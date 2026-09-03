Política

A qué hora hablará Javier Milei sobre Malvinas por cadena nacional

El mandatario dará un discurso sobre el reclamo por la soberanía del archipiélago. Esta semana, Donald Trump dijo que no descarta revisar la postura de Washington en el conflicto

Javier Milei habla por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso
El presidente Javier Milei dará una cadena nacional (Captura de video)
Guardar

El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional este jueves sobre las gestiones vinculados al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, según confirmó oficialmente el Gobierno esta semana en la Casa Rosada.

El vocero presidencial Adrián Ravier precisó en su conferencia de prensa semanal que el jefe de Estado Milei dará detalles del análisis realizado por la Cancillería sobre las gestiones en torno al archipiélago. La emisión televisada será a las 21:00.

PUBLICIDAD

En una reunión de gabinete, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso el estado de las iniciativas diplomáticas en torno a la cuestión. En ee contexto, Milei calificó el lunes como muy importantes las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la disputa territorial.

La expectativa fue creciendo luego que el mandatario estadounidense dijera durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que analiza revisar la posición histórica de Washington, en medio de desacuerdos en política exterior con Gran Bretaña. Fue la primera vez que un jefe de Estado estadounidense se pronunció en esos términos sobre el conflicto.

PUBLICIDAD

Este jueves, Trump criticó al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán, al tiempo que volvió a mostrarse evasivo sobre si respaldaría a Londres en una eventual disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. “Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario en una entrevista.

Además, el mandatario norteamericano recordó haber seguido el conflicto bélico de 1982, ante una pregunta sobre las Islas Malvinas y si seguiría respaldando al Reino Unido. “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, considero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras recibe a Javier Milei en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras recibe a Javier Milei en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

En los últimos días, el asesor presidencial Santiago Caputo se mostró expectante con un comentario en redes sociales. “Inglaterra representa el pasado mientras la Argentina es el futuro”, afirmó, y sostuvo que resulta saludable que Estados Unidos revise su postura sobre Malvinas. A tono con la retórica de Milei de estos días, también describió el reclamo como una “causa sagrada para todos los argentinos”.

La expectativa oficial aumentó después de una publicación del diario británico The Telegraph, que informó que funcionarios del Pentágono amenazaron con modificar la posición de Estados Unidos sobre Malvinas, si desde Londres, el primer ministro Andy Burnham no eleva su gasto en defensa al 5% de su producto bruto interno.

Este mar­tes, en diá­logo con radio El Obser­va­dor, Milei cali­ficó el episodio de la guerra como “la causa más impor­tante y sagrada que tene­mos los argen­ti­nos”.

En las últimas semanas, los conflictos que se registraron vinculados a las islas se desencadenaron por iniciativas petroleras. Entre ellas, el proyecto de exploración de petróleo de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes.

Otro incidente fue provocado por el amarre en el puerto de Ushuaia de un buque petrolero británico, el VS Promise, algo que está prohibido por la legislación por el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. El gobernador Gustavo Melella responsabilizó al Gobierno nacional por esta “inadmisible” actividad naval. En ese marco, Tierra del Fuego reclamó a Milei, que informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación”.

El año pasado, Milei había ade­lan­tado su inten­ción de via­jar a Reino Unido en diá­logo con la prensa bri­tá­nica. En ese enton­ces, había mani­fes­tado su deseo de reu­nirse con el enton­ces pri­mer minis­tro, Keir Star­mer, y el líder de la dere­cha bri­tá­nica, Nigel Farage.

Temas Relacionados

Javier MileiIslas MalvinasDonald TrumpSoberaníaúltimas noticiasCadena nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paro de ATE, en vivo: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

Lo confirmó a este medio Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE ANAC. El sindicato le exigió al Ministerio de Trabajo convocar a una audiencia para definir el 75% de la prestación de servicios que el Gobierno plantea

Paro de ATE, en vivo: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

El presidente Javier Milei viaja a Chile para participar en un foro de derecha y reunirse con José Antonio Kast

Tendrá un encuentro con el mandatario chileno en La Moneda. La agenda en Santiago incluye una exposición en la cumbre impulsada por Vox y un intercambio con la subsecretaria estadounidense Sarah Rogers, antes de la cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei viaja a Chile para participar en un foro de derecha y reunirse con José Antonio Kast

Argentina expuso su estrategia tecnológica ante los principales referentes del G20

Adriana Baravalle participó de las sesiones sobre inteligencia artificial, inversión y desarrollo industrial, y mantuvo encuentros con funcionarios y empresarios del sector

Argentina expuso su estrategia tecnológica ante los principales referentes del G20

Bajo un fuerte hermetismo y en medio de reclamos económicos, Milei hablará en cadena nacional sobre el tema Malvinas

El Presidente grabará un mensaje en la Casa Rosada y se emitirá por la noche. En la previa, defendió el rumbo del Gobierno y viajó a Chile para reunirse con Kast

Bajo un fuerte hermetismo y en medio de reclamos económicos, Milei hablará en cadena nacional sobre el tema Malvinas

La reacción de la administración británica en Malvinas a la advertencia de Trump antes de la cadena de Milei y el precedente de Chagos

Una cuenta oficial difundió el debate parlamentario del martes en el que Londres reafirmó su soberanía, en medio de la creciente presión por otro territorio insular, cuya soberanía el Reino Unido cedió a Mauricio en 2025

La reacción de la administración británica en Malvinas a la advertencia de Trump antes de la cadena de Milei y el precedente de Chagos

DEPORTES

Quiénes son los dos borrados que todavía siguen en River Plate y qué opciones tienen para emigrar

Quiénes son los dos borrados que todavía siguen en River Plate y qué opciones tienen para emigrar

Relataba Boca-Vélez, su hijo ingresó desde el banco de suplentes y se emocionó al anunciar el cambio: “Impresionante momento”

Lewis Hamilton llegó al GP de Monza en su Ferrari restaurada e impactó con su curioso look

Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

Cerúndolo, Trungelliti y Podoroska van por un lugar en la tercera ronda del US Open: hora y cómo ver los partidos

TELESHOW

Tini Stoessel cantó en México tras el conflicto familiar con el apoyo de Rodrigo De Paul: “Estoy más firme que nunca”

Tini Stoessel cantó en México tras el conflicto familiar con el apoyo de Rodrigo De Paul: “Estoy más firme que nunca”

A dos años de la muerte de Selva Alemán, el gesto de Arturo Puig que volvió a conmover a todos

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

Pergolini y Rada recordaron un escándalo de pareja que nunca salió al aire: “Él se había separado hacía poco”

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

INFOBAE AMÉRICA

Antorchas de Independencia de Guatemala, bajo nuevas reglas: supervisión docente, botiquín, transporte seguro y prohibición de bolsas con agua

Antorchas de Independencia de Guatemala, bajo nuevas reglas: supervisión docente, botiquín, transporte seguro y prohibición de bolsas con agua

Cáncer cervicouterino cobra más de 130 vidas al año en Costa Rica: Salud traza ruta para erradicarlo para el 2030

Más de 5,700 empresas formales cerraron en República Dominicana durante el último año

El pan en panaderías privadas de Cuba puede absorber un salario mínimo mensual

Adiós a Cassandra Wilson, la cantante de jazz que Time calificó como “la mejor voz de Estados Unidos”