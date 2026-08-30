Caputo en el G20 de EE.UU: reunión con Bessent, encuentro con Georgieva y defensa del programa de ajuste

Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Luis Caputo, ministro de Economía, durante su último encuentro oficial

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(Enviado especial a Carolina del Norte, Estados Unidos) Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent durante la cumbre del G20 de Finanzas que inicia mañana en Asheville, una apacible ciudad de Carolina del Norte.

El secretario del Tesoro es un protagonista esencial en la relación privilegiada que tiene Javier Milei con Donald Trump, y la cita con el ministro de Economía tiene como finalidad ratificar los vínculos políticos e ideológicos que unen al gobierno libertario con la administración republicana.

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Por instrucción directa de Trump, Bessent rescató el programa económico de Milei a pocos días de los comicios de octubre de 2025, y su rol ha sido clave cuando aparecieron ciertos cuestionamientos técnicos en el FMI.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, durante su visita a Buenos Aires (Argentina)

Es muy probable que Caputo también se encuentre con Kristalina Georgieva para analizar la actual situación de la Argentina.

El ministro de Economía y la directora gerente del FMI tienen una relación personal óptima, y hasta ahora la Argentina cumple con las metas de emisión monetaria, reservas públicas y superávit fiscal pactadas con el Fondo.

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De todas maneras, los técnicos de Georgieva en Washington monitorean la recaudación, su impacto en el superávit fiscal, y la crisis social causada por los niveles de mora crediticia.

Julie Kozack, vocera del FMI, insiste en todas sus conferencias de prensa que la Casa Rosada debe responder a determinadas demandas sociales, y la mora crediticia encuadra en la perspectiva que exige el board del Fondo a la Argentina.

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Kozack acompañará a Georgieva durante la cumbre del G20 en Carolina del Norte.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

La administración Trump utilizará la cumbre de ministros de Finanzas del G20 para defender las sanciones impuestas a Irán, que están destinadas a forzar la apertura del estrecho de Ormuz y desmantelar su proyecto nuclear.

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Bessent será el anfitrión del G20 en Carolina del Norte, y su principal objetivo geopolítico es ratificar la decisión de Estados Unidos de asfixiar la economía del régimen chiíta, que en las sombras es apoyado por China, Turquía, Qatar, India y Pakistán.

La Secretaría del Tesoro diseñó una batería de sanciones comerciales y financieras que pretenden el colapso de la economía iraní, tras la decisión de Washington de suspender las operaciones militares en Medio Oriente.

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China es el principal aliado de Irán frente al conflicto que libra contra Estados Unidos, y Bessent ratificará en el G20 que la Casa Blanca no permitirá el apoyo clandestino de Beijing al régimen totalitario que controla la Guardia Revolucionaria.

El líder chino Xi Jinping siempre sostuvo al régimen chiíta, pese a las constantes sanciones de Estados Unidos y Europa, y es poco probable que cambie de opinión ante las sanciones dispuestas por Trump.

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Javier Milei y Luis Caputo durante la Asamblea General en la ONU, (New York, Estados Unidos)

En este contexto, Luis Caputo será figura central en un panel sobre crecimiento global, adonde defenderá los conceptos básicos del plan de ajuste y su proyección futura.

“Caputo va a disertar sobre las medidas implementadas en la Argentina para generar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido”, adelantaron a Infobae desde el Palacio de Hacienda.

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Junto a Caputo se alinearán Santiago Bausili -presidente del Banco Central-, Jose Luis Daza -secretario de Política Económica- y Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria.

Además de la crisis global causada por la guerra constante contra Irán, en la cumbre del G20 se analizará la situación económica en Estados Unidos y su proyección internacional.

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Trump: de guerra de aranceles a desafío económico y electoral

La administración Trump lanzó una guerra de aranceles que afectó a socios locales -Canadá- y aliados históricos -Europa-, y su impacto también llegó a la Argentina.

Milei por su alineamiento con Trump ha logrado que los aranceles sean mínimos en la ofensiva diseñada por la Secretaría del Tesoro, y a su vez obtuvo un cupo extra de exportación de carne hacia los EE.UU.

Pero la propuesta económica de Trump está en jaque por la inflación, el desempleo y los comicios de medio término en noviembre.

Desde esta perspectiva, una derrota electoral de la administración Trump puede implicar una mutación en las preocupaciones de la Casa Blanca, y hasta un posible cambio en el gabinete republicano.

Durante su encuentro en Carolina del Norte, Caputo tendrá la oportunidad de preguntar a Bessent qué escenarios políticos analiza Trump, al promediar su mandato definitivo como presidente de Estados Unidos.