El oficialismo busca retomar en el Senado el debate sobre la eliminación de las PASO pero no hay consenso con los aliados

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de LLA

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El oficialismo está aceptando que el clima político comenzó a cambiar. En el Senado, La Libertad Avanza atravesaba sin sobresaltos un período en el que sus socios optaban por el silencio o directamente por pedir la palabra para acompañarlos. Sin embargo, en las últimas sesiones aparecieron voces aliadas que comenzaron a reclamarle al oficialismo que avance con una agenda que hasta solo declama.

Esto fue lo que sucedió en la última sesión de la Cámara alta, donde el bloque libertario esperaba tener un tránsito sin demasiadas complicaciones. El temario incluía pliegos judiciales y acuerdos internacionales. Estaban los votos, así que solo era cuestión de esperar y escuchar, sin responder, los dardos del kirchnerismo.

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Sin embargo, hubo un hecho que evidenció este cambio y que obligó a la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, a tomar posición rápidamente para no quedar expuesta frente al reclamo de uno de los socios.

La senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, solicitó que se dé un tratamiento preferencial al proyecto de Ficha Limpia por fuera de la reforma electoral que busca la Casa Rosada y que no presenta avances desde hace semanas.

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Rápidamente, Bullrich tomó la palabra y, a modo de aclaración, adelantó que el oficialismo planeaba retomar el tratamiento de la reforma electoral. “La próxima semana no, porque tenemos varias comisiones, pero la otra vamos a volver a juntarnos. Y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto. Eso es un compromiso, lo podemos votar, pero tienen mi palabra”, dijo la senadora. Y esto despertó gestos y miradas entre los senadores de otros bloques que acompañan al oficialismo.

La senadora Edith Terenzi, de espaldas frente a Bullrich

Rápidamente, un grupo de radicales se reunió alrededor del presidente del bloque, Eduardo Vischi, y comenzaron a conversar. Tanto fue así que la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, tuvo que frenar la sesión y pedirles que lo hicieran fuera del recinto.

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La realidad es que en los bloques entendieron que la respuesta de Bullrich tuvo más que ver con evitar que pareciera que La Libertad Avanza no quiere debatir Ficha Limpia —algo que ya sucedió en Diputados— que con un cambio de escenario respecto de las negociaciones.

“Ofrecieron colectoras y no funcionó, ahora no hay nada nuevo”, dijo un senador dialoguista. Esa afirmación, que podría ser de alguien que no participa de las conversaciones, fue ratificada desde el oficialismo. “Todavía no lo están discutiendo centralmente”, señaló un vocero autorizado ante la consulta de este medio sobre qué había de nuevo que hubiera hecho retomar las conversaciones.

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Al término de la sesión, la ex ministra dijo que daba lo mismo “la eliminación o la suspensión” de las PASO, ya que el debate pasa por el costo de estas. Con esto abre una puerta para el PRO y la UCR, que tenían más interés en ese camino intermedio.

El problema es que la ancha avenida del medio también juega su propio partido y la suspensión de las primarias, que en otro momento juntaba adhesiones, hoy no parece convencer tanto. Mauricio Macri no quiere allanarle tanto el camino electoral al Gobierno sin un acuerdo previo —y conveniente— con el mundo de La Libertad Avanza, algo que por ahora no está ni cerca de suceder. “Fueron dos salidas, pero no hubo ni un beso, quedaron en hablar”, graficó en tono jocoso un hombre amarillo que está al tanto de las conversaciones.

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El otro punto es convencer a los gobernadores que ya tienen pensado adelantar sus elecciones. “Las PASO les solucionan el escenario a quienes tienen un candidato único y hacen que los demás tengan que encarar campañas largas, costosas y desgastantes”. Hay casi 20 provincias cuyos gobernadores irán por la reelección, ninguna libertaria. ¿Por qué alguno les solucionaría las disputas a los libertarios en sus territorios?

La reforma tiene como punto central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la ya mencionada Ficha Limpia. La discusión de esta iniciativa se encontraba sin avances por falta de consenso. Todo hace suponer que, por ahora, sigue igual.

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