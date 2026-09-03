Argentina expuso su estrategia tecnológica ante los principales referentes del G20

Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en la reunión ministerial del G20

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Argentina participó de la Reunión Ministerial de Innovación del G20, que se desarrolló durante dos jornadas en Carolina del Norte, Estados Unidos. La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, intervino en las sesiones dedicadas a los principales desafíos vinculados con la transformación tecnológica y mantuvo reuniones bilaterales con funcionarios y referentes del sector privado.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con innovación, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, desarrollo industrial e inversión. Baravalle planteó la importancia de generar condiciones que permitan impulsar la innovación y atraer inversiones, además de fortalecer la articulación entre el sector público y el privado.

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La primera jornada estuvo encabezada por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP), mientras que la segunda quedó a cargo de Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos.

Jensen Huang, cofundador, presidente y CEO de NVIDIA, Adriana Baravalle y Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos

El encuentro también reunió a referentes de algunas de las principales compañías tecnológicas y figuras vinculadas al desarrollo científico. Durante el primer día participaron Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX; David Sacks, copresidente del Consejo de Asesores del Presidente en Ciencia y Tecnología de Estados Unidos (PCAST); y Demis Hassabis, Premio Nobel, cofundador y presidente de Google DeepMind y científico jefe de Alphabet.

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En la segunda jornada participaron Jensen Huang, cofundador, presidente y CEO de NVIDIA; Tom Brown, cofundador de Anthropic; y Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI.

En sus intervenciones, Baravalle destacó la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías para potenciar la competitividad y el desarrollo productivo. También señaló la importancia de establecer un marco que favorezca la inversión y permita profundizar la cooperación entre distintos actores.

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Reuniones con funcionarios y referentes tecnológicos

Además de su participación en las sesiones ministeriales, Baravalle mantuvo una agenda de encuentros bilaterales. Entre ellos, se reunió con Kratsios y Lutnick para analizar la agenda tecnológica y las posibilidades de cooperación.

Baravallejunto a Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP)

La funcionaria también mantuvo un encuentro con Jensen Huang. Durante la reunión intercambiaron perspectivas sobre la transformación tecnológica y las tendencias que están modificando el escenario global de la innovación.

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La agenda incluyó además reuniones con autoridades de otros países. Baravalle se reunió con Mehmet Fatih Kacır, ministro de Industria y Tecnología de Turquía; Haitham Abdulrahman Al-Ohali, viceministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Arabia Saudita; y Valentino Valentini, viceministro de Empresas y Made in Italy de Italia.

En esos encuentros se analizaron distintas oportunidades de cooperación bilateral en innovación, ciencia y tecnología. También se abordaron cuestiones vinculadas con el sector aeroespacial.

La participación de la secretaria argentina se produjo en un encuentro que concentró discusiones sobre inteligencia artificial, inversión, desarrollo industrial y transformación tecnológica, junto con reuniones entre representantes gubernamentales y actores del sector privado.

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