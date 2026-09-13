Sofía Jujuy reveló que su hermana es médium y contó cómo se enteró de sus habilidades: “Le da miedo”

Sofía jujuy contó cómo se enteró que su hermana es medium

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En medio de un gran momento familiar, tras el nacimiento de su sobrino, Sofía Jujuy Jiménez reveló la llamativa habilidad de su hermana Pilar, a quien definió como médium. La modelo explicó que la joven percibe mensajes desde chica, aunque durante mucho tiempo sintió temor frente a esas experiencias.

Durante un diálogo con Eva Bargiela y Nacho Castañares en el programa de streaming Que alguien le avise (La Casa streaming), Sofía contó que Pilar es la menor de la familia y que empezó a advertir situaciones que no lograba explicar. “Ella lo sabe, pero le da miedo”, afirmó. Según relató, su hermana veía cosas y en ocasiones recibía palabras de forma repentina.

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La conductora vinculó esa sensibilidad con el signo zodiacal de Pilar y sostuvo que, por ser pisciana, tiene una gran intuición. Sin embargo, dijo que la familia terminó de dimensionar lo que le ocurría a la joven a partir de una escena que presenció durante un viaje a México.

Sofía recordó que una amiga mexicana y su hermana fueron a visitarla mientras ella estaba en ese país. Pilar no las conocía previamente, pero al regresar de una salida comenzó a modificar el tono de su voz, realizó movimientos con una mano y, de acuerdo con el relato de la modelo, empezó a transmitirles información personal.

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Sofía Jujuy contó cómo fue la charla con su novio sobre la posibilidad de contraer matrimonio

“Le hablaba de su abuelo con un mensaje concreto”, contó Jiménez al describir la reacción de sus amigas, una de las cuales se emocionó hasta las lágrimas. “Yo decía: ‘¿Qué le está pasando a la Pilar?’”, agregó sobre aquel momento, que para ella confirmó la sensibilidad especial de su hermana.

La modelo explicó que Pilar suele preguntarle a la persona si puede compartirle algo antes de hacerlo y luego menciona datos que, según dijo, corrobora con quien la escucha. “Es creer o reventar, es muy loco”, resumió Sofía sobre esas situaciones.

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Ante la consulta de Castañares sobre si Pilar había querido acercarlos a ese universo, Jiménez señaló que al comienzo intentaba evitarlo. “Lo rechazaba, claro”, indicó, y relató que con el tiempo comprendió que debía aceptarlo.

Sofía Jujuy Jiménez reveló que su hermana Pilar es médium y dijo que percibe mensajes desde chica

Por eso, Sofía le sugirió que hablara con personas que conocieran el tema, se informara y realizara cursos para darle un marco a esas vivencias. También remarcó que no todas las personas desean recibir ese tipo de mensajes o saben cómo procesarlos, aunque aseguró que las comunicaciones que recibe Pilar suelen ser claras.

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Días antes, en el mismo programa, la conversación derivó hacia la vida personal de Sofía, quien lleva nueve meses de noviazgo con Gustavo Qüerio Hormaechea. Después de compartir vacaciones y otros momentos juntos, la conductora contó que la pareja habló de una eventual boda, aunque aclaró que no hubo propuesta formal ni una fecha definida.

El tema surgió durante una charla con Eva Bargiela y el cantante Mario Luis Díaz en Que alguien le avise, el ciclo de La Casa Streaming. Jiménez recordó que le había comentado a su novio que el músico participaría del programa y que, a partir de esa noticia, imaginaron cómo sería una celebración con él entre los invitados. “Nosotros con mi novio te queremos contratar para nuestro casamiento”, le dijo al artista.

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La modelo relató que Qüerio Hormaechea se entusiasmó con esa posibilidad. “¿Te imaginás a Mario Luis en nuestro casamiento?”, contó que le preguntó a su pareja, quien respondió: “No, me vuelvo loco”.

Bargiela intervino entonces para aclarar que todavía no había fecha de casamiento. Sofía coincidió y sostuvo que, antes de cualquier organización, espera recibir el pedido de su novio. “Primero me tenés que hacer la propuesta de casamiento”, expresó entre risas. La conductora también imaginó la posibilidad de que él apareciera en el estudio con un anillo, después de que su compañera planteara esa escena.

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