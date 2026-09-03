Paro de ATE, en vivo: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

El paro aeroportuario, pactado para el día de hoy a partir de las 9 fue pospuesto momentáneamente luego del pedido a una convocatoria de audiencia, por parte de ATE-ANAC, con el Ministerio de Trabajo (Infobae en Vivo)

El paro convocado hoy por ATE en los aeropuertos de Argentina, que había comenzado con una protesta en el acceso al Aeroparque Metropolitano, y obligaba a sostener al menos el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas afectadas, fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En comunicación con este medio Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), informó que el sindicato le exigió al Ministerio de Trabajo convocar a una audiencia para definir el 75% de los servicios que el Gobierno plantea.

La medida iba a alcanzar más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el impacto no iba a ser uniforme: dependía de la operación de cada terminal y de las condiciones particulares de prestación de servicios de cada compañía.

De acuerdo con la ANAC, las asambleas y medidas gremiales habían sido previstas en dos franjas horarias por jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto hoy como mañana, viernes 4 de septiembre. Para mañana se llevarían a cabo las medidas de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo, indicaron a este medio.

Fuera de esos bloques, el organismo anticipó que los servicios aeroportuarios involucrados deberían desarrollarse con normalidad.