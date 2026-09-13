Honduras

Honduras: Retiran cuerpo de joven asesinada en pleno velorio: la autopsia que debió hacerse antes se volvió clave para el caso

Vivian del Ángel Vega, de 25 años, murió tras recibir disparos en La Masica. Su pareja figura como principal sospechoso de manera preliminar, mientras Medicina Forense busca establecer científicamente cómo ocurrió el crimen.

El cuerpo ya había sido preparado para el funeral cuando las autoridades ordenaron trasladarlo a Medicina Forense. (FOTO: Infobae)
El cuerpo ya había sido preparado para el funeral cuando las autoridades ordenaron trasladarlo a Medicina Forense. (FOTO: Infobae)
Guardar

La joven había muerto de forma violenta en la aldea San Antonio, municipio de La Masica, Atlántida, después de un hecho que, según las primeras investigaciones, habría estado precedido por una discusión con su pareja sentimental.

El cadáver ya había sido preparado para el funeral cuando agentes y personal vinculado con las diligencias fiscales llegaron para recuperarlo y ordenar la autopsia.

PUBLICIDAD

Un velorio interrumpido por una investigación pendiente

Videos difundidos desde el lugar muestran a familiares observando entre llantos cómo el ataúd era retirado bajo presencia policial.

La escena generó cuestionamientos porque, tratándose de una muerte violenta, la autopsia puede ser determinante para establecer la trayectoria de los disparos, número de lesiones, distancia aproximada y causa precisa del fallecimiento.

Esos elementos pueden terminar siendo decisivos en un eventual proceso penal.

Por eso, la pregunta que deja el procedimiento es por qué el cuerpo llegó a ser entregado y preparado para sepultura antes de completar esa diligencia forense.

Un video de Noticias 24/7 documenta el traslado de un féretro. Se observa a varios individuos uniformados junto a civiles cargando el ataúd. Posteriormente, el féretro es ubicado en la parte trasera de un vehículo. La escena tiene lugar en un área exterior, con una concurrencia de personas. El contenido corresponde a una cobertura noticiosa.

La pareja aparece en la investigación

La información preliminar señala que Vivian se encontraba dentro de una vivienda cuando se produjo una discusión con su pareja.

Durante el altercado, el hombre habría utilizado un arma de fuego y posteriormente abandonado el lugar.

La joven fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Por ahora, la pareja figura como principal sospechoso en las primeras diligencias, pero su responsabilidad todavía debe ser establecida por las autoridades y eventualmente por un tribunal.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se ha informado de una captura.

El caso deberá aclarar tanto las responsabilidades por el crimen como la razón del retraso en la diligencia forense. (FOTO: La Prensa)
El caso deberá aclarar tanto las responsabilidades por el crimen como la razón del retraso en la diligencia forense. (FOTO: La Prensa)

La autopsia puede reconstruir lo que ocurrió

El examen médico-legal permitirá documentar lesiones que después de un proceso de preparación funeraria pueden resultar más difíciles de interpretar visualmente.

También permitirá contrastar los hallazgos científicos con declaraciones de testigos, inspecciones de la vivienda y cualquier evidencia balística recuperada.

En investigaciones por homicidio, esa combinación puede determinar si la versión reconstruida por los investigadores coincide con la evidencia física.

La autopsia no establece por sí sola quién disparó, pero sí puede ayudar a responder cómo, cuándo y de qué manera murió la víctima.

Medicina Forense practicará una autopsia para establecer científicamente la causa y características de la muerte. (FOTO: La Prensa)
Medicina Forense practicará una autopsia para establecer científicamente la causa y características de la muerte. (FOTO: La Prensa)

Una familia obligada a despedirse dos veces

Más allá de la investigación, el procedimiento tuvo un costo emocional evidente.

Los familiares ya habían iniciado el proceso de despedida cuando tuvieron que entregar nuevamente el cuerpo a las autoridades.

En los videos se escuchan llantos y expresiones de angustia, mientras uno de los presentes habría sufrido una descompensación.

La situación muestra por qué los protocolos posteriores a una muerte violenta no son simplemente trámites administrativos.

