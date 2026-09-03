Política

Argentina expuso su estrategia tecnológica ante los principales referentes del G20

Adriana Baravalle participó de las sesiones sobre inteligencia artificial, inversión y desarrollo industrial, y mantuvo encuentros con funcionarios y empresarios del sector

Reunión Ministerial del G20
Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en la reunión ministerial del G20
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Argentina participó de la Reunión Ministerial de Innovación del G20, que se desarrolló durante dos jornadas en Carolina del Norte, Estados Unidos. La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, intervino en las sesiones dedicadas a los principales desafíos vinculados con la transformación tecnológica y mantuvo reuniones bilaterales con funcionarios y referentes del sector privado.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con innovación, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, desarrollo industrial e inversión. Baravalle planteó la importancia de generar condiciones que permitan impulsar la innovación y atraer inversiones, además de fortalecer la articulación entre el sector público y el privado.

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La primera jornada estuvo encabezada por Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP), mientras que la segunda quedó a cargo de Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos.

Reunión Ministerial del G20
Jensen Huang, cofundador, presidente y CEO de NVIDIA, Adriana Baravalle y Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos

El encuentro también reunió a referentes de algunas de las principales compañías tecnológicas y figuras vinculadas al desarrollo científico. Durante el primer día participaron Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX; David Sacks, copresidente del Consejo de Asesores del Presidente en Ciencia y Tecnología de Estados Unidos (PCAST); y Demis Hassabis, Premio Nobel, cofundador y presidente de Google DeepMind y científico jefe de Alphabet.

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En la segunda jornada participaron Jensen Huang, cofundador, presidente y CEO de NVIDIA; Tom Brown, cofundador de Anthropic; y Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI.

En sus intervenciones, Baravalle destacó la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías para potenciar la competitividad y el desarrollo productivo. También señaló la importancia de establecer un marco que favorezca la inversión y permita profundizar la cooperación entre distintos actores.

Reuniones con funcionarios y referentes tecnológicos

Además de su participación en las sesiones ministeriales, Baravalle mantuvo una agenda de encuentros bilaterales. Entre ellos, se reunió con Kratsios y Lutnick para analizar la agenda tecnológica y las posibilidades de cooperación.

Reunión Ministerial del G20
Baravallejunto a Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP)

La funcionaria también mantuvo un encuentro con Jensen Huang. Durante la reunión intercambiaron perspectivas sobre la transformación tecnológica y las tendencias que están modificando el escenario global de la innovación.

La agenda incluyó además reuniones con autoridades de otros países. Baravalle se reunió con Mehmet Fatih Kacır, ministro de Industria y Tecnología de Turquía; Haitham Abdulrahman Al-Ohali, viceministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Arabia Saudita; y Valentino Valentini, viceministro de Empresas y Made in Italy de Italia.

En esos encuentros se analizaron distintas oportunidades de cooperación bilateral en innovación, ciencia y tecnología. También se abordaron cuestiones vinculadas con el sector aeroespacial.

La participación de la secretaria argentina se produjo en un encuentro que concentró discusiones sobre inteligencia artificial, inversión, desarrollo industrial y transformación tecnológica, junto con reuniones entre representantes gubernamentales y actores del sector privado.

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