El presidente de LLA en Tierra del Fuego respaldó la base naval de Ushuaia y afirmó que generará más empleos

Miguel Rodríguez respaldó la base naval de Ushuaia y afirmó que el proyecto generará empleo para empresas y trabajadores de Tierra del Fuego

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El Gobierno de Javier Milei anunció que las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion no podrán participar en Vaca Muerta y anticipó sanciones para quienes intervengan en ese desarrollo petrolero al norte de las islas Malvinas, una decisión que busca encarecer la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y que ahora depende de un proyecto que el Poder Ejecutivo analiza enviar al Congreso.

Miguel Rodríguez, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, afirmó que la continuidad de la base naval puede generar trabajo para empresas y trabajadores locales. Sostuvo que la obra busca reforzar la presencia argentina en Ushuaia y acompañar las tareas en la Antártida. “No va a afectar solamente a Ushuaia o a las Fuerzas Armadas”, dijo sobre el proyecto.

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Rodríguez indicó, en diálogo con Infobae en Vivo, que el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia para reasignar partidas destinadas a la base naval y a la base Petrel, en la Antártida. El legislador afirmó que el proyecto de Ushuaia tuvo avances limitados desde 2022. “En 2022 se anunció, en 2023 se inició”, señaló Rodríguez. Y sostuvo que la obra no avanzó más allá de esa etapa.

Rodríguez sostuvo que Javier Milei firmó un DNU para reasignar partidas destinadas a la base naval de Ushuaia y a la base Petrel en la Antártida

La base naval de Ushuaia y el impacto en Tierra del Fuego

La construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia forma parte de la nueva agenda oficial sobre Malvinas. La iniciativa también se relaciona con la actividad antártica y el rol de Tierra del Fuego.

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Rodríguez afirmó que el anuncio produjo “un antes y un después” para la provincia. Explicó que las Malvinas forman parte del nombre oficial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El diputado nacional señaló que la promesa de una base naval en Ushuaia tiene más de 50 años. También afirmó que los trabajos iniciados en 2023 dejaron una platea destinada a un obrador.

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Según Rodríguez, la obra no solo alcanzará a Ushuaia y a las Fuerzas Armadas. El legislador sostuvo que requerirá mano de obra local y servicios de empresas fueguinas.

El dirigente de La Libertad Avanza señaló que Río Grande también podría recibir parte de ese impacto económico. Dijo que esa ciudad atraviesa una situación más compleja que Ushuaia, cuya economía cuenta con actividad turística.

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El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas Malvinas, podría iniciar la producción en 2028 y alcanzar 50 mil barriles diarios

Rodríguez afirmó que varios sectores respaldaron el anuncio presidencial. También reconoció que otros cuestionaron la medida y la definieron como una decisión de oportunidad política.

Al mismo tiempo celebró la posición favorable del gobernador de Tierra del Fuego. Aclaró que no existe un diálogo fluido entre el Gobierno provincial y la administración nacional.

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También recordó que presentó un proyecto de ley sobre la enseñanza de Malvinas en las escuelas. La iniciativa propone contenidos obligatorios desde el nivel inicial hasta el secundario.

El diputado sostuvo que la ley actual incluye contenidos sobre Malvinas, aunque los consideró básicos. Su propuesta fija contenidos mínimos para las aulas de todo el país.

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Las sanciones anunciadas por Javier Milei sobre Sea Lion

El conflicto sobre la base naval se sumó a la ofensiva oficial contra Sea Lion. Ese proyecto petrolero se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas.

Milei anunció por cadena nacional que las empresas que participen en Sea Lion quedarán fuera de Vaca Muerta. El Presidente también anticipó sanciones de distinta magnitud para las firmas involucradas.

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La medida apunta a las compañías que operen o brinden servicios en el yacimiento. El Gobierno prepara un proyecto para definir las restricciones y enviarlo al Congreso, según se indicó durante el programa.

Rodríguez sostuvo que Javier Milei firmó un DNU para reasignar partidas destinadas a la base naval de Ushuaia y a la base Petrel en la Antártida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo oficial consiste en limitar la participación de esas firmas en la actividad energética argentina. La discusión ahora se centra en qué compañías alcanzarán las sanciones y bajo qué condiciones.

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El yacimiento Sea Lion podría iniciar la producción en 2028, según se expuso en el programa. El proyecto podría llegar a una extracción de 50 mil barriles diarios.

Rockhopper y Navitas encabezan el desarrollo del yacimiento. Las dos empresas afirmaron que el proyecto mantiene su curso pese al anuncio del Gobierno argentino.

SLB, Halliburton y Baker Hughes descartan operar en Malvinas

Tres empresas internacionales de servicios petroleros comunicaron que no tienen planes para trabajar en Malvinas. Las firmas son SLB, Halliburton y Baker Hughes.

Estas compañías prestan servicios a proyectos de extracción de petróleo y gas. No operan como petroleras, pero participan en distintas etapas técnicas de los desarrollos.

SLB afirmó que no tiene planes de proporcionar servicios a proyectos en las islas Malvinas. En tanto, Halliburton informó que no presta servicios ni planea hacerlo en proyectos ubicados en las islas.

Baker Hughes expresó una posición similar. Las tres compañías descartaron su participación después de las advertencias formuladas por Milei.

Las decisiones abrieron una discusión sobre otros actores de la industria. El principal punto se relaciona con las compañías británicas que tienen vínculos societarios con firmas presentes en Vaca Muerta.

El caso mencionado durante el programa fue el de Pan American Energy, vinculada a la familia Bulgheroni. British Petroleum figura entre las socias de esa compañía.

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