A qué hora hablará Javier Milei sobre Malvinas por cadena nacional

El presidente Javier Milei dará una cadena nacional (Captura de video)

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El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional este jueves sobre las gestiones vinculados al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, según confirmó oficialmente el Gobierno esta semana en la Casa Rosada.

El vocero presidencial Adrián Ravier precisó en su conferencia de prensa semanal que el jefe de Estado Milei dará detalles del análisis realizado por la Cancillería sobre las gestiones en torno al archipiélago. La emisión televisada será a las 21:00.

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En una reunión de gabinete, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, expuso el estado de las iniciativas diplomáticas en torno a la cuestión. En ee contexto, Milei calificó el lunes como muy importantes las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la disputa territorial.

La expectativa fue creciendo luego que el mandatario estadounidense dijera durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que analiza revisar la posición histórica de Washington, en medio de desacuerdos en política exterior con Gran Bretaña. Fue la primera vez que un jefe de Estado estadounidense se pronunció en esos términos sobre el conflicto.

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Este jueves, Trump criticó al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán, al tiempo que volvió a mostrarse evasivo sobre si respaldaría a Londres en una eventual disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. “Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario en una entrevista.

Además, el mandatario norteamericano recordó haber seguido el conflicto bélico de 1982, ante una pregunta sobre las Islas Malvinas y si seguiría respaldando al Reino Unido. “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, considero.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras recibe a Javier Milei en la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

En los últimos días, el asesor presidencial Santiago Caputo se mostró expectante con un comentario en redes sociales. “Inglaterra representa el pasado mientras la Argentina es el futuro”, afirmó, y sostuvo que resulta saludable que Estados Unidos revise su postura sobre Malvinas. A tono con la retórica de Milei de estos días, también describió el reclamo como una “causa sagrada para todos los argentinos”.

La expectativa oficial aumentó después de una publicación del diario británico The Telegraph, que informó que funcionarios del Pentágono amenazaron con modificar la posición de Estados Unidos sobre Malvinas, si desde Londres, el primer ministro Andy Burnham no eleva su gasto en defensa al 5% de su producto bruto interno.

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Este mar­tes, en diá­logo con radio El Obser­va­dor, Milei cali­ficó el episodio de la guerra como “la causa más impor­tante y sagrada que tene­mos los argen­ti­nos”.

En las últimas semanas, los conflictos que se registraron vinculados a las islas se desencadenaron por iniciativas petroleras. Entre ellas, el proyecto de exploración de petróleo de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes.

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Otro incidente fue provocado por el amarre en el puerto de Ushuaia de un buque petrolero británico, el VS Promise, algo que está prohibido por la legislación por el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. El gobernador Gustavo Melella responsabilizó al Gobierno nacional por esta “inadmisible” actividad naval. En ese marco, Tierra del Fuego reclamó a Milei, que informe “de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación”.

El año pasado, Milei había ade­lan­tado su inten­ción de via­jar a Reino Unido en diá­logo con la prensa bri­tá­nica. En ese enton­ces, había mani­fes­tado su deseo de reu­nirse con el enton­ces pri­mer minis­tro, Keir Star­mer, y el líder de la dere­cha bri­tá­nica, Nigel Farage.

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