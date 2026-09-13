Honduras: Retiran cuerpo de joven asesinada en pleno velorio: la autopsia que debió hacerse antes se volvió clave para el caso

El cuerpo ya había sido preparado para el funeral cuando las autoridades ordenaron trasladarlo a Medicina Forense. (FOTO: Infobae)

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La joven había muerto de forma violenta en la aldea San Antonio, municipio de La Masica, Atlántida, después de un hecho que, según las primeras investigaciones, habría estado precedido por una discusión con su pareja sentimental.

El cadáver ya había sido preparado para el funeral cuando agentes y personal vinculado con las diligencias fiscales llegaron para recuperarlo y ordenar la autopsia.

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Un velorio interrumpido por una investigación pendiente

Videos difundidos desde el lugar muestran a familiares observando entre llantos cómo el ataúd era retirado bajo presencia policial.

La escena generó cuestionamientos porque, tratándose de una muerte violenta, la autopsia puede ser determinante para establecer la trayectoria de los disparos, número de lesiones, distancia aproximada y causa precisa del fallecimiento.

Esos elementos pueden terminar siendo decisivos en un eventual proceso penal.

Por eso, la pregunta que deja el procedimiento es por qué el cuerpo llegó a ser entregado y preparado para sepultura antes de completar esa diligencia forense.

Un video de Noticias 24/7 documenta el traslado de un féretro. Se observa a varios individuos uniformados junto a civiles cargando el ataúd. Posteriormente, el féretro es ubicado en la parte trasera de un vehículo. La escena tiene lugar en un área exterior, con una concurrencia de personas. El contenido corresponde a una cobertura noticiosa.

La pareja aparece en la investigación

La información preliminar señala que Vivian se encontraba dentro de una vivienda cuando se produjo una discusión con su pareja.

Durante el altercado, el hombre habría utilizado un arma de fuego y posteriormente abandonado el lugar.

La joven fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Por ahora, la pareja figura como principal sospechoso en las primeras diligencias, pero su responsabilidad todavía debe ser establecida por las autoridades y eventualmente por un tribunal.

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Hasta el momento no se ha informado de una captura.

El caso deberá aclarar tanto las responsabilidades por el crimen como la razón del retraso en la diligencia forense. (FOTO: La Prensa)

La autopsia puede reconstruir lo que ocurrió

El examen médico-legal permitirá documentar lesiones que después de un proceso de preparación funeraria pueden resultar más difíciles de interpretar visualmente.

También permitirá contrastar los hallazgos científicos con declaraciones de testigos, inspecciones de la vivienda y cualquier evidencia balística recuperada.

En investigaciones por homicidio, esa combinación puede determinar si la versión reconstruida por los investigadores coincide con la evidencia física.

La autopsia no establece por sí sola quién disparó, pero sí puede ayudar a responder cómo, cuándo y de qué manera murió la víctima.

Medicina Forense practicará una autopsia para establecer científicamente la causa y características de la muerte. (FOTO: La Prensa)

Una familia obligada a despedirse dos veces

Más allá de la investigación, el procedimiento tuvo un costo emocional evidente.

Los familiares ya habían iniciado el proceso de despedida cuando tuvieron que entregar nuevamente el cuerpo a las autoridades.

En los videos se escuchan llantos y expresiones de angustia, mientras uno de los presentes habría sufrido una descompensación.

La situación muestra por qué los protocolos posteriores a una muerte violenta no son simplemente trámites administrativos.

Una omisión o retraso puede afectar tanto la investigación penal como a una familia que ya atraviesa un duelo.

Vivian del Ángel Vega tenía 25 años y murió de forma violenta en La Masica, Atlántida. (FOTO: Noticias 24/7)

El caso ahora depende de dos respuestas

La investigación tendrá que aclarar primero quién mató a Vivian del Ángel Vega y en qué circunstancias.

Pero existe además una segunda interrogante institucional:

¿Cómo fue posible que una muerte bajo sospecha criminal llegara hasta un velorio antes de que Medicina Forense practicara la autopsia correspondiente?

La respuesta a la primera pregunta podría llevar ante la justicia al responsable.

La segunda servirá para determinar si hubo una falla en los procedimientos que nunca debió añadir más sufrimiento a la familia.