Política

“No se puede tratar”: ante la alerta global por la IA, el Gobierno pierde apoyo para impulsar un proyecto clave en el Congreso

Oficialistas y aliados admiten que no van a poder avanzar en el corto o mediano plazo con la reforma que incorpora sociedades automatizadas con inteligencia artificial. “Es el mismo fenómeno que la Ley de Tierras”, admiten. Repercusión global después de las advertencias por el desarrollo sin control de estas tecnologías

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - federico sturzenegger
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. (RS Fotos)
Guardar

Es el tema del momento en medios de todo el mundo. El exinvestigador de IA, Jacob Coxon, publicó un hilo en X luego de renunciar a su cargo en Anthropic (la desarrolladora de Claude), en el que advirtió que pronto podría haber sistemas superinteligentes que podrían “matarnos a todos” para finales de la década. A esta advertencia se sumó la de Evan Hubinger, jefe de un equipo de seguridad de esa compañía, quien calculó en más del 10% la probabilidad de extinción de la raza humana en una década, si no se consiguen alinear los desarrollos de los próximos modelos de Inteligencia Artificial.

Argentina no está ajena a este debate que ya tienen repercusión en el plano político. Una de esas discusiones tiene basamento en el Senado: por esta agenda que creció exponencialmente desde el martes, legisladores de distintos bloques aseguran que el oficialismo de La Libertad Avanza deberá frenar la totalidad o al menos una parte central del proyecto de Ley General de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se trata de una de las iniciativas que emociona al propio presidente Javier Milei.

PUBLICIDAD

El proyecto busca poner fin a la Ley 19.550 que data de 1972 y promueve la digitalización, flexibiliza el objeto social e introduce las “sociedades automatizadas”, aquellas que desarrollan su actividad mediante “sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”.

FOTOS SENADO - PLENARIA ASUNTOS CONST. Y LEG. GENERAL - STURZENEGGER CIERRE
Exposición del Dr. Federico Sturzenegger en la Reunión Plenaria de las Comisiones del Honorable Senado de la Nación, Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Santiago Pezzini/Comunicación Institucional Senado)

El Gobierno ingresó ese proyecto el 1 de junio de este año y desde entonces se ha debatido en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez. Fuentes de La Libertad Avanza y de tres bloques aliados al oficialismo han admitido en privado que el debate, que había encontrado algunos cauces en las últimas semanas, seguramente se estanque producto de este nuevo contexto.

PUBLICIDAD

“Yo no lo voy a votar”, se sinceró una banca libertaria en estricta reserva. Mirando el panorama, otra figura cercana al oficialismo marcó: “Es el mismo fenómeno que la Ley de Tierras, no se puede tratar”. Una fuente gubernamental solamente se ocupó de aclarar que para la Casa Rosada “era una oportunidad importante” para tratar esta temática, pero que entienden que “la discusión pasa por otro lado hoy”. “El proyecto está disponible para cuando consideren oportuno tratarlo”, concluyen.

Hacia finales de agosto, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, había anunciado cambios a la ley de Sociedades para poder garantizar el apoyo de bloques aliados que no estaban convencidos de firmar el dictamen. Si bien no se especificó el nuevo texto, la dirigente violeta apuntó a que quede clara la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.

“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica”, señaló Bullrich. La sugerencia de que se incorpore una persona jurídica había sido realizada también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez. Por su parte, Sturzenegger había visto con buenos ojos esta modificación y aclaró que solo “la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino programas, softwares, robots, o lo que fuera”.

Jacob Coxon
La advertencia de los expertos en IA de Anthropic

El proyecto original que provino desde la Casa Rosada contiene tres capítulos y 277 artículos en total. Se trata de una reforma más amplia que la incorporación de sociedades con sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es por eso que se multiplican las voces entre las bancadas senatoriales de que “es más fácil aprobar el proyecto en general que el capítulo particular que contiene el apartado de la automatización de sociedades”.

El debate que se puede generar sobre esta reforma en particular se inserta en un contexto, cuanto menos, hostil para las pretensiones de Milei, Sturzenegger o los principales impulsores del oficialismo. La discusión que se generó a partir de las declaraciones del exinvestigador en IA de Anthropic ha colocado a la Inteligencia Artificial en el centro del debate global, así como a las capacidades que tienen los Estados Nacionales o las mismas corporaciones para poder evitar que los modelos presentes muten en esquemas superinteligentes a partir de la automejora recursiva.

Para oficialistas y opositores que tienen una banca en el Congreso, la discusión sobre la letra chica del proyecto ya no es viable en términos políticos. Al menos no en el corto y mediano plazo. Es un panorama similar al de la Ley de Tierras hacia comienzos de agosto. Hubo senadores que habían firmado el dictamen de la iniciativa pero que con la cercanía de la sesión para darle media sanción al proyecto dieron marcha atrás y rechazaron capítulos importantes de la misma. Hay senadores que ya afirman en el off the record que no apoyarán la automatización de las sociedades.

