Política

El Congreso de la Comunidad reunió a más de 6.000 vecinos en Lomas de Zamora

El encuentro, encabezado por el intendente Federico Otermín, se realizó en el Parque de Lomas. Analizaron más de 100 iniciativas enfocadas en inclusión social, construcción barrial y el uso de inteligencia artificial en la administración diaria

Tres personas saludan desde un escenario con un cartel azul de fondo ante un público que levanta las manos
El intendente Otermín encabezó el encuentro junto a dirigentes locales frente a una multitud de asistentes.
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El Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora reunió a más de 6.000 vecinos y vecinas en el Parque de Lomas para debatir en 18 comisiones temáticas más de 108 proyectos locales centrados en la inclusión social, la construcción de comunidad y la aplicación de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías a la gestión cotidiana.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente Federico Otermín, junto a la jefa de Gabinete Sol Tischik y la secretaria General del Municipio Aldana Scillama, informó la Municipalidad de Lomas de Zamora en un comunicado.

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Según el parte de prensa, el encuentro fue el cierre de un trabajo que empezó en agosto con precongresos territoriales y temáticos en todos los barrios. La jornada reunió a vecinos y autoridades locales para discutir propuestas sobre inclusión social, comunidad e incorporación de nuevas tecnologías a la gestión diaria.

La convocatoria se concentró en el Parque de Lomas y cerró una etapa de debate barrial desarrollada en los meses previos. De acuerdo con el comunicado oficial, ese proceso recorrió todos los barrios del distrito.

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El eje social y comunitario que destacó Otermín

Durante el cierre, Federico Otermín remarcó el valor del trabajo en equipo frente al contexto actual y la necesidad de construir respuestas desde la identidad local. “En algún lado leí eso de ‘pinta tu aldea y pintarás el mundo’. Es parte de la tarea que tenemos que hacer: cómo podemos intentar construir desde Lomas un espacio de amor, de paz, de oportunidades y de acompañamiento; una tierra donde nadie quede suelto, nadie quede solo, nadie quede triste, nadie quede atrás”.

Luego, el jefe comunal subrayó el papel de la comunidad ante la adversidad. “Si algo de todo eso pasa, que emerja la comunidad para poder tender los brazos, para incluir y para poder caminar todos juntos para adelante”.

También enumeró metas vinculadas con seguridad, inclusión y acompañamiento. “Queremos construir una Lomas libre de violencias, donde nuestros pibes y pibas crezcan seguros y con oportunidades; las mujeres caminen tranquilas y felices; los adultos mayores y las personas con discapacidad sean valorados y escuchados, y que los trabajadores, emprendedores y PyMEs puedan salir adelante”.

Tres personas saludan desde un escenario con un cartel azul de fondo ante un público que levanta las manos
El Congreso de la Comunidad de Lomas de Zamora reunió a más de 6.000 vecinos en el Parque de Lomas para debatir 108 proyectos locales.

La apuesta por la inteligencia artificial en la gestión local

Otro de los ejes del encuentro fue la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la gestión pública local y en la vida cotidiana. Según el Comunicado de la Municipalidad de Lomas de Zamora, ese punto ocupó un lugar destacado en los debates del congreso.

Sobre ese tema, Otermín sostuvo que la herramienta debe orientarse al bien común. “No hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que pensar cómo la utilizamos para el bien, para la comunidad y para darle mayores oportunidades a nuestra gente”.

El intendente añadió que la innovación no debe reemplazar el contacto directo entre las personas. “El uso de la tecnología no tiene que impedir algo maravilloso que es encontrarnos, vernos y charlar cara a cara. Que la tecnología nos ayude a que la vida sea mejor para que, cuando nos encontremos, podamos disfrutar, compartir, conversar, discutir de buen modo y sacar conclusiones positivas para la sociedad”.

El congreso como cierre de un proceso participativo

El Congreso de la Comunidad funcionó como punto de llegada de un trabajo previo con instancias territoriales y temáticas desplegadas desde agosto. Como se mencionó, ese recorrido reunió propuestas sobre inclusión social, construcción de comunidad y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión cotidiana.

En el cierre de su discurso, Otermín afirmó que el Congreso reafirma “el compromiso de seguir construyendo una gestión abierta, participativa y con una mirada de futuro sostenida en la paz social y la empatía comunitaria”.

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