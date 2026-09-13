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El mensaje de Thiago Medina a un año del accidente que casi le cuesta la vida: “Agradecido de poder ver crecer a mis bebés”

12 meses atrás el exparticipante de Gran Hermano chocó con su moto y estuvo casi un mes internado en terapia intensiva, luchando por sobrevivir

A un año del accidente que casi se cobra su vida, Thiago Medina hizo un posteo en sus redes sociales (Instagram)
A un año del accidente que casi se cobra su vida, Thiago Medina hizo un posteo en sus redes sociales (Instagram)
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Thiago Medina y Daniela Celis usaron sus redes sociales este sábado para recordar el accidente de moto que, hace exactamente un año, dejó al exparticipante de Gran Hermano al borde de la muerte. Él publicó un mensaje de agradecimiento con palabras dedicadas a ella; Celis, un relato crudo de los 28 días que vivió con miedo mientras lo esperaba despertar.

El siniestro había ocurrido el 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:50, sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Medina circulaba en moto con destino a General Rodríguez cuando impactó contra un automóvil. Las lesiones fueron graves: le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y presentó daños en los pulmones, los riñones y el hígado. Permaneció sedado y con asistencia respiratoria mecánica durante casi un mes.

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Captura de pantalla de una historia de Instagram con un mensaje de texto sobre el aniversario de un accidente y la fotografía de un hombre trajeado
El mensaje a corazón abierto de Thiago a un año del accidente que casi se cobra su vida

Un año después, Thiago abrió su mensaje con una frase directa: “Hoy se cumple un año de mi accidente. Gracias a Dios estoy acá y puedo contarlo”. Desde ahí, su reflexión derivó hacia la paternidad y el tiempo que casi pierde: “Estoy profundamente agradecido por tener una nueva oportunidad y, sobre todo, por poder ver crecer a mis bebés y acompañarlas en todo lo que se viene”.

El mensaje incluyó también una advertencia para sus seguidores: “Nunca dejen de agradecerle a Dios y de pedirle un día más de vida, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. La vida puede cambiar en un segundo”. Antes de cerrar esa historia, agradeció a quienes lo acompañaron durante la internación: “Los quiero muchísimo a todos y quiero agradecerles de corazón por haber orado por mí, por acompañarme y por estar presentes en ese momento tan difícil”.

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Captura de pantalla de una historia de Instagram con cuadros de texto y una mujer sentada en una cama rodeada de ramos de flores y golosinas
Medina también le dedicó un posteo a Daniela, su expareja y madre de sus dos hijas

En una publicación aparte, Thiago dedicó un tramo entero a Celis. Reconoció su presencia constante durante la crisis: “Y también quiero agradecerte a vos, Dani, que estuviste en todo momento apoyándome, especialmente en esta situación. Sabés que te quiero muchísimo y que, pase lo que pase, siempre vamos a ser familia”. Luego valoró el esfuerzo que ella sostuvo durante ese mes: “Quiero agradecerte también por haberte puesto la mochila al hombro durante ese mes y haber cargado con tantas cosas. Sé que no fue fácil para vos, y valoro muchísimo todo lo que hiciste”.

El cierre apuntó al presente compartido que todavía los une: “Dentro de todo lo malo, algo lindo salió de todo esto: hoy estoy acá, y podemos seguir juntos viendo crecer a nuestras hijas y acompañándolas en cada etapa de sus vidas. Te quiero muchísimo, hoy y siempre. Gracias por todo, Dani”.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de la cuenta danielacelis01 con un texto escrito en blanco sobre fondo negro
"Un año de la peor pesadilla de mi vida", escribió Celis en su posteo

Daniela, por su parte, publicó su propio texto sin rodeos: “Un año de la peor pesadilla de mi vida. Jamás en estos 30 años sentí tanto miedo como en esos 28 días infinitos”. Describió el peso físico que todavía le genera el recuerdo: “Escribo esto mientras me late fuerte el corazón y me transpiran las manos. Lo recuerdo y me genera sensaciones en el cuerpo que no puedo controlar”. También recordó el contraste entre lo que le decían los médicos y lo que ella les transmitía a sus hijas: “Ese maldito llamado, que la voz de mi cabeza no se me va. Todos a mi alrededor diciéndome que era difícil que vivas y yo con nuestras dos hijas diciéndole que papá iba a volver”.

Hombre con camiseta azul sostiene en brazos a un bebé envuelto en una manta blanca dentro de una habitación
Daniela volvió a agradecerle a los médicos que hicieron posible la recuperación de su ex (Instagram)

Celis señaló que aquel episodio modificó su manera de vincularse con el entorno: “Este año, cada llamado que recibo de la nada, me asusta. El no saber qué es lo que está pasando. Cada vez que alguien que quiero no me avisa cuando llega, siento la necesidad de contactarlo y buscarlo”. Cerró con un pedido a sus seguidores: “Valoren cada segundo de vida de la persona que tienen al lado, les juro que no saben lo importante que es hasta que lo pierden”. Como remate, sumó una historia en Instagram con un video de Thiago sosteniendo a una de sus bebés en brazos durante la internación, acompañada por el texto: “Gracias a Dios, los médicos y a ustedes, hoy Thiago está con nosotros”.

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