Política

Por falta de votos, el oficialismo levantó Labor Parlamentaria y no habrá sesión mañana en el Senado

La convocatoria de las 14 horas se suspendió a última hora, cuando se cayó la intención de debatir este jueves en el recinto. La falta de acuerdo en biocombustible imposibilitó a LLA avanzar

Conferencia de Patricia Bullrich en el Senado por la Ley de Tierras
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El oficialismo volvió a quedar bloqueado en el Senado, suspendió la reunión de Labor Parlamentaria prevista para este miércoles y perdió la posibilidad de sesionar mañana por falta de votos, en un escenario atravesado por la disputa por los biocombustibles y por un clima político más condicionado por la dinámica electoral en las provincias.

La reunión estaba convocada para las 14 horas con el objetivo de ordenar una sesión que, hasta poco antes, aparecía como casi segura. Una fuente de la Cámara Alta resumió el motivo de la marcha atrás: “No estaban los votos”.

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Según Infobae, la suspensión se intentó explicar por la superposición con un plenario de comisiones, pero el problema de fondo era otro: el oficialismo no había logrado cerrar apoyos suficientes para avanzar. La caída de Labor Parlamentaria arrastró también la sesión que La Libertad Avanza buscaba impulsar este jueves.

En paralelo, en el Salón Illia, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendía el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA. Ese movimiento institucional contrastó con la falta de acuerdo político en el recinto, donde el bloque oficialista no consiguió resolver las diferencias entre senadores de provincias productoras de combustibles de origen vegetal.

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Sesión en la Cámara de Senadores - 27 de agosto - Senado
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El punto que concentra la mayor resistencia es la ley vinculada a los biocombustibles. Un senador opositor describió el núcleo del conflicto con una frase directa: “El eje del debate es biocombustible. Aunque hay dictamen no hay acuerdo”.

“El eje del debate es biocombustible. Aunque hay dictamen no hay acuerdo”. La agenda que el bloque mileísta había terminado de cerrar en un encuentro informal con aliados incluía cambios en los cortes de biocombustibles y más transferencias de competencias penales de Nación a la Ciudad. La jefa de esa bancada es Patricia Bullrich, senadora por Capital Federal.

La tensión principal dentro del debate sobre combustibles renovables enfrenta a los sectores del bioetanol y del biodiésel. Se trata de una discusión sensible para varias provincias, porque impacta sobre intereses productivos distintos y ya provoca cruces dentro de las propias bancadas de la Cámara Alta, de acuerdo con lo que había anticipado el medio en los últimos días.

“Hay varias provincias disconformes. Estamos viendo como lo solucionamos, pasa todo para la semana que viene”, agregó una fuente del oficialismo. “Es cierto que hay algunas empresas que están subsidiadas, pero así nacieron con la ley y hay que darles tiempo para acomodarse”, agregó.

El traspié expone un cambio de clima en el Senado. El escenario actual contrasta con el primer semestre, cuando el oficialismo consiguió exhibir victorias y una capacidad de negociación más pragmática bajo la conducción de Bullrich.

Ahora, a La Libertad Avanza le cuesta avanzar en iniciativas que vayan más allá de la aprobación de pliegos. El caso de los biocombustibles terminó funcionando como la expresión más visible de un problema más amplio: aun con dictamen y una agenda definida, el bloque no logró reunir la mayoría necesaria para llevar el paquete al recinto.

La sesión que el oficialismo quería celebrar este jueves quedó descartada por esa combinación de factores. El caso de los biocombustibles terminó funcionando como la expresión más visible de un problema más amplio: aun con dictamen y una agenda definida, el bloque no logró reunir la mayoría necesaria para llevar el paquete al recinto.

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