabe que hay cada vez más integrantes del círculo rojo que lo quieren bajar. Tiene la guardia alta porque sabe que está bajo mucha presión”.

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Tal vez por eso no sea casualidad que después de festejar el número del IPC de agosto, Milei escribiera un texto destacando a los arqueros de fútbol, a quienes describió como figuras que no tienen margen para el error ni la distracción y que, por ende, deben tener “una voluntad de hierro para seguir luchando con uñas y dientes para defender a los suyos”.

El nivel de la inflación es la validación que recibieron Milei y la mesa económica del Gobierno luego de que el INDEC publicara el día anterior la retracción de la industria y la construcción durante el mes de julio, que volvió a hacer sonar las alarmas de quienes apuntan sobre la sostenibilidad de las políticas actuales. Esos números son los que validan la lectura de quienes, puertas adentro, miran la viabilidad política del Gobierno para continuar en esa senda.

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Tuit de Javier Milei publicado el jueves por la tarde, luego del dato de inflación del INDEC

“Yo no tengo tan en claro que la reelección esté tan asegurada si la economía sigue como está. Somos los mejores cuando mostramos la baja de la inflación, pero esto es a costa de la contracción económica”, sentencia una fuente de primerísima línea de la Casa Rosada. No significa que Milei y Caputo crean que sea fácil conseguir el segundo mandato. La diferencia refiere a la intransigencia que se debe mantener respecto a la hoja de ruta ya trazada por el Presidente.

Mientras transcurren ciertos dilemas, la temporada de elecciones está más cerca de lo que parece. Aun así, no están establecidas ni se van a formalizar las alianzas con diferentes gobernadores o espacios políticos. Eso no se hará hasta los primeros meses del 2027. En todo caso, el armador nacional Lule Menem quiere generar principios de entendimiento con los gobernadores y no algo formal. El motivo es simple: el Gobierno solo podría hacerlo ex ante si los jefes provinciales ceden demasiado sus pretensiones, algo que no están dispuestos a hacer dado que no se sabe cuál será el poder relativo de los dos en los próximos meses. Lo mismo sucede en el caso opuesto.

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Karina Milei ve que hay gobernadores aliados que “están jugando muy bien” con el Gobierno. En su entorno mencionan a Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), por decir algunos. Hay otros que son bien percibidos por la Casa Rosada, pero que tienen alianzas estructuradas en sus propios distritos que hacen difícil poder generar una conversación más franca. El caso paradigmático es el de Raúl Jalil, a quien su alianza táctica con referentes del kirchnerismo en el plano local le limita el vuelo que desearía para aliarse con los libertarios.

Una de las pocas certezas que existen es que La Libertad Avanza quiere jugar fuerte en aquellas provincias con gobernadores cercanos al kirchnerismo, que son actualmente cinco. La derrota parece asegurada en Formosa, donde Lule intervino el partido provincial y no hay un candidato con capacidades reales de ganar. En la Provincia de Buenos Aires buscan ser optimistas, pero no son pocos los que ven cada vez más difícil la posibilidad de vencer al oficialismo kirchnerista.

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Si los Milei quieren jugar fuerte para ganar La Rioja deberán pedirle a Martín Menem que se presente como candidato a la gobernación: el titular de Diputados lo hará si se lo piden y en su entorno creen que tiene chances concretas. La cúpula del partido nacional no se decide si la boleta en Tierra del Fuego será encabezada por el diputado nacional Santiago Pauli o el senador Agustín Coto.

Karina Milei y Martín Menem

Pero esta semana hubo efectos negativos en la percepción de La Libertad Avanza en La Pampa, donde quiere presentarse el vocero presidencial Adrián Ravier. Paradójicamente, fue por un decreto impulsado por Javier Milei que le quitó a la provincia las regalías generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, otorgándoselas a Mendoza. La medida tuvo una altísima controversia en la política local. Una persona que trabaja en la política local libertaria cuenta que “Ravier se refugia en su círculo de pocas personas, mientras en la estructura subterránea del partido hacen su propio juego”.

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Mientras tanto, la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo parece estar más aplacada que en otros tiempos. En ese primer sector afirman que necesitarán al asesor presidencial para los aspectos de estrategia comunicacional de la campaña y no quieren renegar de esos servicios. “Nosotros reconocemos que lo de Malvinas estuvo bien”, afirma uno de ellos. Eso no implica que la hermana presidencial prescinda del brazo digital que fue armado en el último año.

