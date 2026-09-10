Política

Karina Milei se sumó a la reunión con PRO y el Gobierno confía en su apoyo a la reforma política, pero persiste la cautela en el partido amarillo

Por primera vez la secretaria general estuvo presente en el encuentro con los delegados de Mauricio Macri, convocada a instancias de Santilli. En el Ejecutivo dan por sentado que los amarillos votarán a favor de suspender la PASO

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FILE PHOTO: A view of the Casa Rosada Presidential Palace, in Buenos Aires, Argentina, September 24, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
FILE PHOTO: A view of the Casa Rosada Presidential Palace, in Buenos Aires, Argentina, September 24, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Karina Milei se sumó por primera vez a una de las “mesas” que empezó a convocar hace algo más de un mes Diego Santilli, en la Casa Rosada, con los dos principales delegados de Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. La presencia de la Secretaria General fue toda una señal de búsqueda de sintonía, pero no hay decisiones concretas aún sobre una eventual alianza nacional y hay dudas, en especial, sobre la Ciudad, donde los libertarios emiten mensajes contradictorios. De todas formas, en Gobierno se muestran convencidos de que sus aliados respaldarán la reforma política que el oficialismo necesita para mejorar las chances de reelección de Javier Milei el año que viene. Pero entre los socios se guardan esa carta aún, y mantienen la cautela.

La tercera reunión de la saga empezó puntual, hoy a las 15, con Karina Milei y Santilli, junto a sus asesores, Martín y Lule Menem, como anfitriones, y Ritondo, amigo de Santilli y titular del bloque amarillo en Diputados, y De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, como invitados. Tuvo lugar en el despacho de Santilli, duró unas dos horas, y a la salida sólo hablaron los aliados.

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En la previa, el jefe de Gabinete se negó a responder sobre sus expectativas concretas para la reunión. Frente a los periodistas que lo esperaban en el ingreso del hotel Alvear Icon, donde estuvo al mediodía para dar una breve exposición frente a los empresarios de la agroindustria reunidos por AmCham, pasó raudo sin opinar. También evitó dar definiciones a la salida del evento empresarial, donde, por lo bajo, opinaban que Santilli tomó la mejor decisión al “saltar” a LLA. “Macri está muy desdibujado y después de la próxima elección, desaparece”, decían en el ámbito empresario sobre el ex mandatario.

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei
La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

En la Casa Rosada se muestran más que convencidos de que los amarillos, hasta ahora reacios a suspender la PASO, ya cambiaron de opinión definitivamente y creen que van a acompañarlos en la votación por la reforma política. “Ya está, se dieron vuelta, nos apoyan”, dijeron.

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El debate sobre la PASO aún no tiene fecha en el Congreso, pero es el gran objetivo de Karina Milei en el Congreso y la hermana presidencial quiere apurar la discusión en el recinto para este mes o, a más tardar, octubre.

En PRO, en cambio, siguen firmes y ponen como condición para respaldar, eventualmente, que les permitan retener la Ciudad el año que viene. Y resaltan que no suman a esas negociaciones los picantes mensajes que lanzan Karina Milei y Pilar Ramírez contra la administración porteña. Sin ir más lejos, hoy mismo la diputada tuiteó con dureza contra la gestión de Jorge Macri. Anque sin mencionarlo directamente, dijo que falta “orden” en el sur y “en toda la ciudad”. Lo dijo este mediodía, poco antes del encuentro en Balcarce 50. El jefe de gobierno porteño le contestó con un argumento económico. Y ella le retrucó, en una serie de cruces que parecieron contradecir el espíritu acuerdista en el ámbito nacional.

En el macrismo matizan el optimismo oficialista sobre la eliminación de las primarias, la herramienta en la que confía LLA para descalabrar al peronismo el año que viene. En declaraciones a TN, Ritondo evitó pronunciarse sobre una eventual suspensión de las PASO y remarcó que la discusión debe darse “en el marco de la ley” enviada al Congreso, sin anticipar el sentido del voto de su bloque.

En el espacio que fundó Macri todavía no están dispuestos a dar el brazo a torcer y prefieren guardarse esa carta para negociar contrapartidas, entre ellas, la continuidad de Jorge Macri al frente de la Ciudad.

urante la reunión se conversó sobre la agenda parlamentaria, el borrador del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso sobre las Islas Malvinas y una iniciativa vinculada a las inversiones en gas licuado en la Argentina, que impulsarán las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios aliados.

Desde a Presidencia informaron oficialmente que hablaron sobre los temas que le interesa mantener al Gobierno en la agenda pública: el borrador del proyecto sobre Malvinas (el PRO, dijeron, se comprometió a “acompañar las iniciativas que el Gobierno está llevando adelante en relación con la causa”); la crisis de inseguridad que atraviesa la Provincia de Buenos Aires, y la decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la Provincia.

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