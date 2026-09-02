Otermín encabezó un encuentro con empresarios de Lomas de Zamora por el Día de la Industria

Federico Otermín encabezó en Lomas de Zamora el acto por el Día de la Industria junto a empresarios y pymes del distrito.

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El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó este miércoles el acto por el Día de la Industria en la empresa local Bacope, con la participación de empresarios y representantes de pequeñas y medianas empresas (pymes) del distrito.

La fecha conmemora el 2 de septiembre de 1587, cuando zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de manufacturas producidas en el territorio que hoy es la Argentina.

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Durante el encuentro, Otermín agradeció a los empresarios presentes su apuesta por la producción nacional. “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, quiero agradecerles por apostar a la producción nacional y defender a las familias trabajadoras de nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal.

Otermín agradeció a los empresarios por apostar a la producción nacional y por defender el empleo de las familias trabajadoras de Lomas de Zamora.

El mandatario municipal se refirió luego al contexto económico y reclamó un proyecto de país que proteja la producción nacional. “Es un momento difícil, pero estamos convencidos de que no hay futuro posible sin defender la industria nacional. Nuestros empresarios y empresarias necesitan un proyecto de país que proteja la producción, promueva la inversión y cuide el empleo local, no podemos permitir que una apertura sin control ni la falta de sensibilidad dejen de lado a los argentinos”, sostuvo.

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Luego, Otermín detalló el trabajo articulado entre el municipio y distintos actores del sector productivo. “Desde el Gobierno de la Comunidad, junto a la Universidad, las cámaras del sector y la fuerza laboral organizada, apostamos al desarrollo de la ciudad. Lo hacemos con iniciativas como Empleo Lomas, que conecta el talento local con el entramado productivo”, añadió.

En cuanto a los datos del distrito, Lomas de Zamora cuenta con cerca de 6.000 empresas registradas. La industria representa el 23,2% del Producto Bruto Geográfico (PBG) local, el principal sector económico de la ciudad. El distrito ocupa, además, el cuarto lugar entre los 135 partidos que aportan al PBG de la provincia de Buenos Aires.

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Para cerrar su discurso, Otermín vinculó el desarrollo industrial con la justicia social como eje de su gestión. “Nosotros creemos en la industria y en la justicia social. Todos los que creemos en eso tenemos que unirnos por el futuro de la Argentina”, concluyó el intendente.

El acto de la UIA por el Día de la Industria

En el acto de la UIA por el Día de la Industria, Martín Rappallini pidió sostener la actividad industrial y advirtió que la caída de la actividad afecta el empleo, el consumo y la inversión.

Durante el acto por el Día de la Industria realizado en la planta del Laboratorio Elea, ubicada en Malvinas Argentinas, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), se dirigió ante funcionarios nacionales y representantes del empresariado.

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“La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, expresó en su intervención Rappallini.

Rappallini presentó un pedido de tender un puente entre la economía anterior y una economía competitiva. Siete puntos sirven, según el titular de la UIA, de fundamento para ese puente: actividad y crédito; competitividad y costo argentino; competencia desleal; energía; morosidad; infraestructura; y modernización laboral y litigiosidad. Durante el discurso, repitió: “La industria compite con el mundo”.

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Entre el empleo, el consumo, la inversión, la recaudación y la estabilidad macroeconómica, Rappallini asoció la evolución de la actividad industrial. “La microeconomía también construye la macroeconomía. Cuando cae la actividad, se pierde empleo, se debilita el consumo y se destruye tejido empresario y capacidad productiva”, manifestó.

Según el presidente de la UIA, esa dinámica, si se prolonga, tiene impacto también en “la inversión, la recaudación y la propia estabilidad macroeconómica”. Señaló que, ante ese cuadro, el objetivo está en sobrellevar la transformación económica sin perder las capacidades productivas necesarias para que el país pueda volver a crecer.

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