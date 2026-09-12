Política

Jorge Macri inició en Miami su agenda de reuniones en Estados Unidos

El jefe de Gobierno porteño participó este viernes del Encuentro Atlántico de Think Tanks, organizado por Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel, donde expuso sobre “Orden para la libertad”. En los próximos días, viajará a Washington

Jorge Macri participó en el Encuentro Atlántico de Think Tanks en Miami
Jorge Macri participó en el Encuentro Atlántico de Think Tanks en Miami
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Jorge Macri abrió este viernes su gira por Estados Unidos con una intervención en el Encuentro Atlántico de Think Tanks 2026, celebrado en Miami, donde defendió que el orden y la libertad son condiciones mutuamente dependientes y no principios en tensión. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expuso ante referentes políticos, académicos y empresariales bajo el título “Orden para la libertad”, en un evento organizado por la Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel.

El Encuentro Atlántico de Think Tanks es un espacio de debate político e intelectual que reúne a partidos, fundaciones y centros de pensamiento del continente americano y Europa. Su edición 2026 tuvo como sede a Miami, ciudad que concentra una de las comunidades argentinas más numerosas de Estados Unidos y que mantiene vínculos económicos y culturales crecientes con Argentina. El evento funciona como plataforma de intercambio entre dirigentes que comparten una orientación ideológica favorable a la economía de mercado y al fortalecimiento institucional.

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En su exposición, Macri planteó que una sociedad no puede ser verdaderamente libre si carece de orden, y que esa relación no implica una contradicción sino una dependencia estructural entre ambos conceptos. Describió el rol del Estado como el de un actor que debe garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la propiedad y crear condiciones para que ciudadanos y empresas puedan desarrollarse, sin convertirse en un obstáculo para quienes buscan trabajar e invertir.

“No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe. No hay libertad cuando el Estado pone trabas al que quiere trabajar, invertir y generar empleo. Por eso creemos en un Estado que haga lo que tiene que hacer: cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar”, sostuvo el jefe de Gobierno.

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Y agregó: “Esta es una discusión que tenemos que dar sin complejos. Y también tenemos que demostrar que sabemos gobernar. Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida”.

Jorge Macri participó en el Encuentro Atlántico de Think Tanks en Miami
orge Macri y Gabriel Sánchez Zinny junto a Daniella Levine Cava, Alcaldesa del condado de Miami Dade

La agenda en Miami también incluyó reuniones con las alcaldesas Daniella Levine Cava, de Miami-Dade, y Eileen Higgins, de Miami City, con quienes Macri abordó oportunidades para profundizar los vínculos entre Buenos Aires y ambas jurisdicciones. Los temas centrales de esos encuentros fueron la cultura, las industrias creativas, la gastronomía, los grandes eventos internacionales y el desarrollo urbano, junto con las condiciones para que el sector privado pueda invertir, emprender y generar empleo en las dos ciudades.

Este sábado, la actividad continuará en Miami con una conversación en la FIU junto a Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, centrada en libertad económica, gestión de gobierno y el rol de las administraciones locales. Macri también visitará la Escuela Argentina MIA, un encuentro enmarcado en la agenda de vínculo con la comunidad argentina radicada en Florida.

La siguiente etapa del viaje llevará al jefe de Gobierno a Washington D.C., donde la agenda estará orientada a consolidar relaciones políticas, institucionales y económicas con actores clave del gobierno federal estadounidense. Están previstos encuentros en el Senado, en el Departamento de Estado y una actividad académica en la Georgetown University junto a la Latin American Policy Association, que incluirá conversaciones con estudiantes y referentes del ámbito universitario. Además, Macri mantendrá un encuentro con la alcaldesa Muriel Bowser para intercambiar experiencias sobre seguridad, transformación urbana y vivienda accesible.

Macri viaja acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo. Estados Unidos es el tercer socio comercial de Argentina y uno de los principales inversores extranjeros en el país, un vínculo que, según el comunicado oficial de la Ciudad, atraviesa un momento de particular cercanía entre ambos gobiernos.

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