En ese contexto, la administración nacional de Milei le ha dado importancia al rol de la Inteligencia Artificial para el desarrollo de la economía para las próximas décadas. En una entrevista reciente publicada por The Economist, el Presidente volvió a prometer que la Argentina adoptará la IA como ningún otro país y que cree que podría ayudarla a “convertirse en una potencia mundial líder como Estados Unidos” en tan solo 20 años.

El Presidente no ha sido ajeno a este tipo de debates. El proyecto ideado en las usinas de Sturzenegger recibió una respuesta por parte del historiador y escritor Yuval Noah Harari —conocido por libros como Sapiens y Homo Deus, entre otros—, quien advirtió en una columna en el Financial Times que otorgar personería jurídica a agentes de IA les daría una “llave maestra” para acceder a los sistemas financieros, económicos y políticos con capacidades de poseer bienes, contratar personal, iniciar procesos judiciales y hasta de financiar campañas sin que exista una responsabilidad directa detrás de esas decisiones.

Ilustración en acuarela de Javier Milei gesticulando y Yuval Harari escuchando, sobre un fondo abstracto con circuitos y figuras de robots.
Javier Milei y Yuval Harari. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta epistolar del Presidente no tardó en llegar. A través de un texto publicado en el FT, Milei calificó de “inesperada” la preocupación de Harari por esa temática y remarcó que dotar de marco jurídico a las empresas gestionadas por IA “parece ser una característica necesaria” del porvenir tecnológico. Ahí sostuvo que una empresa autónoma sujeta a un marco legal que puede disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad “no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella”. Además, consideró que, si las empresas de IA implican riesgos mayores que las dirigidas por humanos, “el argumento a favor de la personalidad jurídica se fortalece, no se debilita”, porque estarían sujetas a las mismas sanciones, embargos y posibilidad de disolución que rigen para cualquier compañía no automatizada.

Temas Relacionados

Javier MileiLa Libertad AvanzaInteligencia artificialSenadoIA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rogelio Frigerio negocia con la Casa Rosada un acuerdo electoral para Entre Ríos sin intervención del PRO nacional

Las charlas para un entendimiento se hacen en forma directa con Diego Santilli. La idea es reeditar el frente que aplastó al PJ en 2025. LLA está dispuesta a ceder para asegurar la reelección del Gobernador

Rogelio Frigerio negocia con la Casa Rosada un acuerdo electoral para Entre Ríos sin intervención del PRO nacional

Habló el diputado chileno que generó polémica al decir que las Malvinas son británicas

Javier Olivares Avendaño defendió sus declaraciones y afirmó que como legislador no tendrá “complejos” al defender la soberanía chilena

Habló el diputado chileno que generó polémica al decir que las Malvinas son británicas

El pedido de transporte para “La Noche de los Lápices” reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo

La tensión por la logística del 16 de septiembre volvió a exponer las diferencias entre el armado que impulsa el gobernador bonaerense y el sector referenciado en Máximo Kirchner

El pedido de transporte para “La Noche de los Lápices” reavivó la interna entre Kicillof y el kirchnerismo

Fentanilo mortal: un informe del Gobierno revela que el potente anestésico y la morfina no tenían trazabilidad

Recién fueron incorporados al Sistema Nacional de Trazabilidad cuatro meses después que estallara el escándalo por el fallecimiento de 90 pacientes tratados con el medicamento contaminado. Ese hecho "no permitió contar con información precisa sobre la localización de los medicamentos", describieron los auditores

Fentanilo mortal: un informe del Gobierno revela que el potente anestésico y la morfina no tenían trazabilidad

Tensión en el peronismo de La Pampa: la interna entre Ziliotto y Verna pone en jaque la unidad del PJ

En el oficialismo provincial apuntan contra el ex gobernador por hacer movimientos políticos que buscan “romper el espacio”. El rol del intendente de Santa Rosa en la disputa de poder

Tensión en el peronismo de La Pampa: la interna entre Ziliotto y Verna pone en jaque la unidad del PJ

DEPORTES

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

“De chiquito era de River”: un multicampeón con Boca reveló la disputa familiar que lo convirtió en hincha del Xeneize

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

TELESHOW

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

Juli Poggio habló de las acusaciones de divismo en MasterChef Celebrity: “Es verdad”

Ludovico Di Santo habló del bullying que sufrió por su nombre y reveló por qué eligió uno particular para su hijo

Nico Vázquez lloró al escuchar “The climb” por Avril Lerman en Popstars: “Ella tiene algo”

Duros rumores de separación entre Natalia Pastorutti y su marido Andrés Manini: “Temas monetarios, peleas y gritos”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ofreció petróleo e inversiones a Cuba a cambio de la salida de Díaz-Canel y la privatización de Cupet

Estados Unidos ofreció petróleo e inversiones a Cuba a cambio de la salida de Díaz-Canel y la privatización de Cupet

Lula da Silva pidió mandatos limitados dentro de la Corte Suprema de Brasil en plena crisis institucional

Guatemala impulsa en REPICA una agenda regional para modernizar los puertos y reforzar la logística centroamericana

Respuesta anticipada ante la sequía: activan fondos de emergencia frente a la sequía para proteger a 22.000 personas en Centroamérica

De EEUU a Canadá o España: Nasralla propone una salida para hondureños sin TPS