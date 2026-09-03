Paro de ATE, en vivo: pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos

El paro convocado hoy por ATE en los aeropuertos de Argentina, que había comenzado con una protesta en el acceso al Aeroparque Metropolitano, y obligaba a sostener al menos el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas afectadas, fue pospuesto hasta nuevo aviso.
En comunicación con este medio Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), informó que el sindicato le exigió al Ministerio de Trabajo convocar a una audiencia para definir el 75% de los servicios que el Gobierno plantea.
La medida iba a alcanzar más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. Según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el impacto no iba a ser uniforme: dependía de la operación de cada terminal y de las condiciones particulares de prestación de servicios de cada compañía.
De acuerdo con la ANAC, las asambleas y medidas gremiales habían sido previstas en dos franjas horarias por jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto hoy como mañana, viernes 4 de septiembre. Para mañana se llevarían a cabo las medidas de fuerza en caso de no llegar a un acuerdo, indicaron a este medio.
Fuera de esos bloques, el organismo anticipó que los servicios aeroportuarios involucrados deberían desarrollarse con normalidad.
Pospusieron la medida de fuerza que iba a afectar más de 27 aeropuertos
Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE ANAC, confirmó a Infobae que se pospuso la medida de fuerza que iba a realizarse a partir de las 9 de hoy en casi 30 aeropuertos de todo el país.
“Luego de una reunión con el equipo jurídico de ATE nacional y los coordinadores de la mesa nacional de autoridades de ANAC de todo el país hemos resuelto posponer momentáneamente, como gesto de buena voluntad, el inicio de las medidas de fuerza”, aseveró el líder gremialista a este medio.
Esta decisión fue en consecuencia de “exigirle al Ministerio de Trabajo convocar a una audiencia para definir las acciones de esencialidad que el Gobierno nacional plantea”.
Belelli agregó que realizaron las actividades sindicales según indica la ley afectando solo el 25% de la jornada laboral (seis horas, de 9 a 12 y de 18 a 21) conforme a la esencialidad planteada por la Reforma Laboral e informado con los cinco días de antelación correspondientes.
Además, agregó, que están “minuto a minuto” monitoreando la convocatoria a esta audiencia y confirmó las asambleas para el día viernes como así también las movilizaciones en los aeropuertos. “Presentamos la medida de fuerza, en tiempo y forma, y garantizamos que el 75% de los días estén los servicios funcionando”, cerró en su mensaje a este medio.
Las primeras repercusiones minutos antes del comienzo del paro aeroportuario
Antes del comienzo del paro anunciado para este jueves en 27 aeropuertos del país, el movimiento en el Aeroparque Jorge Newbery se mantuvo con normalidad, pese a la expectativa de demoras y cancelaciones. Los testimonios recogidos por Infobae al Amanecer, bajo la conducción de Nacho Girón, reflejaron la incertidumbre de los pasajeros ante la inminente medida de fuerza gremial.
La cobertura en vivo, a cargo de la cronista Mili Labrada, mostró como la pantalla con las grillas de vuelos figuraban “a tiempo” y los embarques se desarrollaban sin incidentes. La cronista aclaró que “los vuelos sanitarios, humanitarios y de traslado de órganos van a salir”, dato confirmado por las autoridades.
Al consultar a un grupo que viajaba a Brasil, respondieron: “Sí, estamos enterados, pero por ahora no pasa nada”. Otro pasajero, al ser interrogado sobre si la medida afectaba su itinerario, afirmó: “Por ahora no”.
Otro viajero relató que su aerolínea le comunicó la reprogramación del vuelo: “Me mandó un mensaje ayer que el vuelo iba a estar reprogramado por causas ajenas a la compañía. Tenía programado para las diez y cuarto y lo trasladaron para las once y cuarto”. Y explicó que la demora de una hora era menor en comparación con experiencias previas.
Según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina, a Infobae, hasta el momento, “tanto Aeroparque como Ezeiza operan con normalidad”.
Un gremialista echado denunció que GPS “busca precarizar aún más el trabajo” y que la empresa “tiene negocios con el Estado”
El despido del sindicalista Luciano Corradi, delegado gremial de GPS, principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas, quien reclamaba la convocatoria a nuevas elecciones, disparó el conflicto en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
“La empresa hace 20 días me despidió porque ataca a los delegados para avanzar con despidos masivos y precarizar aún más el trabajo”, dijo a TN mientras agregó que en 2024 se pusieron en la primera línea de defensa de la aerolínea de bandera cuando intentó ser privatizada. “Esta empresa -por GPS- tiene negocios enormes con el Estado”, denunció el gremialista echado.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó cómo funcionará el sistema aeroportuario durante las jornadas de paro convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre. El organismo intimó al gremio a garantizar, como mínimo, el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas horarias alcanzadas por la medida de fuerza, en el marco de la normativa vigente que regula los servicios esenciales.
El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar el 75% de los servicios tras el anuncio del paro en aeropuertos de todo el país que está previsto para este jueves y viernes. La medida de fuerza involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y se esperaba que afectara a más de 27 terminales de todo el territorio nacional.