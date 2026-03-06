Política

Oscar Ahumada reveló qué le atrajo de Javier Milei y recomendó a un ídolo de River para la política

El ex mediocampista se sumó a La Libertad Avanza, como parte de la estructura de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. “Estoy empezando este caminito nuevo”, dijo

El ex River Plate, Oscar Ahumada, integrará La Libertad Avanza. En Infobae en vivo, contó por qué se sumó

Oscar Ahumada, ex mediocampista de River Plate, oficializó su ingreso a La Libertad Avanza y reveló que decidió sumarse por la visión “disruptiva” del presidente Javier Milei para dar ese paso. “Estoy empezando en este caminito nuevo. Vamos a ver”, contó en una entrevista con Infobae en vivo, con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar,.

Ahumada explicó que, desde su regreso a Zárate tras dejar el fútbol, se dedicó a la construcción y al trabajo en el campo: “Me instalé acá en Zárate. En base a ciertas cosas que han ido pasando, uno va sintiendo ese compromiso a veces de querer involucrarse, pero siempre está el tema de la política, de lo sucio”.

El ex futbolista admitió que, en su incursión a la política, “surgió una posibilidad por medio de La Libertad Avanza” y que con ese espacio “me identifiqué un poco más con las ideas”. Consultado sobre su interés previo, se explayó: “Siempre fui de estar observando, al ser emprendedor y un poco empresario. Siempre estuve vinculado en el sentido de información”.

Al indagar sobre qué lo atrajo del espacio oficialista, Ahumada elogió de Javier Milei “con algunas cosas de ser disruptivo”, y en particular “muchas cosas que a veces se tenían que hacer y después molestan, pero se ejecutaron”. “Creo que hay también un apoyo a todo lo que es el generador de riqueza, la producción, el trabajo. Buscar esas ideas fue lo que me motivó”.

"Ser disruptivo y ejecutar lo necesario" fue uno de los aspectos que Ahumada valoró de la gestión de Milei

El ex mediocampista relató cómo se fue involucrando localmente: “Acá en Zárate me alineé a lo que es Daiana Hergert, que es la del partido de política de Zárate, de La Libertad Avanza, con Sebastián Pareja. Desde ahí nos animamos, pero como uno se va metiendo de a poco, va conociendo el ambiente”.

Críticas a las trabas para producir y el rol del Estado

En concreto, Ahumada expresó un interés particular en sus críticas a la burocracia en la administración pública: “Me dediqué a la construcción. Sé que el código está obsoleto y cada vez que tenés que hacer algo productivo, que puede dar puestos de trabajo, siempre hay muchas trabas”.

La foto oficial de Oscar Ahumada en su incorporación a La Libertad Avanza

Interrogado sobre políticas deportivas, destacó la falta de recursos y sponsors en el deporte local: “Lo vivo mucho acá en Zárate. Hay veces faltan materiales, faltan sponsors. Hace poquito hablé con una chica que se va a Mar del Plata. Siempre es difícil cuando no tenés. El fútbol está ligado a una parte económica bastante saciable, pero creo que las políticas de ayudar un poco más a competidores fuera del fútbol y el básquet sería importantísimo”. Y se mostró crítico con las condiciones de los deportistas que representan al país en el exterior: “Van a un sudamericano y están haciendo rifas. Vos vas a representar al país y no tienen ni para un traje ni hotel”.

Al respecto, afirmó: “El Estado tiene que estar presente. Una cosa es el Estado presente, otra cosa es vivir del Estado y no tener herramientas para crear. Acá hablamos de personas que vienen haciendo sacrificios y logran ir a representar a la Argentina afuera”.

El “momento Gallardo”

A lo largo de su carrera, Ahumada fue parte del plantel que ganó los títulos de River Plate en 2003, 2004 y 2008. Pasó por el Wolfsburgo de Alemania, el Veracruz de México, el Rostov de Rusia y su retiro en All Boys. En la Selección Argentina, fue campeón mundial Sub 20 con José Pekerman en 2001 y disputó el Superclásico de las Américas bajo la dirección de Alejandro Sabella.

Su nombre trascendió al club con aquel episodio del “silencio atroz” en 2008 ante San Lorenzo, que marcó su historia en River. Un momento difícil para su familia.

"Una cosa es el Estado presente, otra cosa es vivir del Estado", consideró Ahumada

En el tramo más distendido de la entrevista, se le consultó a quién intentaría convencer de sus ex compañeros para que se sumen a la política. Ahumada no dudó: “A Marcelo (Gallardo), que se fue ahora de ahí”. Al profundizar, explicó: “Concentré con él, lo conozco. Creo que Marcelo tiene una capacidad, lo ha demostrado. No lo han acompañado los resultados (en su última gestión como DT en River), pero es muy inteligente, es centrado, es coherente, es líder. Quizá en ese momento, cuando yo era chico, hasta me faltó disfrutarlo”.

Ante la repregunta sobre si veía a Marcelo Gallardo con perfil político, Ahumada aclaró, entre risas: “Vos me preguntaste si yo lo quisiera tener. Después, que él quiera... no sé cómo se sentiría por la política en sí. (Lionel) Scaloni también me gusta”.

Ahumada sugirió a Marcelo Gallardo como un referente del fútbol con aptitudes para la política (Foto NA: Damián Dopacio)

Ahumada no es el único deportista que se sumó a La Libertad Avanza en el último tiempo. El ex tenista Diego Hartfield obtuvo una banca como diputado en Misiones tras cosechar 223.539 votos en las elecciones de octubre.

