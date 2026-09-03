El presidente Javier Milei viaja a Chile para participar en un foro de derecha y reunirse con José Antonio Kast

El presidente Javier Milei (i), saluda al nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast (d) (EFE/Ailen Diaz)

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El presidente Javier Milei desembarcará este jueves a Chile para participar en el Foro Madrid y mantener un encuentro bilateral con el mandatario José Antonio Kast. Además, tendrá una reunión con una funcionaria del gobierno de Donald Trump. Será una jornada cargada por la política exterior, con el punto de mayor interés en la cadena nacional prevista para las 21 sobre la causa Malvinas.

El vuelo despegará a las 7 desde Buenos Aires con destino a Santiago de Chile y el regreso está previsto para las 13.30, con llegada a la Argentina a las 15.30.

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Después del periplo en el país vecino, el jefe de Estado se dedicará a preparar el mensaje que emitirá por la noche, que comunicará los probables avances de Argentina por el reclamo de soberanía en el Atlántico Sur.

La agenda en Santiago

Apenas llegue a Santiago, Milei irá al Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, donde expondrá desde las 9.30 en el Foro Madrid. El encuentro está organizado por el partido español Vox y por la Fundación Disenso.

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Terminada esa actividad, la agenda continuará con una audiencia privada junto a Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. La funcionaria también participará en la cumbre de derecha.

Rogers sostuvo que su presencia en el foro responde a la importancia que tiene para Estados Unidos colaborar con los gobiernos de Kast y Milei, a los que definió como “las prioridades estadounidenses para el hemisferio occidental”.

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La reunión entre ambos ocurrirá en la antesala del mensaje presidencial sobre Malvinas y pocos días después de que Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington. Consultado sobre ese punto, respondió: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

El presidente Donald Trump no descartó revisar la política exterior de Estados Unidos en relación a las Islas Malvinas (AP/Alex Brandon)

Desde el Salón Oval, Trump agregó una segunda definición sobre el vínculo entre Estados Unidos y el gobierno británico: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”. La declaración fue leída como una señal de que la administración estadounidense podría volver a reevaluar su posición sobre el diferendo.

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Por lo que pudo saber Infobae, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos no hay una referencia vinculada a una negociación puntual de intermediación con Malvinas. La principal ascendencia que tiene Trump en materia de asesoría de política exterior es Marco Rubio, quien no tiene mayores novedades respecto de algún avance concreto.

Este miércoles, el vocero Adrián Ravier informó que Milei trabaja en el contenido de la cadena nacional junto al canciller Quirno y la SIDE.

La reunión con Kast

Después del encuentro con Rogers, Milei mantendrá una reunión bilateral con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda a las 12. Con esa actividad, concluirá su visita al país vecino.

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El encuentro se produce luego de una serie de cortocircuitos diplomáticos. Ayer, Kast visitó el estrecho de Magallanes y ratificó que el paso pertenece a su país, en medio de la controversia generada por los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, luego de que el alto mando militar opinó que Argentina tiene que “hacer presencia” en esa región porque “es una llave bioceánica Atlántico-Pacífico”.

El gobierno de Javier Milei tuvo un incidente diplomático en la previa a la reunión bilateral, a raíz de las declaraciones de un alto mando militar (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El comentario cayó mal en las autoridades de la Casa de la Moneda, que reprocharon las declaraciones al respecto de Magallanes. En ese marco, Kast visitó ayer esa región y encabezó una actividad oficial a la que presentó como “una manera de hacer patria, de hacer soberanía”.

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Si bien el posible conflicto diplomático se desactivó, el tema siguió en agenda en Chile. Tras reiterar que dicha zona austral pertenece a Chile, Kast descartó un pedido parlamentario en su país, para exigirle a Javier Milei la derogación del decreto 457/2021 -firmado por el gobierno de Alberto Fernández-, que planteaba la necesidad de fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.

“Nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo. No hay ninguna duda de quién tiene el control y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”, expresó Kast, y concluyó: “Este tema está zanjado. Más allá de la firma de un decreto o que pone término a un decreto que firmó el señor Fernández, hoy día Chile tiene una muy buena relación con los tres países vecinos, bastante mejor que la que tuvimos durante el periodo anterior”.

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Por lo pronto, ambos mandatarios tratarán cuestiones de “integración en temas de infraestructura y conectividad”, anticipó Kast a la prensa chilena.