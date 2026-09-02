República Dominicana

¿Qué nacionalidad concentró la mayor cantidad de residencias otorgadas por la República Dominicana durante 2026 en las tres categorías?

Los registros migratorios muestran una tendencia dominante entre los permisos concedidos ese año y dejan una pista clave sobre el origen con más presencia

Ilustración en acuarela de un oficial uniformado que entrega papeles a un grupo de personas frente a un cartel de República Dominicana.
Un funcionario gubernamental entrega documentos de regularización a un grupo de personas en una oficina de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La República Dominicana otorgó 18, 861 residencias en 2026, con una concentración en ciudadanos de Haití, Venezuela, China, Estados Unidos y Colombia, según los registros publicados por la Dirección General de Migración y retomados por Listín Diario; la mayor parte correspondió a permisos temporales, seguidos por residencias permanentes y definitivas.

Del total concedido en el año analizado, 14, 901 fueron residencias temporales, 3,567 permanentes y 393 definitivas, de acuerdo con las estadísticas de Datos Abiertos de la Dirección General de Migración correspondientes al período 2018-2026, aunque el informe citado no precisa el mes de corte de 2026.

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Ese reparto muestra que la residencia temporal concentra la mayor parte de los permisos concedidos a extranjeros para vivir en territorio dominicano, mientras que la definitiva es la categoría menos numerosa.

Haití encabezó las tres categorías de residencia otorgadas en 2026

En las residencias temporales, la categoría más numerosa, los ciudadanos de Haití recibieron 2,796 permisos. Les siguieron Venezuela con 2.250, China con 1.343, Colombia con 1.161, Estados Unidos con 1.035, Cuba con 992, España con 777, México con 584, Italia con 384 y Perú con 359.

En el grupo de cantidades intermedias aparecen Francia con 263 residencias, Argentina con 237, Brasil con 227, Rusia con 188, Ecuador con 172, Canadá con 148, Alemania con 147, Guatemala con 135, Chile con 128, Honduras con 120, Costa Rica con 100, Suiza con 99, El Salvador con 85, Nicaragua con 81, Bolivia con 64, Panamá con 61, India con 54, Países Bajos con 54 y República de Corea con 38.

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Las residencias temporales concentraron la mayor parte de los permisos en República Dominicana, con 14.901 casos sobre el total de 2026. (Imagen retomada de Cruz Contreras Abogados)
Las residencias temporales concentraron la mayor parte de los permisos en República Dominicana, con 14.901 casos sobre el total de 2026. (Imagen retomada de Cruz Contreras Abogados)

También obtuvieron residencias temporales ciudadanos de Portugal con 31, Bélgica con 27, Ucrania con 25, Turquía con 22, Pakistán con 20, Uruguay con 19, Polonia con 18, Austria con 16, Paraguay con 15, Lituania con 12, República Checa o Chequia con 12, Bulgaria con 11, Líbano con 11, Japón con 10, Kazajistán con 10, Sri Lanka con 10, Irán con nueve, Israel con nueve.

Además de Jamaica con nueve, Dinamarca con ocho, Hungría con ocho, Suecia con ocho, Filipinas con siete, Ruanda con siete, Rumania con siete, Serbia con siete, Bielorrusia con seis, Eslovenia con seis, Grecia con seis, Nigeria con seis y Reino Unido con 55.

La misma categoría incluyó además a Finlandia con cuatro, Armenia con cuatro, Letonia con cuatro, Malasia con cuatro, Sudáfrica con cuatro, Zambia con cuatro, Camerún con tres, Croacia con tres, Guayana con tres, Irlanda con tres, Mozambique con tres y Nepal con tres.

Las residencias permanentes sumaron 3,567 y las definitivas quedaron en 393

En las residencias permanentes, la Dirección General de Migración registró 822 permisos para haitianos, 433 para venezolanos, 366 para ciudadanos de China, 267 para estadounidenses, 228 para colombianos, 224 para españoles, 192 para italianos y 184 para cubanos.

Entre las demás nacionalidades con residencias permanentes figuran Alemania con 81, Canadá con 72, Perú con 52, Rusia con 50, México con 47, Suiza con 47, Francia con 95, Ecuador con 35, Argentina con 33, Chile con 24, Dinamarca con 24, Guatemala con 24, Bélgica con 18, Reino Unido con 17, Brasil con 15, El Salvador con 14, Bolivia con 11, Japón con 10, Honduras con 10, Nicaragua con nueve, Ucrania con nueve, India con ocho, Uruguay con ocho y Austria entre otros, según la publicación.

Haití encabezó las tres categorías de residencia en República Dominicana, con 2.796 permisos temporales, 822 permanentes y 61 definitivos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
Haití encabezó las tres categorías de residencia en República Dominicana, con 2.796 permisos temporales, 822 permanentes y 61 definitivos. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Las residencias definitivas fueron la categoría menos frecuente: 61 correspondieron a ciudadanos de Haití, 42 a Estados Unidos, 40 a España, 34 a Italia, 27 a Colombia, 23 a Alemania, 20 a China y 18 a Francia.

En esa misma categoría aparecen Cuba con 12, Venezuela con 12, Canadá con 10, Perú con ocho, República de Corea con ocho, Argentina con siete, Suiza con seis, Costa Rica con cinco, Países Bajos con cinco, Rusia con cinco, Bulgaria con tres, Ecuador con tres, Honduras con tres, India con tres, Panamá con tres, Reino Unido con tres, Uruguay con tres y Serbia con dos.

El registro retomado por Listín Diario también consigna una residencia definitiva para ciudadanos de Argelia, Bahamas, Bélgica, Brasil, Chile, Filipinas, Finlandia, Indonesia, Israel, Japón, Nicaragua, Nigeria, Rumania y Suecia.

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