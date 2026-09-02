Sociedad

Un conductor manejaba borracho, atropelló a un hombre y lo mató: superaba cinco veces el límite permitido

La víctima fatal, de 42 años, fue impactada en la vía pública en la provincia de Mendoza. El chofer manejaba un Peugeot 207 y registró 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre
El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre
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Un hombre de 42 años murió esta madrugada tras ser atropellado por un conductor que circulaba con más de cinco veces el límite de alcohol en sangre permitido. El episodio ocurrió en el barrio 25 de Mayo, en Rodeo del Medio, departamento de Maipú, en la provincia de Mendoza, y terminó con el vehículo abandonado a pocas cuadras del lugar.

Según el parte difundido por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el hecho se produjo cerca de las 6.40 en la intersección de las calles María Auxiliadora y Bordín. Un Peugeot 207 de color negro, conducido a alta velocidad, impactó contra un peatón que se encontraba parado sobre la vía pública. Testigos del episodio relataron que el auto pasó a gran velocidad y se dio a la fuga, sin detenerse a asistir a la víctima, que quedó gravemente herida en el lugar.

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Personal de la Policía de Mendoza llegó al sitio tras un llamado al 911 y, minutos después, localizó el vehículo a unas cinco cuadras del hecho, en calle Triángulo Beltrán. Allí identificaron al conductor, un hombre de 34 años cuyas iniciales son K.I.C., a quien se le practicó un test de alcoholemia. El resultado arrojó 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el límite general permitido para conductores particulares en la provincia es de 0,5 gramos por litro. La cifra representa más del quíntuple de lo autorizado por la normativa vigente.

La víctima, identificada como S.A.O., de 42 años, presentaba lesiones compatibles con fractura de cráneo, traumatismo facial y fractura de fémur izquierdo. Personal de emergencias constató el fallecimiento en el lugar del siniestro.

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Tras la detención de K.I.C., el Peugeot 207 quedó secuestrado para las pericias correspondientes. La Oficina Fiscal en turno dispuso las actuaciones de rigor y ordenó la intervención de Policía Científica, que trabaja para determinar la mecánica exacta del episodio.

El hombre atropellado en Maipú se convirtió en la primera víctima fatal de tránsito del mes en Mendoza, tras un mes anterior que había cerrado con 17 muertes en siniestros viales en la provincia.

El vehículo terminó dentro de un zanjón tras salir de la calzada en la Variante Palmira (Fotos: MDZol)
El vehículo terminó dentro de un zanjón tras salir de la calzada en la Variante Palmira (Fotos: MDZol)

No fue el único siniestro vial registrado durante las últimas 24 horas en ese departamento, en la tarde del martes, un hombre de 54 años protagonizó otro accidente vial luego de que su vehículo saliera de la calzada y terminara dentro de un zanjón. El conductor fue asistido en el lugar por politraumatismos, aunque no debió ser trasladado a un centro asistencial.

Según informó la Policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 18.05 en la Variante Palmira, cuando el hombre circulaba en sentido norte al mando de un Toyota Corolla. Por causas que todavía son investigadas, perdió el dominio del rodado, se salió de la calzada y cayó sobre un zanjón ubicado a la vera del camino.

Producto del impacto, el conductor sufrió politraumatismos, de acuerdo con el diagnóstico realizado por personal médico que llegó hasta el lugar. Pese a las lesiones, no fue necesario disponer su traslado a un hospital o centro de salud, ya que fue atendido allí mismo.

Como parte del protocolo habitual en este tipo de siniestros, se le realizó un test de alcoholemia al conductor. El resultado arrojó 0,00 g/L, por lo que se descartó de manera categórica que hubiera consumido alcohol antes de tomar el volante.

En el lugar del hecho trabajó personal policial junto a efectivos de la Delegación Vial Gran Mendoza, encargados de realizar las actuaciones correspondientes y de reconstruir la secuencia de lo ocurrido. Las causas exactas que llevaron al hombre a perder el control del Toyota Corolla permanecen bajo investigación, mientras las autoridades continúan con las pericias para determinar qué provocó la salida de la calzada.

Por el momento, no se informaron detalles adicionales sobre el estado de salud del conductor ni sobre eventuales daños materiales en el vehículo involucrado.

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