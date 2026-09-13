Teleshow

Sofía Jujuy reveló que su hermana es médium y contó cómo se enteró de sus habilidades: “Le da miedo”

La modelo relató una experiencia que vivió en México y explicó cómo Pilar comenzó a aceptar los mensajes que, según contó, recibe desde chica

Sofía jujuy contó cómo se enteró que su hermana es medium
Guardar

En medio de un gran momento familiar, tras el nacimiento de su sobrino, Sofía Jujuy Jiménez reveló la llamativa habilidad de su hermana Pilar, a quien definió como médium. La modelo explicó que la joven percibe mensajes desde chica, aunque durante mucho tiempo sintió temor frente a esas experiencias.

Durante un diálogo con Eva Bargiela y Nacho Castañares en el programa de streaming Que alguien le avise (La Casa streaming), Sofía contó que Pilar es la menor de la familia y que empezó a advertir situaciones que no lograba explicar. “Ella lo sabe, pero le da miedo”, afirmó. Según relató, su hermana veía cosas y en ocasiones recibía palabras de forma repentina.

PUBLICIDAD

La conductora vinculó esa sensibilidad con el signo zodiacal de Pilar y sostuvo que, por ser pisciana, tiene una gran intuición. Sin embargo, dijo que la familia terminó de dimensionar lo que le ocurría a la joven a partir de una escena que presenció durante un viaje a México.

Sofía recordó que una amiga mexicana y su hermana fueron a visitarla mientras ella estaba en ese país. Pilar no las conocía previamente, pero al regresar de una salida comenzó a modificar el tono de su voz, realizó movimientos con una mano y, de acuerdo con el relato de la modelo, empezó a transmitirles información personal.

PUBLICIDAD

Sofía Jujuy contó cómo fue la charla con su novio sobre la posibilidad de contraer matrimonio

Le hablaba de su abuelo con un mensaje concreto”, contó Jiménez al describir la reacción de sus amigas, una de las cuales se emocionó hasta las lágrimas. “Yo decía: ‘¿Qué le está pasando a la Pilar?’”, agregó sobre aquel momento, que para ella confirmó la sensibilidad especial de su hermana.

La modelo explicó que Pilar suele preguntarle a la persona si puede compartirle algo antes de hacerlo y luego menciona datos que, según dijo, corrobora con quien la escucha. “Es creer o reventar, es muy loco”, resumió Sofía sobre esas situaciones.

Ante la consulta de Castañares sobre si Pilar había querido acercarlos a ese universo, Jiménez señaló que al comienzo intentaba evitarlo. “Lo rechazaba, claro”, indicó, y relató que con el tiempo comprendió que debía aceptarlo.

Sofía Jujuy Jiménez casi se convierte en víctima de una estafa virtual portada
Sofía Jujuy Jiménez reveló que su hermana Pilar es médium y dijo que percibe mensajes desde chica

Por eso, Sofía le sugirió que hablara con personas que conocieran el tema, se informara y realizara cursos para darle un marco a esas vivencias. También remarcó que no todas las personas desean recibir ese tipo de mensajes o saben cómo procesarlos, aunque aseguró que las comunicaciones que recibe Pilar suelen ser claras.

Días antes, en el mismo programa, la conversación derivó hacia la vida personal de Sofía, quien lleva nueve meses de noviazgo con Gustavo Qüerio Hormaechea. Después de compartir vacaciones y otros momentos juntos, la conductora contó que la pareja habló de una eventual boda, aunque aclaró que no hubo propuesta formal ni una fecha definida.

El tema surgió durante una charla con Eva Bargiela y el cantante Mario Luis Díaz en Que alguien le avise, el ciclo de La Casa Streaming. Jiménez recordó que le había comentado a su novio que el músico participaría del programa y que, a partir de esa noticia, imaginaron cómo sería una celebración con él entre los invitados. “Nosotros con mi novio te queremos contratar para nuestro casamiento”, le dijo al artista.

La modelo relató que Qüerio Hormaechea se entusiasmó con esa posibilidad. “¿Te imaginás a Mario Luis en nuestro casamiento?”, contó que le preguntó a su pareja, quien respondió: “No, me vuelvo loco”.

Bargiela intervino entonces para aclarar que todavía no había fecha de casamiento. Sofía coincidió y sostuvo que, antes de cualquier organización, espera recibir el pedido de su novio. “Primero me tenés que hacer la propuesta de casamiento”, expresó entre risas. La conductora también imaginó la posibilidad de que él apareciera en el estudio con un anillo, después de que su compañera planteara esa escena.

Temas Relacionados

Sofía Jujuy JiménezMediumSofi Jujuy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gladys, la Bomba Tucumana, habló del chip que se colocó y de los efectos que tiene el tratamiento: “Estoy como loca”

La cantante de “La pollera amarilla” contó cómo la afecto el proceso al que se sometió

Gladys, la Bomba Tucumana, habló del chip que se colocó y de los efectos que tiene el tratamiento: “Estoy como loca”

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

La actriz y conductora cumplió un año más de vida y su marido la homenajeó con un emotivo posteo en sus redes sociales

Así celebró Lizy Tagliani su cumpleaños junto a Sebastián Nebot: ramo de flores, globos y mensajes de amor

Juli Poggio recordó el error que cometió su mamá al depilarle las cejas: “Tenía una pista de aterrizaje en los ojos”

La ex participante de Gran Hermano contó en un programa de streaming cómo la situación terminó en una anécdota familiar que todavía recuerda con humor

Juli Poggio recordó el error que cometió su mamá al depilarle las cejas: “Tenía una pista de aterrizaje en los ojos”

Gerardo Romano y Carolina Papaleo, la icónica pareja de Zona de Riesgo, otra vez juntos en ficción: "Tu vieja debe estar orgullosa"

La actriz debutó en El secreto en reemplazo de Ana María Picchio y protagonizó un reencuentro cargado de historia con el actor a más de tres décadas de un programa que marcó a la televisión

Gerardo Romano y Carolina Papaleo, la icónica pareja de Zona de Riesgo, otra vez juntos en ficción: "Tu vieja debe estar orgullosa"

La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

Mientras Wanda Nara disfruta de su escapada en Río de Janeiro, su madre y su expareja estuvieron alentando a los adolescentes

La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

AMÉRICA

Investigan la muerte de una mujer hallada semidesnuda en Panamá Oeste

Investigan la muerte de una mujer hallada semidesnuda en Panamá Oeste

Guatemala enfrenta un problema sin resolver: el reclutamiento de menores dentro de sus propios hogares de abrigo

Fuertes lluvias e inundaciones causan emergencias y la suspensión del partido FAS-Alianza en El Salvador

Dormir en la acera para cobrar la vejez: La vigilia de los jubilados cubanos por una pensión de $10

Tensión en Medio Oriente: un buque fue alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

El partido de Messi en el empate del Inter Miami: golazo tras una combinación con De Paul y bronca por sus tiros en los palos

Increíble show de mapping, íconos de la música y desfile de atletas: la impactante inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

A pesar del golazo de Lionel Messi, Inter Miami dejó escapar el partido e igualó 2-2 ante Nashville en un duelo clave por la MLS

Mariano Navone tras vencer a Novak Djokovic y ante una nueva chance en la Copa Davis: “Hoy el tenis me está sonriendo”

El emotivo cierre de la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la leyenda de Las Leonas Luciana Aymar encendió el pebetero