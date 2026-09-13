Tamara Paganini recordó su historia con El Potro Rodrigo y cómo intentó conquistarlo: “Acariciame con las pestañas”

La exparticipante de Gran Hermano habló de sus encuentros con el cordobés

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Tamara Paganini fue una de las invitadas a PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe. Allí, la exparticipante de Gran Hermano recordó la historia que la unió a Rodrigo. Paganini recordó la historia detrás del video viral que la vinculó con el cantante de cuartero, un año después de la muerte del cordobés.

Consultada por Kusnetzoff sobre si había tenido algo con él, Tamara lo negó de entrada: “No, no. La verdad que como que eso lo inventaron”. El conductor recordó que las imágenes existían y que circulaban desde entonces, pese a que Rodrigo había fallecido en el año 2000. Tamara explicó entonces el origen real del vínculo: se conocieron en Canal Trece, en un programa conducido por Pelufo, antes de que ella entrara a la casa de Gran Hermano.

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“Nos conocimos en Canal Trece en un programa que conducía Pelufo”, contó. Después de ese primer cruce, volvieron a verse en un boliche, donde alguien les tomó las fotos que terminarían resurgiendo años más tarde en redes sociales.

Tamara detalló que era fanática del artista desde antes de ese encuentro. “A mí me encantaba Rodrigo, era fanática desde que Rodrigo tenía el pelo largo por acá (la espalda)”, relató. Contó que se enteró de que él iría de invitado al programa gracias a un aviso de su novio de entonces, que había visto la publicidad del ciclo.

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Está historia se dio un año antes de que el cantante de cuarteto falleciera

La producción la sentó justo detrás de Rodrigo, en un espacio dispuesto como una tribuna. Desde ahí, según su relato, aprovechó cada corte para dirigirle comentarios directos: “No puedo creer tus ojos. No puedo creer tus ojos, las pestañas. Quiero que me acaricies con las pestañas”.

Tamara explicó que trabajaba como telefonista en ese ciclo, junto a otras chicas, y que al finalizar el programa se ponían a bailar en grupo antes de despedirse. Ella se ubicaba deliberadamente en el fondo, para evitar que su entonces novio la viera cerca del cantante: “Yo me iba para atrás. Yo, porque me iba a ver mi novio y me iba a cagar a pedo, ¿entendés? Y yo bailaba atrás de todo”.

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Pese a esa estrategia, Rodrigo se abrió paso entre el resto de las chicas y fue a buscarla al fondo del grupo para llevarla a bailar con él, adelante de todos. Ese gesto terminó siendo, según su propio relato, el motivo de su separación: “Me separé de mi novio porque me vio bailando con Rodrigo entre todas. ¿Y yo qué culpa tengo?”.

Tamara Paganini reveló su historia con Rodrigo y las consecuencias que trajo para su vida (Instagram El Potro Rodrigo Oficial)

El panel intentó reconstruir qué pasó después de esa noche. Tamara confirmó que Rodrigo había pedido su número de teléfono a los productores del ciclo, aunque el vínculo no prosperó de la manera que ella hubiera querido. También reveló que le habían encargado llevarle al cantante un regalo que había ganado en el programa hasta su hotel, un encargo que finalmente no cumplió. “No, y al final no se lo llevé. ¿Sabés por qué? Porque sentí que era, traeme esta o la otra o la otra”, explicó sobre esa decisión.

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Ante la insistencia de Kusnetzoff, Tamara terminó confirmando que Rodrigo le había regalado una rosa esa misma noche, aunque aclaró el detalle temporal que consideraba relevante: “Cuando me regaló la rosa, yo ya no estaba de novia”. Consultada sobre si había pasado algo más entre ellos, pese a las sospechas planteadas por los panelistas a lo largo de la nota, Tamara cerró la discusión con una negativa directa: “No, no pasó nada con Rodrigo”.

El objeto que quedó como testimonio de aquel cruce sigue en su poder. Tamara contó que conserva la rosa presionada dentro de un libro sobre serpientes, un animal que asegura le gusta: “En un libro lo tengo. Es horrible lo que voy a decir, pero es de serpientes. Me gustan las serpientes”.

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