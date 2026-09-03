Mundo

Donald Trump fue consultado por las islas Malvinas y habló de la decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en Irán

El mandatario estadounidense evocó el conflicto de 1982, respondió sobre un eventual respaldo a Londres y criticó la ausencia de embarcaciones británicas durante las operaciones en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves al Reino Unido por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán, al tiempo que se mostró evasivo sobre si respaldaría a Londres en una eventual disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Las declaraciones surgieron en el marco de una entrevista concedida a la cadena británica GB News publicada horas antes de un esperado discurso del presidente argentino, Javier Milei, sobre el archipiélago.

PUBLICIDAD

Trump cuestionó la capacidad militar británica y señaló que el Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo, lo que hace aún más llamativa, según él, su ausencia en el conflicto.

Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, afirmó el mandatario a la periodista.

Luego relató que solicitó colaboración a la OTAN y al entonces líder británico (Keir Starmer), quien le habría respondido que no disponía de embarcaciones. “Dije a la OTAN, y le pregunté a tu ex líder: ‘¿Por qué no enviaste un par de barcos?’. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto”, declaró.

PUBLICIDAD

Trump evocó la Guerra de Malvinas y evitó comprometerse con el Reino Unido

En cuanto a las Malvinas, la presentadora Bev Turner consultó a Trump si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual reclamo de soberanía de parte de Argentina, en un contexto en el que el presidente Milei prepara una declaración sobre el conflicto.

El mandatario norteamericano recordó haber seguido el conflicto bélico de 1982: “Estuve allí cuando fue la primera guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se condujeron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”.

Reacciones en Londres

La ministra laborista Anna Turley respondió a las declaraciones del presidente estadounidense y reafirmó la posición del gobierno frente a GB News: “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas”, indicó.

Consultado por Turner sobre si se había sentido “herido” por la falta de respaldo del Reino Unido durante la guerra en Irán, Trump optó por reencuadrar la situación: “No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje”.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Donald TrumpIslas MalvinasReino UnidoOTANArgentinaEstados UnidosÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ucrania busca cómo detener los rápidos drones rusos que atacan infraestructuras vitales

La extensión de los ataques a nuevos territorios y el aumento de su escala preocupa a los ucranianos debido a la falta de métodos fiables para interceptar estos drones, basados en la serie iraní Shahed y capaces de alcanzar velocidades de entre 450 y 500 kilómetros por hora

Ucrania busca cómo detener los rápidos drones rusos que atacan infraestructuras vitales

Tensión en Medio Oriente: Kuwait interceptó nuevos ataques del régimen de Irán con misiles y drones

Según las autoridades kuwaitíes, los sistemas de defensa aérea respondieron a proyectiles y aeronaves no tripuladas procedentes de territorio iraní, en el marco de la guerra entre EEUU e Irán, que se prolonga desde hace más de seis meses

Tensión en Medio Oriente: Kuwait interceptó nuevos ataques del régimen de Irán con misiles y drones

Donald Trump aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará pero advirtió: “Estamos preparados para otro ataque”

El mandatario habló desde el Despacho Oval tras la segunda ronda de bombardeos en tres días, afirmó que se inutilizaron radares y medios para minar el paso de Ormuz

Donald Trump aseguró que la ofensiva militar contra Irán no se prolongará pero advirtió: “Estamos preparados para otro ataque”

Israel advirtió que responderá “con gran fuerza” si Irán vuelve a atacar

El ministro de Defensa, Israel Katz, vincula el riesgo al inicio de Rosh Hashaná el 11 de septiembre, mientras Israel se mantiene al margen del nuevo choque militar entre Washington y Teherán

Israel advirtió que responderá “con gran fuerza” si Irán vuelve a atacar

La nutria gigante, conocida como guardiana de los ríos, se suma a la lista de especies migratorias amenazadas

El área ocupada por este mamífero semiacuático se redujo drásticamente desde el norte de Venezuela hasta Argentina, y hoy se concentra principalmente en el río Amazonas y en los humedales del Pantanal

La nutria gigante, conocida como guardiana de los ríos, se suma a la lista de especies migratorias amenazadas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

Margarita Robles, la única ministra socialista que evita aplaudir a Sánchez en el Congreso de los Diputados

Del tecladista de Camilo Séptimo a un broker del Cártel de Sinaloa: los crímenes de alto impacto que han golpeado a Atizapán de Zaragoza

Temblor hoy 3 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Beatriz Archidona lanza una pulla tras la cancelación de ‘De lunes a viernes’: “A saber dónde estamos…”

El presidente Javier Milei viaja a Chile para participar en un foro de derecha y reunirse con José Antonio Kast

DEPORTES

Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

Lautaro Martínez reveló por qué decidió seguir en Inter ante la oferta del Barcelona: “Nunca se sabe qué pasará en el futuro”

Cerúndolo, Trungelliti y Podoroska van por un lugar en la tercera ronda del US Open: hora y cómo ver los partidos

Al detalle: las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el GP de Italia de F1 y cómo impactará en su rendimiento

Debutó en la selección de su país natal a los 17 años, pero decidió jugar para Argentina: “No le tiene miedo a los retos”

Arruabarrena, tras el triunfo de Boca por la Copa Argentina: qué tiene Paredes, la seguidilla y un pedido de cara al duelo con Racing

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 70 años Cassandra Wilson, dos veces ganadora del Grammy y una de las cantantes de jazz más influyentes de las últimas décadas

Muere a los 70 años Cassandra Wilson, dos veces ganadora del Grammy y una de las cantantes de jazz más influyentes de las últimas décadas

Murió Carla Jeffery, actriz de la saga “Zombies” de Disney, a los 33 años

Dave Bautista saca músculo mientras se prepara para convertirse en Kratos de ‘God of War’: “Me faltan dos meses para llegar a donde quiero”

La serie de Harry Potter y la piedra filosofal lanzó nuevas imágenes y un segundo adelanto oficial

Elliot Page habló de su experiencia en La Odisea: “Conocerme más me permitió soltarme más”