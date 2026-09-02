455 km de autonomía y un precio competitivo: así es el SUV eléctrico que busca conquistar el mercado colombiano

El Changan NEVO Q05 llegó a Colombia como un SUV 100 % eléctrico con dos versiones y una autonomía de hasta 455 kilómetros bajo el ciclo NEDC. (Deepal)

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La movilidad electrificada sigue ganando espacio en Colombia. Al cierre de julio de 2026, el país registró 83.447 vehículos electrificados y se ubicó como el tercer mercado de América Latina en matriculaciones, solo superado por Brasil y México, según el más reciente informe de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). En la región, los principales mercados sumaron 631.699 unidades, casi el doble que en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento del segmento coincide con la llegada de nuevos modelos al país. Uno de ellos es el Changan NEVO Q05, un SUV 100% eléctrico que se presenta en Colombia con dos versiones, hasta 455 kilómetros de autonomía bajo el ciclo NEDC y un precio de lanzamiento desde $79.990.000.

Un SUV eléctrico que llega con un reconocimiento internacional

Antes de su debut en Colombia, el NEVO Q05 obtuvo el Golden A’ Design Award 2026 en la categoría Car and Land Based Motor Vehicles Design, uno de los reconocimientos internacionales que evalúan propuestas de diseño en diferentes industrias.

La versión Changan NEVO Q05 E-MAX ULTRA entrega 160 HP, 190 Nm de torque y suma sistemas de asistencia como AEB, FCW, LKA, LDW, ELK, RCTA y RCTB. (Deepal)

El premio no se concentra únicamente en la apariencia de los vehículos. El jurado valoró en el modelo aspectos como la funcionalidad, ergonomía, aprovechamiento del espacio, integración tecnológica y experiencia de usuario.

El A’ Design Award fue creado en Italia en 2008 a partir de una investigación del Politecnico di Milano y cuenta con un proceso de evaluación anónimo en el que participan diseñadores, académicos, periodistas y especialistas de diferentes sectores. Dentro de su clasificación, Gold es el segundo mayor reconocimiento, después de Platinum.

Con este antecedente, el modelo llega al mercado colombiano bajo el concepto “Vive inteligente NEVO Q05 E-MAX Ultra”, que plantea una combinación entre diseño, tecnología y bienestar.

La versión Changan NEVO Q05 E-MAX ULTRA entrega 160 HP, 190 Nm de torque y suma sistemas de asistencia como AEB, FCW, LKA, LDW, ELK, RCTA y RCTB. (Deepal)

Diseño, espacio y tecnología dentro del NEVO Q05

El nuevo SUV eléctrico cuenta con una distancia entre ejes de 2.735 milímetros, que permite ampliar el espacio de la cabina. Su diseño exterior incorpora líneas aerodinámicas, una firma lumínica frontal, un pilar D de forma ondulada y rines bitono de 18 pulgadas.

También cuenta con techo panorámico de apertura completa con cortinilla eléctrica y baúl de apertura eléctrica. Para Colombia, el modelo estará disponible en cinco colores: Blanco Polar, Gris Gráfico, Plata Satélite, Verde Stone y Magenta Metalizado.

En el interior, la tecnología ocupa un lugar central. El vehículo incorpora una pantalla táctil de 14,6 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 10,17 pulgadas.

A esto se suman compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica de 50 W, sistema de sonido de ocho parlantes, iluminación ambiental multicolor y control por voz. La versión E-MAX ULTRA incorpora además asientos eléctricos con ventilación y calefacción para el conductor.

El interior del Changan NEVO Q05 incluye pantalla táctil de 14,6 pulgadas, panel digital de 10,17 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y carga inalámbrica de 50 W. (Deepal)

Hasta 455 kilómetros de autonomía

El Changan NEVO Q05 E-MAX ULTRA cuenta con un sistema de propulsión 100 % eléctrico que entrega, según las especificaciones de la marca, 160 HP y 190 Nm de torque.

Su autonomía llega hasta los 455 kilómetros bajo el ciclo NEDC, mientras que el sistema de regeneración de energía busca mejorar la eficiencia durante los recorridos.

La marca también destaca una plataforma orientada a reducir vibraciones y ruido para mejorar el confort de los pasajeros.

En seguridad, el modelo incorpora cinco cámaras, radares de onda milimétrica, radares ultrasónicos y sensores de alta precisión. Con este conjunto funcionan sistemas de asistencia como Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Advertencia de Colisión Frontal (FCW), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Advertencia de Cambio de Carril (LDW), Mantenimiento de Carril de Emergencia (ELK), Advertencia de Tráfico Cruzado Trasero (RCTA) y Frenado Trasero de Emergencia (RCTB) para la versión E-max Ultra.

El Changan NEVO Q05 obtuvo el Golden A' Design Award 2026 por criterios de funcionalidad, ergonomía, aprovechamiento del espacio, integración tecnológica y experiencia de usuario. (Deepal)

De acuerdo con voceros de la marca, estas tecnologías funcionan como sistemas de asistencia y no reemplazan la atención del conductor ni una conducción responsable.

¿Cuánto cuesta el Changan NEVO Q05 en Colombia?

El modelo llega al mercado nacional en dos versiones:

NEVO Q05 E-MAX: $79.990.000.

NEVO Q05 E-MAX ULTRA: $89.990.000.

Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan Colombia, señaló que la propuesta del vehículo busca ir más allá del diseño y combinar tecnología y funcionalidad en la experiencia cotidiana.

“Con el NEVO Q05 E-MAX Ultra queremos demostrar que un vehículo eléctrico puede conquistar desde el diseño, pero también por todo lo que ofrece en el día a día”, afirmó.

El SUV eléctrico Changan NEVO Q05 incorpora una distancia entre ejes de 2.735 milímetros, techo panorámico y baúl de apertura eléctrica. (Deepal)

El ejecutivo también destacó que el modelo llega al país respaldado por la experiencia y la red de Grupo Vardí, un aspecto que, según explicó, busca brindar confianza a los consumidores que están dando el paso hacia la movilidad eléctrica.

Así, el NEVO Q05 entra a un mercado colombiano que amplía su oferta de vehículos electrificados y en el que autonomía, tecnología, diseño, precio y respaldo se convierten en factores cada vez más relevantes para quienes consideran cambiar la forma de movilizarse.