Política

El Gobierno desestima las críticas de Lacunza y apela a una postura previa de Macri para buscar apoyo con la reforma electoral

Tras la intención del oficialismo de impulsar la normativa, en Casa Rosada apuestan a que los aliados respalden los planes legislativos. Los cuestionamientos al economista

Reunión del PRO con La Libertad Avanza
Reunión del PRO con La Libertad Avanza
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“Mauricio (Macri) era el principal impulsor de la eliminación de las PASO”, afirmó una importante fuente de Gobierno, luego de que el economista Hernán Lacunza, quien asegura que se presentará como candidato a presidente en 2027 por el PRO, planteara que intentar modificar el sistema electoral es “una reacción de casta”. Horas después de la declaración del referente amarillo, el Gobierno reflotó la intención de motorizar la reforma electoral en la Cámara de Senadores para las próximas semanas.

Más allá de la búsqueda de apoyos y del debate interno del partido amarillo, en Casa Rosada apelan a una vieja iniciativa del expresidente para tensar al PRO y llevarlo a acompañar la hoja de ruta del oficialismo en el Congreso. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, supo afirmar Macri en una entrevista al Canal 9 de Salta.

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Los dichos son de agosto de 2017, cuando el exmandatario se encontraba al frente de la Presidencia de la Nación e impulsaba una reforma política que contemplaba que, en 2019, se utilizara el voto electrónico en todo el país, además de la eliminación de las candidaturas múltiples y las listas de colectoras para “simplificar” el proceso electoral.

Con ese antecedente, el Poder Ejecutivo apuesta a que el PRO levante la mano en el recinto y ayude a modificar el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El debate, que supondrá una intensificación de las negociaciones, podría comenzar en las próximas semanas, con el tratamiento en las comisiones de la Cámara de Senadores.

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Mauricio Macri con suéter azul claro sonríe sentado junto a una mujer de cabello oscuro y un hombre de cabello gris, también sentados en una audiencia
Mauricio Macri, vestido con un suéter azul claro, asiste a un acto en Mar del Plata, mientras sonríe y observa hacia su derecha. (PRO)

“Van a terminar apoyando la suspensión de las PASO”, planteó un funcionario de buena sintonía con el PRO, que además se mostró optimista con la posibilidad de cerrar acuerdos para concretar la reelección del presidente Javier Milei. Si bien el proyecto de máxima contempla la eliminación, la posibilidad de suspender es una de las alternativas que barajan en Balcarce 50.

Pese a la cercanía con La Libertad Avanza, el partido que fundó Macri aún no resolvió el debate en torno a la potencial eliminación de las primarias. Si bien coinciden con los libertarios en que el costo de organizarlas es alto, sostienen que en el pasado fueron determinantes para la construcción de las principales alternativas al peronismo en los últimos años: Mauricio Macri y Javier Milei.

Sin embargo, los dichos de Lacunza tampoco fueron bien recibidos en el campamento amarillo que toma distancia de su postura y se encolumna detrás de la decisión de negociar con el Gobierno, habilitada por el propio Mauricio Macri. Para eso, los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis visitan a Diego Santilli y a los primos Menem en Casa Rosada cada 15 días. “Lacunza habla por él, no es la voz del PRO”, subrayó Ritondo ante Infobae.

En los últimos días, el economista no solo aseguró que el PRO debe presentar candidato propio en 2027 y tomar distancia de los libertarios, sino que también cuestionó el programa económico de Milei. “Dicen que no hay que salvar a los morosos porque si no se van a volver a endeudar. Y sí salvamos a los evasores, con la inocencia fiscal. Hay una doble vara, porque estamos castigando a los cumplidores en términos relativos”, sostuvo en Infobae en Vivo.

El economista Hernán Lacunza en Infobae en Vivo
El economista Hernán Lacunza en Infobae en Vivo

Tras la acumulación de desmarques, en el oficialismo coinciden con Ritondo y sostienen que el exfuncionario se mueve por iniciativa propia. “El PRO no lo institucionalizó como candidato. Más allá de lo que dice, no hace giras por el interior y los propios gobernadores no se pronuncian por él”, explicó una fuente de la administración libertaria sobre el tema.

“¿En nombre de quién habla? No me queda en claro la representación que tiene, porque De Andreis parece que opina diferente“, se preguntó un integrante del Gabinete ante la consulta de este medio.

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