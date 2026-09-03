Cultura

Adiós a Cassandra Wilson, la cantante de jazz que Time calificó como “la mejor voz de Estados Unidos”

Dueña de un registro vocal inconfundible, se movió con naturalidad entre el folk, el pop, el R&B y el country. Tenía 71 años. Deja una huella imborrable en la música popular de su país

Cassandra Wilson - Don't explain
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Murió Cassandra Wilson, la cantante de jazz, compositora y productora ganadora de dos premios Grammy. Tenía 70 años. La revista Time la apodó en 2001 como “la mejor cantante de Estados Unidos”, y era conocida sobre todo por su voz que desdibujaba géneros, que amplió los límites del jazz tradicional basado en el blues y se movía con naturalidad por el folk, el pop, el R&B, el country y más allá. En el corazón de toda su obra estaba su idiosincrática contralto, un sonido lleno de alma claramente ligado a sus raíces. Como lo expresó Jon Batiste en un elogio fúnebre el miércoles, “Wilson sonaba como el Sur”.

El forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, confirmó que murió el martes por la mañana en su natal Jackson, Mississippi. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Cassandra Wilson, la legendaria artista de jazz ganadora del Grammy. Cassandra Wilson partió en paz en su hogar, rodeada de su familia, amigos cercanos y su mánager”, señaló un comunicado de su representante a la emisora de radio de jazz WBGO.

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La vida de Cassandra Wilson

Nacida y criada en Jackson, hija del músico Herman B. Fowlkes y de la maestra Mary Fowlkes, Cassandra Wilson mostró desde temprano amor por la música al escuchar a los artistas del sello Motown, Miles Davis y Thelonious Monk. A los 6 años, comenzó clases de piano. Tocó el clarinete en bandas de desfile. Actuó en cafeterías y en bandas tributo mientras estudiaba en Millsaps College y en Jackson State University.

A comienzos de los años 80, se formó bajo la tutela de grandes figuras del jazz en Nueva Orleans antes de mudarse a la ciudad de Nueva York e incorporarse al M-Base Collective de Steve Coleman, hasta convertirse con el tiempo en su vocalista principal. Su voz, reconocible al instante, le valió cuatro nominaciones al Grammy y dos premios al mejor álbum vocal de jazz. Fueron en 1997 por New Moon Daughter y en 2009 por Loverly.

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Cassandra Wilson durante su actuación en el Festival de Jazz JVC de Newport, Rhode Island, el 10 de agosto de 2003. Murió este martes 1 de septiembre a los 71 años (Foto: AP/Stew Milne, archivo)
Cassandra Wilson durante su actuación en el Festival de Jazz JVC de Newport, Rhode Island, el 10 de agosto de 2003. Murió este martes 1 de septiembre a los 71 años (Foto: AP/Stew Milne, archivo)

En 2015, ofreció un concierto especial en el célebre Apollo Theater para conmemorar el 100º aniversario del nacimiento de la cantante de blues Billie Holiday, la legendaria vocalista estadounidense de jazz que murió en la ciudad de Nueva York a los 44 años. Ese mismo año, lanzó su último álbum, Coming Forth by Day, un homenaje a Holiday. En 2022, fue nombrada Maestra de Jazz por el Fondo Nacional para las Artes, uno de los máximos honores otorgados a músicos de jazz en Estados Unidos.

Homenajes a Cassandra Wilson

“Tenía un timbre vocal inconfundible, un fraseo propio, y su manera de entretejer música folclórica, R&B y de la diáspora con géneros experimentales y populares tuvo un gran impacto en mí”, manifestó Jon Batiste en su homenaje a Cassandra Wilson en Instagram. “Su herencia de Mississippi siempre estuvo presente en todo, sin importar cuán expansivo se volviera su arte”, escribió en el pie de foto de un clip que los muestra juntos en la televisión brasileña en 2009. “Fue una de las primeras personas que me llevó de gira por el mundo, la gran Cassandra Wilson”.

El alcalde de Jackson, John Horhn, dijo que la ciudad “ha perdido a una hija extraordinaria, y el mundo ha perdido una voz musical única”. “Cassandra Wilson llevó consigo el sonido, el espíritu y la historia de Mississippi a dondequiera que llegara su música”, indicó el comunicado del alcalde, compartido con WJTV. “Su obra tenía una profundidad de carácter poco común y una comprensión profunda de cómo la música conmueve a la gente, cuenta historias y conecta generaciones”.

Fuente: AP

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