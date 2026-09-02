Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza: “No se escucha al pueblo”

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La concejal libertaria en La Matanza -provincia de Buenos Aires- Leila Gianni comunicó en la tarde de este miércoles su renuncia a la Libertad Avanza. “Me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”, señaló.

“Hoy renuncio a mi pertenencia a La Libertad Avanza”, escribió Gianni en el texto que compartió públicamente. La concejala calificó la resolución como “una decisión profundamente meditada” y explicó que no quiere “ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos” y donde, según su percepción, “no se escucha al pueblo”.

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En el comunicado, Gianni distinguió entre el rumbo económico adoptado por la gestión y lo que describió como un distanciamiento de las necesidades cotidianas de los vecinos.

“Había que ordenar la macroeconomía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad”, sostuvo, y agregó que también había que combatir a “los militantes del hambre”, una tarea que, aseguró, siguió sosteniendo. Sin embargo, remarcó: “La macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabaja y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino”.

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El comunicado de la edil bonaerense cuestionó el funcionamiento interno del espacio libertario

La concejala defendió además su tarea de recorrer el territorio bonaerense, una actividad que, según explicó, fue cuestionada dentro del espacio. “Recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato”, afirmó, y consideró que estar cerca del vecino y caminar los barrios de la Provincia de Buenos Aires no puede ser motivo de estigmatización.

Otro de los ejes de su descargo apuntó contra el uso de la actividad partidaria con fines particulares. “La política no puede ser un negocio personal”, escribió Gianni, quien dijo no estar dispuesta a aceptar que la política “se transforme en una herramienta para hacer negocios con el poder político de turno, en contra de los vecinos; ni para ocupar cargos simplemente por ocuparlos”.

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Consultado por Infobae sobre la renuncia de la concejala, el oficialismo optó por no realizar declaraciones.

El mensaje de Leila Gianni en redes sociales

El distanciamiento de Gianni con la conducción libertaria de La Matanza no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, la entonces flamante concejala ya había resuelto separarse de la bancada oficialista de LLA para constituir, junto a otros dirigentes locales un espacio propio bajo el nombre Alianza Libertad Republicana.

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Aquella ruptura había motivado un comunicado de las autoridades partidarias de LLA en la Tercera Sección Electoral, firmado por la presidenta del bloque libertario matancero, Lorena Ramos, y los concejales Gabriel Chaile y Jimena Alonso, en el que la calificaron de “traición kuka” y afirmaron que Gianni “no pertenece, no representa ni se encuentra autorizada a hablar” en nombre del espacio.

En aquel momento, la exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano había ratificado su pertenencia a LLA pese a la formación del nuevo bloque. “Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”, había argumentado entonces, según consta en su descargo público.

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Desde el oficialismo, optaron por no responder ante la consulta de Infobae sobre la salida de la concejala

La disputa entre ambos sectores dejó además cortocircuitos con figuras cercanas a los hermanos Milei. La diputada nacional Lilia Lemoine había salido en defensa de Gianni.

El nuevo espacio conducido por Gianni había logrado, en ese contexto, la vicepresidencia del Concejo Deliberante de La Matanza, en desplazamiento de la bancada oficialista encabezada por Ramos.

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La renuncia formalizada este martes representa un paso adicional en un proceso de alejamiento que, según el propio relato de la concejala, se fue gestando durante los últimos meses de gestión legislativa.