Una omisión o retraso puede afectar tanto la investigación penal como a una familia que ya atraviesa un duelo.

Vivian del Ángel Vega tenía 25 años y murió de forma violenta en La Masica, Atlántida. (FOTO: Noticias 24/7)
Vivian del Ángel Vega tenía 25 años y murió de forma violenta en La Masica, Atlántida. (FOTO: Noticias 24/7)

El caso ahora depende de dos respuestas

La investigación tendrá que aclarar primero quién mató a Vivian del Ángel Vega y en qué circunstancias.

Pero existe además una segunda interrogante institucional:

¿Cómo fue posible que una muerte bajo sospecha criminal llegara hasta un velorio antes de que Medicina Forense practicara la autopsia correspondiente?

La respuesta a la primera pregunta podría llevar ante la justicia al responsable.

La segunda servirá para determinar si hubo una falla en los procedimientos que nunca debió añadir más sufrimiento a la familia.

Temas Relacionados

HondurasLa MasicaAtlántida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno entregará tarjetas con $93 a hondureños que regresen desde Estados Unidos

El beneficio equivale a unos US$93 y será entregado mediante una tarjeta. También alcanzará a hondureños que regresaron desde el 27 de enero

Gobierno entregará tarjetas con $93 a hondureños que regresen desde Estados Unidos

Identifican a las cinco víctimas de la masacre en Honduras y la Policía señala al “Cártel del Diablo”

El número de fallecidos aumentó de tres a cinco después de que las autoridades localizaran otros dos cuerpos a unos dos kilómetros de la vivienda donde ocurrió el primer hallazgo. Entre las víctimas hay una niña y cuatro personas con el apellido Escobar.

Identifican a las cinco víctimas de la masacre en Honduras y la Policía señala al “Cártel del Diablo”

Honduras: “Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, médico cuenta qué ocurrió con Keyla dentro de la posta policial la noche que falleció

Edgar José Velásquez relató ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque cómo transcurrieron las últimas horas de Keyla Martínez en una estación policial de La Esperanza y aseguró que pidió examinarla cuando fue sacada de la celda

Honduras: “Pedí revisarla, pero no me hicieron caso”, médico cuenta qué ocurrió con Keyla dentro de la posta policial la noche que falleció

Nueva incautación en el Caribe hondureño: autoridades interceptan embarcación con 55 paquetes de presunta cocaína

La operación se realizó a 135 millas náuticas al noroeste de Gracias a Dios. Varias personas fueron detenidas y el cargamento será sometido a pruebas de laboratorio

Nueva incautación en el Caribe hondureño: autoridades interceptan embarcación con 55 paquetes de presunta cocaína

Honduras: Una niña de 3 años entre las víctimas: Sulaco registra nueva muerte múltiple en una zona bajo presión criminal

Vecinos mencionaron una posible vinculación con integrantes del Cártel del Diablo, pero la Policía aún investiga esa hipótesis

Honduras: Una niña de 3 años entre las víctimas: Sulaco registra nueva muerte múltiple en una zona bajo presión criminal

TECNO

Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial a las calificaciones de escolares, según la OCDE

Cómo afecta el uso de la inteligencia artificial a las calificaciones de escolares, según la OCDE

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

Colombia: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Así funciona el pozo canadiense, el sistema que climatiza la casa usando la temperatura del suelo

Top 10 videos más vistos en YouTube Chile hoy

ENTRETENIMIENTO

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

Glen Powell ya le puso techo a “Chad Powers” y explica por qué quiere cerrarla en 18 episodios

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

"No era feliz": Kendall Jenner recordó la crisis silenciosa que la obligó a frenar en el pico de su carrera

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Henry Winkler recordó su despido de “Turner & Hooch” tras 13 días y habló de su compleja relación con Tom Hanks

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

Rusia lanzó cerca de 500 drones en solo un día y dejó al menos nueve muertos en Ucrania

Estados Unidos impidió el paso de 100 barcos comerciales tras dos meses de bloqueo marítimo a Irán

Revelaron la presunta causa del descarrilamiento de un tren que dejó 44 heridos en Francia

Los rebeldes hutíes de Yemen dijeron haber atacado una base militar de Arabia Saudita