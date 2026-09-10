Política

"Voluntad de hierro": la reflexión de Milei con la que relacionó el rol del arquero y el temple para ejercer la presidencia

A través de un posteo en X, el jefe de Estado usó la figura del puesto de fútbol para transmitirles a sus seguidores un mensaje de resistencia y confianza en su administración. "No vamos a bajar los brazos. No importa cuánto nos ataquen ni cuántas veces nos quieran entrar", escribió

Milei sostuvo que el arquero no tiene margen para el error, el cansancio ni la distracción y trasladó esa idea al ejercicio del poder. (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Milei sostuvo que el arquero no tiene margen para el error, el cansancio ni la distracción y trasladó esa idea al ejercicio del poder. (REUTERS/Pablo Sanhueza)
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Este jueves, Javier Milei recurrió a una metáfora del fútbol para describir su forma de ejercer el poder. En su cuenta de X —antes Twitter—, el presidente de Argentina publicó un texto en el que trazó un paralelo entre su rol al frente del gobierno y la posición del arquero de fútbol dentro de un equipo: el último en la línea de defensa, sin margen para el error ni para el abandono.

El análisis nació tras citar otra publicación con un video que es un compilado de atajadas impactantes de arqueros, en el que el usuario escribió: “Cuando el mundo vio un gol, el portero vio una oportunidad para brillar”.

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La analogía parte de una premisa futbolística bien definida. “Si hay una característica propia de la función del arquero es que no tiene margen para el error, para el cansancio ni para la distracción”, escribió Milei en la red social. Según el texto, el arquero carga con la red en la espalda y, en ocasiones, con una tribuna hostil detrás, y aun así cualquier error o momento de abandono puede implicar que el trabajo colectivo de todo el partido pierda sentido. Milei trasladó esa imagen al escenario político: quien gobierna, como el guardameta, es la última barrera antes de que el esfuerzo de todo el equipo se desvanezca.

La reflexión de Milei con la que relacionó el rol del arquero y el temple para ejercer la presidencia
Javier Milei usó una metáfora del fútbol en X para comparar su rol como presidente de Argentina con la función del arquero.

Desde ese marco, el mandatario construyó el argumento central de su publicación: si un buen arquero necesita una voluntad de hierro para defender a los suyos con uñas y dientes, esa misma voluntad es la que él reclama para sí en el ejercicio del poder. La metáfora introdujo un mensaje más directo.

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“Por eso les digo que confíen, porque esta vez hay con qué. No vamos a bajar los brazos. No importa cuánto nos ataquen ni cuántas veces nos quieran entrar”, remató Milei en el texto publicado en su cuenta oficial. El mensaje cerró con una frase que el mandatario suele utilizar como sello propio: “La libertad avanza. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

La publicación se dio tras conocerse la inflación de agosto: dio 1,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se trata del dato más bajo de los últimos 14 meses y el más bajo para el mes desde 2017.

Tras la difusión del informe del Indec, el presidente respondió. Escribió: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!” al citar lo publicado por el organismo estadístico acerca del comportamiento de la inflación. El destinatario del mensaje fue Luis Caputo, quien previamente había resaltado el resultado de las cifras desde su rol de ministro de Economía en otra publicación.

Además de este contexto, la publicación del presidente también se explica por su pasado como arquero. Antes de dedicarse a la política, aparecer en debates televisivos o involucrarse en la economía, Milei tenía una faceta distinta. Aunque resulta difícil verlo hoy usando cortos y guantes, durante los años 80 fue arquero destacado en las divisiones juveniles de Chacarita Juniors.

Antes de su carrera política, Javier Milei fue arquero en las divisiones juveniles de Chacarita Juniors durante los años 80.
Antes de su carrera política, Javier Milei fue arquero en las divisiones juveniles de Chacarita Juniors durante los años 80.

El rumbo de su vida, sin embargo, lo llevó lejos de las canchas y lo situó en la política. A pesar de eso, su habilidad como arquero permanece en la memoria de quienes fueron compañeros suyos en el vestuario.

El responsable de su llegada al club de San Martín fue Armando “Cacho” Alejos. El ex futbolista Gabriel Bonomi, miembro de la categoría 70 del Funebrero, relató en diálogo con Infobae: “A él lo traen para que forme parte del plantel entre los 13 y los 14 años, puede ser a los 12. Siempre al arco, exactamente igual como es en la vida era de arquero. Se tiraba para todos lados, no le importaba nada, era de esos tipos fuertes, grandote, medio loco, porque le decíamos El Loco Milei. Buen arquero encima”.

Eduardo Grecco, su entrenador en aquel entonces y quien sigue actualmente en el proyecto de juveniles de Chacarita, especificó que existían cuatro divisiones por esos años en el club. “Yo lo habré dirigido seis meses. Esa categoría era una de las mejores que se recuerda en la historia de las Inferiores de Chacarita, la 70. Y tengo los mejores recuerdos suyos, nadie puede decir nada malo de Javier Milei porque fue intachable”.

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