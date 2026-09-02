Sociedad

“Me rompió el patín”: habló el joven que fue agredido en el subte cuando hacía una presentación para recaudar dinero

El patinador Lucas Benítez relató cómo vivió el episodio ocurrido en la línea B. Pidió calma a los pasajeros que intercedieron y solo al finalizar advirtió que el incidente le había dejado una pieza rota

Los pasajeros de la Línea B intervinieron para frenar la agresión y reclamaron al acusado que le pidiera perdón a Lucas Benítez
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Lucas Benítez, el patinador artístico que desde hace más de una década recorre los vagones del subte porteño, fue víctima de una agresión deliberada este martes en la Línea B de Buenos Aires: un pasajero le puso el pie en dos oportunidades distintas mientras ejecutaba su coreografía, con la intención de derribarlo. El episodio quedó registrado en video y la reacción de los otros viajeros presentes fue determinante para frenar el incidente antes de que escalara. El deportista contó que el incidente provocó la rotura de su patín.

Benítez integra el seleccionado argentino de patinaje artístico y es multicampeón de la disciplina. Dado que su categoría no recibe financiamiento estatal, las presentaciones en el transporte público son su forma de sostener la carrera: lleva más de diez años haciéndolo en distintas líneas de la red de subterráneos. Con ese recorrido, se convirtió en una figura conocida entre los pasajeros habituales, cuyas filmaciones de sus intervenciones se viralizan con frecuencia.

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Según se observa en las imágenes que circularon en redes sociales —compartidas por otro viajero presente en la formación— el agresor extendió el pie en el trayecto de Benítez en dos momentos separados. La maniobra fue vista por varios pasajeros que reaccionaron de inmediato. “¡Pedile perdón!”, se escucha en el registro. Otro hombre, cara a cara con el acusado, le reclamó con firmeza: “Te vimos todos”. Lejos de reconocer su accionar, el agresor respondió: “¿Qué le voy a pedir perdón? ¿Quién sos vos?”.

Contó que por el incidente se le rompió el patín

Fue en ese contexto que Benítez tomó la palabra para relatar cómo vivió el episodio. En declaraciones a C5N, el patinador describió que, en el momento del incidente, su reacción fue intentar calmar a quienes lo defendían. “Eran cuatro pibes. Y es más, les dije: ‘Tranquilos, dejen, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Tranquilos, tranquilos, yo sigo. No le den bola’”, relató. Según contó, la situación se resolvió cuando al agresor lo sacaron del vagón y se le indicó que tomara el tren siguiente.

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Lo que el deportista no había advertido en el momento fue el alcance real del daño. “Tras ese trastabille que hago en la segunda vez que me pone el pie, se me rompe el patín. Tengo la pieza que se rompió”, dijo en el canal de noticias. Y agregó: “Yo no me di cuenta en el momento, cuando termino de hacer la performance que hago yo, que es patinando en subte para poder bancar lo que es la carrera, mi vida. Yo vivo de esto”.

Mientras el cruce verbal entre los pasajeros y el agresor subía de tono, Benítez observaba la escena desde otro lugar. Tal como describió, el joven optó por quedarse callado con los auriculares y continuar el viaje, sin mediar más palabras. La presión colectiva de quienes compartían el vagón logró contener la situación antes de que derivara en mayores incidentes.

Lucas Benitez
El patinador artístico Lucas Benítez integra el seleccionado argentino y se presenta en el subte para sostener su carrera sin financiamiento estatal.

Sobre el episodio en sí, Benítez aclaró que una agresión de ese tipo nunca le había ocurrido antes. “Nunca me pasó que justamente metan el pie. Puede ser que me lo hagan sin querer, después me piden disculpas”, señaló en C5N.

En ese punto fue enfático al destacar el rol de los otros pasajeros: “Yo destaco la reacción de los pasajeros, porque pasa que vienen y, por ejemplo, no hacen eso, pero tiran un comentario y la gente responde: ‘¿Qué te pasa? Si el pibe trabaja’. Yo estoy patinando, pero escucho todo”.

La pasajera que filmó el video lo compartió en redes sociales con un mensaje que resumió el clima del vagón: “Final feliz, aguante la gente que no mira para un costado ante estas actitudes disfrazadas de personas”. La difusión del material generó una respuesta inmediata en las plataformas digitales, donde usuarios repudiaron la conducta del agresor y celebraron la solidaridad de los demás viajeros.

El clip se sumó así a la extensa lista de registros de las presentaciones de Benítez que circulan en internet, donde el patinador acumuló una base de seguidores que sigue de cerca tanto su actividad deportiva como sus performances en el subterráneo de Buenos Aires.

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