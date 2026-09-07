Malvinas: Ruckauf destacó las sanciones a petroleras y puso el foco en el vínculo entre Milei y Trump

El Gobierno de Javier Milei anunció sanciones contra petroleras que operan en Malvinas y vinculó el reclamo de soberanía con el Atlántico Sur, la Antártida argentina y los hidrocarburos

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El Gobierno de Javier Milei anunció sanciones contra petroleras que operan en Malvinas y proyectó una base naval en Tierra del Fuego como parte de una estrategia que vincula el reclamo de soberanía con el Atlántico Sur, la Antártida argentina y la explotación de hidrocarburos, un frente que para el exvicepresidente Carlos Ruckauf puede adquirir otra dimensión por la relación del presidente con Donald Trump y por el papel de Estados Unidos ante el Reino Unido.

Ruckauf destacó, en diálogo con Infobae en Vivo, el impacto de las medidas sobre el proyecto petrolero Sea Lion, que, según afirmó, prevé iniciar la explotación en 2028. El excanciller respaldó el rumbo planteado por Milei y dijo que el mandatario presentó la cuestión por una vía pacífica. “A mí me produjo una gran alegría”, precisó el exfuncionario al evaluar la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas. “El presidente presentó el tema con seriedad, con altura de estadista”, afirmó.

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Al mismo tiempo, valoró que el presidente integrara en un mismo planteo a las islas, el Atlántico Sur y la Antártida argentina, en lugar de limitar la discusión al archipiélago. “No solamente importa el archipiélago Malvinas, sino todo el Atlántico Sur y nuestra Antártida argentina”, precisó.

Según explicó, la disputa tiene efectos políticos, territoriales y económicos. En esa lectura, la actividad hidrocarburífera aparece como uno de los asuntos centrales para la administración nacional.

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Carlos Ruckauf destacó que las medidas del Gobierno pueden afectar el proyecto petrolero Sea Lion, cuya explotación, según afirmó, prevé comenzar en 2028 (captura de video)

El exfuncionario señaló que la Argentina sostuvo durante décadas tareas en la Antártida argentina. También aludió al trabajo de las Fuerzas Armadas en esa región, donde, según expresó, las temperaturas pueden llegar a 35 °C bajo cero.

El papel de Estados Unidos y el proyecto Sea Lion

Ruckauf sostuvo que Estados Unidos ocupa un lugar central en la cuestión Malvinas. Recordó que, durante la guerra de 1982, Washington declaró neutralidad, aunque afirmó que brindó apoyo estratégico y tecnológico al Reino Unido. “Durante la guerra de las Malvinas, Estados Unidos decía que era neutral, pero no lo fue”, aseguró.

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También mencionó la mediación de Alexander Haig, entonces secretario de Estado estadounidense. Según dijo, Haig propuso durante el conflicto una fórmula de “tres banderas” para las islas.

El exvicepresidente atribuyó a documentos del Pentágono dudas sobre la relación entre Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Afirmó que esas tensiones no comenzaron con Trump.

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Dijo además que la agencia Reuters informó en abril sobre una filtración del Pentágono. De acuerdo con su relato, ese material reflejó desconfianza de la estructura militar estadounidense hacia Gran Bretaña. “No es un tema de Trump. Esto viene de documentos del Pentágono”, detalló.

El exvicepresidente valoró que Milei integrara en el planteo a Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida argentina en una misma estrategia x(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano económico, el exfuncionario destacó el anuncio de sanciones contra empresas petroleras que operan en Malvinas. Afirmó que firmas de servicios del sector radicadas en Houston acompañaron el decreto de Milei y comunicaron que no participarán del proyecto Sea Lion.

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Ruckauf presentó esa decisión empresaria como un resultado favorable para el Gobierno. Su argumento fue que las sanciones, combinadas con la salida de prestadores de servicios, pueden limitar el desarrollo de la iniciativa.

También sostuvo que la explotación petrolera elevó la tensión en la disputa. Según planteó, una concesión otorgada por el Reino Unido a una empresa privada puede consolidar una estructura comercial en una zona reclamada por la Argentina.

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Circulación marítima en los mares del sur

Ruckauf explicó que el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Diferenció al primero como una vía artificial y al segundo como una vía natural.

Indicó que el estrecho de Magallanes tiene cabecera en Chile y Argentina. Agregó que un acuerdo entre ambos países establece que ese paso corresponde al territorio chileno. “Que Argentina y Chile controlen los mares del sur es muy importante”, aseguró.

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Desde esa perspectiva, sostuvo que un ataque o atentado contra el canal de Panamá podría alterar la circulación marítima. Afirmó por eso que el control de los mares del sur involucra a la Argentina y Chile.

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