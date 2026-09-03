Donald Trump fue consultado por las islas Malvinas y habló de la decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán, al tiempo que se mostró evasivo sobre si respaldaría a Londres en una eventual disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Las declaraciones surgieron en el marco de una entrevista concedida a la cadena británica GB News publicada horas antes de un esperado discurso del presidente argentino, Javier Milei, sobre el archipiélago.

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Trump cuestionó la capacidad militar británica y señaló que el Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo, lo que hace aún más llamativa, según él, su ausencia en el conflicto.

“Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario a la periodista.

Luego relató que solicitó colaboración a la OTAN y al entonces líder británico (Keir Starmer), quien le habría respondido que no disponía de embarcaciones. “Dije a la OTAN, y le pregunté a tu ex líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, declaró.

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Trump evocó la Guerra de Malvinas y evitó comprometerse con el Reino Unido

En cuanto a las Malvinas, la presentadora Bev Turner consultó a Trump si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual reclamo de soberanía de parte de Argentina, en un contexto en el que el presidente Milei prepara una declaración sobre el conflicto.

El mandatario norteamericano recordó haber seguido el conflicto bélico de 1982: “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”.

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Reacciones en Londres

La ministra laborista Anna Turley respondió a las declaraciones del presidente estadounidense y reafirmó la posición del gobierno frente a GB News: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”, indicó.

Consultado por Turner sobre si se había sentido “herido” por la falta de respaldo del Reino Unido durante la guerra en Irán, Trump optó por reencuadrar la situación: “No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje”.

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