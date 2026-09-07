Política

Javier Milei reúne al Gabinete con un temario de alto voltaje: las PASO, el proyecto de Malvinas y el Presupuesto 2027

La reunión se realiza tras la convocatoria de la oposición para tratar las iniciativas sobre morosidad y discapacidad en la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
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El presidente Javier Milei inicia la semana (por tercera vez) con una nueva reunión de Gabinete en la que intenta aceitar la dinámica legislativa para los próximos días, luego de algunos anuncios de relevancia como el que protagonizó por el tema Malvinas. Se espera que durante el intercambio de esta mañana el equipo completo que lo rodea pueda empezar a trazar los plazos para el envío de los proyectos.

En el marco de la cadena nacional del pasado jueves, el libertario anunció el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, al momento de la comunicación, la normativa se encontraba aún en pleno proceso de redacción.

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En Balcarce 50 se muestran particularmente optimistas en torno al impacto que tuvo la cadena -que surgió de la reunión de Gabinete pasada- y buscan capitalizar el alcance de la misma. Con el anuncio, el Presidente logró recuperar la iniciativa política luego de semanas de quietud en la gestión.

En el plano legislativo, el Gobierno ultima detalles para la presentación del Presupuesto 2027, fechada para el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. Al igual que en los últimos años, no se espera la presencia ni de Milei ni del ministro de Economía, Luis Caputo, y en su lugar, podría asistir al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para explicar el punto a punto.

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Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas
Javier Milei habló en cadena nacional por la causa Malvinas

Si bien la iniciativa configura uno de los principales desafíos, en el oficialismo se muestran optimistas en las negociaciones que deberán encarar de cara al último tramo del año. Como ya es costumbre, la premisa de la hoja de cálculo es la preservación del equilibrio fiscal, clave del programa económico de la administración.

La reunión de esta mañana se da minutos después de que la oposición lograra el tratamiento de los proyectos de morosidad y la emergencia en discapacidad para esta semana y estableciera un cronograma de dictámenes. La sesión tendrá lugar el miércoles con el objetivo de emplazar a las comisiones.

Se trata de dos temas incómodos para la Casa Rosada, que intentó dilatar el tratamiento de los proyectos que buscan dar una respuesta a las problemáticas. Lo hizo luego de que el mandatario vetara y el Congreso ratificara la sanción de ambas leyes.

Tras la revisión del Super RIGI y las alternativas que plantean los aliados y opositores, el equipo completo deberá discutir las modificaciones en las que están dispuestos a ceder y los artículos que buscarán mantener para acelerar las inversiones.

Otro de los puntos de especial relevancia que se encuentra pendiente es el tratamiento de la reforma electoral, una de las claves del Poder Ejecutivo que trabaja por otros cuatro años de gestión libertaria. Con la convocatoria del Senado para tratar el tema en reunión de comisión el próximo 15 de septiembre, en el oficialismo admiten que el principal interrogante pasa por los apoyos al ambicioso articulado.

Patricia Bullrich saluda con la mano extendida al salir de una camioneta negra junto a la Casa Rosada y personal de seguridad
Patricia Bullrich saluda al descender de un vehículo en la Casa Rosada antes de asistir a una reunión de gabinete.

“No están los votos, pero es normal. El costo de cerrar en un año no electoral es más elevado para nosotros. Tenemos mayores incentivos para cerrar más cerca de la fecha de alianzas”, admitió a Infobae una fuente al tanto de las negociaciones, que evitó dar precisiones en torno a los acuerdos.

En Casa Rosada saben que la reforma deberá tratarse en la previa al año legislativo que comienza en enero. No obstante, varios legisladores aseguran que las negociaciones deben encararse desde la cúpula de poder directamente con los gobernadores.

Para la reunión de esta mañana, la tercera desde la determinación de realizarlas todas las semanas, el libertario llegó a su despacho a las 9.30 y se dispuso a esperar a los funcionarios y colaboradores. Uno a uno ingresaron todos al Salón Eva Perón, y dieron asistencia completa en el intercambio que se inició a las 10.

En la previa, el asesor Santiago Caputo se cruzó en la explanada de Casa Rosada con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien saludó previo a ingresar a Salón de los Bustos pese a las tensiones existentes.

Se encuentran presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Juan Pablo Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Fabián Fernández (Comunicación), María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica) y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Completan la lista el asesor Santiago Caputo; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los senadores Bartolomé Abdala y Patricia Bullrich.

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