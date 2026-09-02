Política

El Gobierno trabaja en un proyecto que reemplace la Emergencia en Discapacidad para frenar a la oposición

El oficialismo fijó un cronograma de trabajo en Diputados y se comprometió a firmar el dictamen antes de fin de mes. El objetivo es desarticular la sesión de la semana que viene. “Ya no tiene sentido porque nos comprometimos a avanzar”, explicaron

Comisión de Discapacidad
Comisión de Discapacidad
Guardar

La Libertad Avanza abrió este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos opositores sobre morosidad y prórroga de la emergencia en discapacidad. Los diputados del oficialismo anunciaron cronogramas de trabajo sobre ambas temáticas y se comprometieron a firmar dictámenes antes de fin de mes. De esta forma, buscan vaciar la sesión convocada por la oposición para la semana que viene.

“La sesión de la oposición iba a ser para emplazar a las comisiones y obligarlas a dictaminar. Pero nosotros ahora ya nos comprometimos a hacerlo, por lo que la sesión ya no tiene ningún sentido”, explicó a Infobae una de las diputadas libertarias encargadas de trabajar los consensos con los bloques aliados.

PUBLICIDAD

Además, los libertarios dejaron trascender que trabajan en un proyecto propio sobre discapacidad que reemplazará a la Emergencia que la oposición busca prorrogar por un año. “Va a ser algo mucho mejor, aparte lo vamos a dejar por ley”, explicaron. Sin embargo, no adelantaron ningún detalle de la iniciativa. Solo aclararon que contaban con el visto bueno de la Casa Rosada.

Alejandro Vilches
Alejandro Vilches

El oficialismo convocó hoy a las comisiones de Finanzas y Discapacidad para tratar decenas de proyectos sobre morosidad y discapacidad luego de que quedara en evidencia en el recinto que la oposición contaba con votos suficientes para impulsar una sesión especial y emplazar a las comisiones y así obligarlos a debatir ambos temas. Los libertarios reconocieron que la decisión de fijar un cronograma tiene como objetivo “no dejarle la iniciativa a la oposición”.

PUBLICIDAD

“Asimismo, ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o interfieran en los contratos entre privados”, aclararon posteriormente a través de un comunicado.

Comunicado LLA - Discapacidad
Comunicado LLA - Discapacidad

La Emergencia en Discapacidad que la oposición busca prorrogar por un año creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Gerardo Huesen (LLA) anunció que el miércoles 16 de septiembre se realizará otra reunión informativa con invitados de los bloques y el miércoles 23 comenzaría el debate entre diputados donde se podría eventualmente llegar a un dictamen. Además, se comprometió a “simplificar” el giro a las comisiones para dejar un texto listo para ir al recinto.

El principal expositor fue el Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien previamente había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios.

“Ese tema no depende de nosotros, depende de ustedes. Nosotros estamos cumpliendo la ley”, respondió el funcionario cuando le consultaron si tenían previsto prorrogar la Emergencia en Discapacidad.

Temas Relacionados

DiscapacidadCongresoDiputadosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: “No se escucha al pueblo”

Con críticas al Gobierno, la concejal libertaria lo comunicó a través de sus redes sociales. Cuál fue su mensaje

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: “No se escucha al pueblo”

Otermín encabezó un encuentro con empresarios de Lomas de Zamora por el Día de la Industria

El intendente visitó la planta de Bacope y pidió un modelo económico que resguarde la producción y las fuentes laborales locales

Otermín encabezó un encuentro con empresarios de Lomas de Zamora por el Día de la Industria

El Senado dictaminó una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad

El acuerdo avanzó en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto de la Cámara alta. También se rubricó un despacho sobre el giro en materia criminal y correccional relacionado con menores de edad

El Senado dictaminó una nueva transferencia de competencias penales de Nación a la Ciudad

El mensaje de Milei en clave electoral: “Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos”

Con miras a 2027 y haciendo una fuerte defensa de su plan económico, el Presidente brindó un discurso que marcó el cierre del evento Vientos de cambio, organizado en el Hotel Sheraton, en el barrio porteño de Retiro. “Tenemos que mantenernos en este rumbo y que elijan los argentinos”, afirmó

El mensaje de Milei en clave electoral: “Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos”

Viaje a Chile y anuncio bajo reserva: cómo serán las horas previas a la cadena nacional de Milei por Malvinas

El Presidente se encuentra trabajando en la forma de comunicar el discurso que se grabará mañana. El Departamento de Estado no hay una refencia puntual a una negociación de intermediación. El Gobierno incrementó sus pedido para que haya sanciones sobre empresas que explotan recursos cerca de las islas

Viaje a Chile y anuncio bajo reserva: cómo serán las horas previas a la cadena nacional de Milei por Malvinas

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: formaciones confirmadas

La presentación del Diablito Echeverri en el Benfica tras ser cedido por el Manchester City: “Vamos a cumplir todos los objetivos”

Colapinto visitó a Lautaro Martínez en Milán antes del Gran Premio de Italia: el gesto que sorprendió al futbolista

Revelaron cuáles son las exigencias de Mauro Icardi para elegir su próximo club: el equipo español que espera su chance

Un jugador de la selección argentina confesó por qué decidió mirar la celebración de España en el Mundial 2026

TELESHOW

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

Zulma Lobato recibió un duro diagnóstico sobre su salud y La Pepona pidió respeto y amor

La dedicatoria de Pablo Granados a Migue por sus 40 años: “Feliz cumple, torero del amor”

Narda Lepes habló en Infobae a la Tarde y apuntó contra las recetas virales: “Un montón de la comida más rica que comí en mi vida no es linda”

Bautista Mascia habló de la salud de Denisse González tras dos internaciones consecutivas: “No se curó”

La férrea defensa de Yanina Latorre a su hija Lola: “No te van a perdonar nunca ser mi hija”

INFOBAE AMÉRICA

Qué vieron los satélites días antes de la tragedia en Nepal: la aceleración del hielo que anticipó el colapso

Qué vieron los satélites días antes de la tragedia en Nepal: la aceleración del hielo que anticipó el colapso

República Dominicana interviene ocho hospitales para evaluar la mortalidad materno-infantil

¿Qué nacionalidad concentró la mayor cantidad de residencias otorgadas por la República Dominicana durante 2026 en las tres categorías?

El sistema judicial dominicano resuelve el 94.9% de los casos ingresados, según el PNUD

455 km de autonomía y un precio competitivo: así es el SUV eléctrico que busca conquistar el mercado colombiano