Esos gestos de conciliación podrían ser escuetos. En la medida que se acerque la disputa de poder por las candidaturas del año próximo, las internas aflorarán. No solo entre karinistas y caputistas. En su calidad de socia del proyecto libertario, Bullrich demandará representación. En su entorno vuelven a afirmar que no hay ningún tipo de chances de aspirar a una candidatura presidencial para el año próximo, pero lo que sí afirman es que su lanzamiento temprano hacia 2031 busca trazar “una continuidad que genere confianza”. Aunque nadie de su entorno lo diga, Martín Menem aparece como alguien con intenciones de continuar como referente de LLA, el espacio que integra desde 2021.

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Alguien de estrecha cercanía a la hermana presidencial coquetea entre los elogios y la chicana respecto a la voluntad de la jefa libertaria en el Senado: “Ella nos puede dar un perfil político más conciliador. Tiene su imagen preexistente y suma un segmento de la sociedad. Si Patricia se quiere lanzar para dentro de seis años me parece espectacular. Nunca vi a nadie que se lance tanto tiempo antes y que llegue a la Presidencia”.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque LLA en el Senado

En el plano de lo político, quienes avizoran este conflicto de cara a un eventual segundo mandato auguran que Karina va a perder poder político porque “La Libertad Avanza va a morir como proyecto político una vez que se tenga la certidumbre de que Javier no tiene posibilidad de un segundo mandato”. “Como no le interesa seguir como político, la figura de un líder como Milei se puede difuminar y ahí va a arrancar la anarquía. Se van a sacar los ojos a partir de 2028. Esperemos que eso se postergue lo más posible”, agrega un importante legislador libertario. Son declaraciones que realizan aquellos a quienes les gusta jugar con los escenarios hipotéticos.

Volviendo al cortísimo plazo, Milei volverá a reunir a su Gabinete en la mañana de este lunes y a las 15 recibirá a los diputados y senadores nacionales de LLA para comentarles los ejes más importantes del proyecto de Ley que anunció en la cadena por Malvinas y el Presupuesto 2027.

Los operadores judiciales de la Casa Rosada estarán atentos a otro suceso de menor alcance mediático: el cierre de listas para las elecciones de representantes de la abogacía para el Consejo de la Magistratura. Karina Milei habilitó a que el oficialismo presente su propia lista, denominada Abogados por la Libertad. La liderará Luis Palomino, de estrechísima cercanía a Sebastián Pareja.

Se trata de una cuestión que mantiene en vilo a buena parte del aparato judicial, ya que se ponen en juego cuatro de los veinte miembros del organismo que propone y remueve jueces federales y nacionales. El radicalismo se encolumnaría detrás de la lista que promueve Daniel Angelici con la perspectiva de obtener, de mínima, dos lugares. Pero el conflicto aparece entre las agrupaciones judiciales peronistas. Los sectores que responden al presidente del PJ porteño Juan Manuel Olmos, el exconsejero Diego Molea y a La Cámpora no logran ponerse de acuerdo en una lista de unidad.

Consejo de la Magistratura

En este último sector afirman que si alguno rompiera es porque tiene voluntad de dividir el voto para beneficiar a terceros ajenos al peronismo. Uno de los puntos que no permite acordar es la posición de hombres cercanos a Olmos por colocar a la cordobesa Itatí Demarchi, algo que no es visto con beneplácito por parte de Molea, quien mantiene una alianza táctica con los hombres del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. En tanto, La Cámpora tiene en mente nombres como Martín Doñate o Juan Martín Mena. Los lugares son codiciados porque el peronismo perderá un representante por los cambios de la composición que hubo en la Cámara de Diputados a partir de las últimas elecciones.

En el oficialismo nacional miran la contienda desde afuera y con tranquilidad. “La ventana de oportunidad ya pasó”, esgrimen, marcando que el Gobierno ya realizó más de 150 designaciones de jueces, fiscales y defensores desde la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. En tanto, sigue habiendo interés por lugares vacantes en el Fuero Contencioso Administrativo, la que resuelve las causas del Estado.