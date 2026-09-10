Política

El único diputado que votó en contra del endeudamiento explicó su decisión: “A veces gana la disciplina partidaria”

El legislador cuestionó que la Cámara haya postergado el tratamiento de ambos proyectos y sostuvo que podrían haberse discutido antes del 23 de septiembre

El legislador afirmó que el Gobierno nacional gana tiempo en septiembre para definir su posición sobre discapacidad y endeudamiento
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Con una votación casi unánime, la Cámara de Diputados abrió paso para discutir los proyectos sobre emergencia en discapacidad y morosidad. José Luis Garrido votó en contra de este último y quedó como la única banca en rechazo. El diputado por Santa Cruz sostuvo que la decisión aplazó debates que podían resolverse antes. La votación llamó la atención porque en los dos asuntos debatidos predominó el acuerdo entre los bloques. El funcionario explicó luego que su rechazo fue una decisión deliberada y no un error.

Garrido afirmó, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que la decisión parlamentaria aplazó asuntos que, según su criterio, el Congreso podría haber discutido en una semana. “Nosotros podríamos estar hoy sesionando el tema de discapacidad y endeudamiento como tarde el día 23 de septiembre”, dijo.

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El legislador cuestionó el calendario previsto para las comisiones. Señaló que el 23 de septiembre habrá una reunión para continuar el análisis de los proyectos, lo que extenderá el debate durante el mes. “Vamos a estar durante todo el mes de septiembre discutiendo temas que los argentinos podríamos haber estado solucionando en una semana”, sostuvo el diputado de Fuerza del Cambio.

Garrido sostuvo que el Congreso podía debatir los proyectos de discapacidad y endeudamiento antes del 23 de septiembre (Captura de video)
Garrido sostuvo que el Congreso podía debatir los proyectos de discapacidad y endeudamiento antes del 23 de septiembre (Captura de video)

La explicación central de Garrido fue que el voto buscó evitar una demora. El diputado agregó que una eventual discusión en el recinto podría llegar recién el 30 de septiembre. Aclaró que ese escenario dependería de una aceleración de los temas previstos por el Congreso. “Con suerte y acelerando todos los temas” el debate podría llegar “el día 30”, afirmó. Garrido insistió en que la Cámara tenía margen para analizar las iniciativas dentro de una semana. Esa secuencia, precisó, formó parte de su análisis antes de emitir el voto.

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El representante de Santa Cruz mencionó la próxima llegada del presupuesto al Congreso como otro factor dentro de la discusión política. Según Garrido, la postergación mantendría esos asuntos en la agenda pública durante septiembre. A la vez, afirmó que el Gobierno nacional ganaría tiempo para definir una posición sobre discapacidad y endeudamiento.

“El Gobierno nacional gana lo que queda de septiembre para poder tomar una definición con respecto a estos temas”, expresó Garrido. El diputado dijo que su postura apuntaba a que el Congreso debatiera los proyectos sin esa demora.

El diputado por Santa Cruz cuestionó que el calendario de comisiones extienda durante septiembre el debate sobre discapacidad y morosidad
El diputado por Santa Cruz cuestionó que el calendario de comisiones extienda durante septiembre el debate sobre discapacidad y morosidad

El impacto del endeudamiento en Santa Cruz

Garrido vinculó el debate sobre endeudamiento con la situación de Santa Cruz. Señaló que el gobernador Vidal y otros mandatarios provinciales iniciaron planes de refinanciación destinados a sectores estatales y públicos.

El diputado consideró que el Gobierno nacional deberá continuar por una línea similar. “Creo que el Gobierno nacional va a tener que seguir por esa línea”, afirmó al referirse a los mecanismos de refinanciación.

Asimismo sostuvo que el Ejecutivo nacional utiliza el tiempo disponible para evaluar una decisión. Para Garrido, septiembre quedará ocupado por las discusiones parlamentarias y no ofrecerá una resolución sobre esos asuntos.

“Lo que está haciendo es está ganando tiempo”, afirmó. El diputado dijo que esa demora impide que el Congreso trate durante el mes el tema de endeudamiento. Y ubicó esa posición dentro de una crítica a los acuerdos entre los principales bloques. Afirmó que La Libertad Avanza y Unión por la Patria coincidieron en una dinámica que posterga el debate de los proyectos.

Sesión en Diputados - 9 de septiembre
Garrido advirtió que la discusión en el recinto por discapacidad y endeudamiento podría postergarse hasta el 30 de septiembre -RSFotos

La crítica a la disciplina partidaria

El diputado resumió su lectura con una frase: “La polarización le ganó a los argentinos”. Garrido sostuvo que los intereses partidarios prevalecieron sobre la posibilidad de discutir discapacidad y endeudamiento con mayor rapidez.

Según explicó, Unión por la Patria mantendrá el tema en la agenda durante septiembre. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno nacional contará con ese período para resolver qué posición adoptará.

Afirmó que otros diputados comparten su evaluación sobre la votación. No identificó a esos legisladores ni precisó cuántos coinciden con su postura dentro de la Cámara de Diputados.

Si yo te contara la cantidad de diputados que coinciden conmigo en el posicionamiento, no lo podrías creer”, declaró. El diputado sostuvo que varios representantes no expresaron esa posición durante la votación.

El legislador atribuyó esa diferencia a la dinámica interna de los bloques. “A veces gana la disciplina partidaria por encima de los intereses del conjunto”, concluyó.

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