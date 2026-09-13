“No tengo dónde vivir”: recién nacida fue abandonada en una iglesia de Honduras junto a una desgarradora nota

La bebé fue encontrada junto a una nota atribuida a quien sería su madre, en la que explicaba las razones de su decisión. (Foto: Redes sociales)

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Una recién nacida fue encontrada abandonada en las inmediaciones de la Ermita de Suyapa, en Tegucigalpa, en un hecho que movilizó a las autoridades después de que ciudadanos alertaran sobre la presencia de la pequeña en el lugar.

La bebé estaba acompañada de una nota escrita por quien sería su madre, en la que la mujer explicó las difíciles condiciones que atravesaba y el dolor que, según sus palabras, le provocaba tomar la decisión de separarse de su hija.

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El caso fue reportado por la Policía Nacional de Honduras, que informó que la alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. Tras conocer la situación, agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 4 (UMEP-4) se desplazaron hasta las inmediaciones de la Ermita de Suyapa para verificar lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la pequeña recién nacida y procedieron a ponerla a salvo. Posteriormente, fue trasladada para recibir atención médica, mientras las autoridades activaban el procedimiento correspondiente para garantizar su protección y bienestar.

Sin embargo, además de la presencia de la bebé, hubo un elemento que llamó particularmente la atención de los agentes: el mensaje dejado junto a ella, en el que la mujer que sería su madre intentó explicar las razones que la llevaron a dejarla en el lugar.

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“Con un dolor en mi alma dejo a mi hija, pero al lado mío va a sufrir. No tengo un techo donde dormir”, se lee en la nota, según el contenido divulgado sobre el caso.

“No tengo un techo donde dormir”, se lee en uno de los fragmentos más conmovedores del mensaje dejado junto a la pequeña. (Foto: Redes sociales)

Las palabras reflejan, de acuerdo con el propio relato, una situación de extrema vulnerabilidad. La mujer aseguró que no contaba con una vivienda en la que pudiera resguardarse junto a la pequeña y manifestó que permanecer a su lado significaría exponerla a condiciones que consideraba perjudiciales.

El mensaje también aportó detalles sobre los primeros días de vida de la bebé. Según lo escrito, la pequeña habría nacido el miércoles por la noche, aproximadamente a las 10:30.

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“Ella nació el miércoles en la noche a las 10:30; durante esos tres días ha estado durmiendo en el suelo porque no tengo dónde…”, continúa el escrito encontrado junto a la recién nacida.

La mujer expresó que tomó la decisión desde el dolor y no ocultó el conflicto emocional que le generaba separarse de su hija. En el mensaje aseguró que consideraba que la bebé sufriría si permanecía junto a ella debido a las condiciones en las que se encontraba.

La situación también pone de manifiesto una realidad de vulnerabilidad social, particularmente cuando la ausencia de un lugar seguro para vivir puede convertirse en un obstáculo para garantizar las necesidades básicas de un recién nacido.

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Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de la mujer que habría escrito el mensaje ni sobre las circunstancias específicas que la llevaron hasta el lugar donde fue encontrada la bebé.

Agentes de la UMEP-4 acudieron al lugar después de recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 911. (Foto: Redes sociales)

Después de ser localizada, la prioridad de los agentes fue garantizar la integridad de la recién nacida. La Policía informó que los uniformados la pusieron a salvo y gestionaron su traslado para que recibiera la atención médica correspondiente.

El procedimiento continuará con las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió antes de que la bebé fuera abandonada y determinar las condiciones en las que permaneció desde su nacimiento.

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Las autoridades también deberán establecer las medidas de protección para la menor, tomando en cuenta que se trata de una recién nacida que fue encontrada sin la compañía de un adulto responsable.

El caso permanecerá bajo seguimiento de las instituciones correspondientes, que deberán determinar las acciones legales y de protección que procedan a partir de las circunstancias documentadas.

La decisión de dejar a la pequeña, sin embargo, activó la respuesta de las autoridades después de que ciudadanos reportaran su presencia mediante el 911. Gracias a esa alerta, agentes de la UMEP-4 acudieron al sitio y pudieron poner a la recién nacida bajo resguardo.

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Mientras avanzan las investigaciones, la prioridad será garantizar que la bebé permanezca protegida y reciba atención adecuada, al tiempo que se reconstruyen las circunstancias que rodearon su abandono.