Joaquín de la Torre propuso federalizar los 24 distritos del conurbano: “Eliminamos el gobierno provincial”

Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, pasó por los estudios de Infobae en Vivo para explicar su propuesta

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El ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, lanzó una idea en con la que promete resolver los problemas persistentes en el conurbano: otorgarle a los 24 municipios de la región metropolitana con jerarquía federal.

“Los problemas en el conurbano, lejos de mejorar, se han ido agravando en los últimos años. Lo que hay que hacer entonces son cambios profundos”, introdujo el dirigente, durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

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Ante la falta de recursos y presupuesto para invertir en salud, educación y seguridad en esa región, De la Torre propuso: “Eliminamos el gobierno provincial del conurbano”. “Los 24 distritos que están de la ruta 6 hacia la capital, los convertimos en distritos federales que dependan directamente del gobierno nacional”, completó.

Con esa fórmula, el sistema de financiamiento de la zona metropolitana bonaerense se asignaría con recursos “directamente a los municipios y a la Nación”. En concreto, los distritos no serían nuevas provincias, sino que tendrían rango federal: “Solamente van a quedar con dos gobiernos, el municipal y el nacional. Toda esa plata que se ahorra, una va para el resto de la provincia y la otra se le da a la Nación para que pague los sueldos docentes, de las fuerzas de seguridad y de los médicos de los tres hospitales nacionales del conurbano”.

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Para De la Torre, los 24 puntos de coparticipación que cobra la provincia de Buenos Aires “son escasos”, y sobre todo para afrontar las demandas de servicios de los habitantes del conurbano, que representa el 28% de la población nacional. “El régimen de coparticipación ha castigado durísimamente al conurbano. La provincia se pasa siempre quejándose de que le falta plata. Con este sistema y la eliminación del gobierno de la provincia de Buenos Aires para el 70% de su población, lo que hacemos es ahorrar un montón de plata y dejar de tener ese reclamo pendiente”, concluyó.

El plan para el conurbano incluye que la Nación pague salarios docentes, de fuerzas de seguridad y de los médicos

Cómo se financiarían los servicios

De la Torre puntualizó que en el conurbano viven entre 13 y 14 millones de personas, que dependen ya de servicios esenciales que presta o regula Nación, como el transporte público, las concesiones de la distribución de electricidad y el gas, o la prestación del agua y cloaca, que dependen de AySA, que está bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional. La reasignación de fondos permitiría avanzar en esas obras “urgentes”: “En el conurbano falta el 50% de cloaca y agua”.

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Con respecto a la seguridad, De la Torre explicó que se encargarán de esa función las fuerzas federales: “Hoy Gendarmería ya tiene asiento en Campo de Mayo y en distintos lugares del conurbano, eso pasaría a ser territorio donde Gendarmería y Prefectura pasarían a ser la fuerza de seguridad”.

En este marco, el modelo a imitar es el de la antigua Ciudad de Buenos Aires, antes de adquirir su autonomía plena con la reforma constitucional. En contraste con esa experiencia, rechazó la creación de una nueva gobernación para el conurbano: “Otro gobierno más es más gasto. Yo digo: eliminemos un gobierno”.

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Funcionarios de Gendarmería en la estación de Laferrere, en el conurbano

De la Torre también indicó que impactaría el esquema impositivo con esta reforma: “Le sacamos el impuesto de los ingresos brutos, que es un impuesto terrible, caro. ¿Por qué? Porque no hay que pagar el gobierno provincial”.

Las críticas al Gobierno y la proyección electoral

Al analizar la coyuntura nacional, De la Torre cuestionó al gobierno de Javier Milei, al señalar que apenas “vino hacer dos cosas”, como lograr el “orden fiscal y la eliminación de los gerentes de la pobreza”, pero después “no hizo más nada”. “El gobierno está encerrado en que lo único que tiene que hacer es lo anterior”, dijo.

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Respecto del futuro político y las elecciones presidente de 2027, el ex intendente descartó una posible reelección de Javier Milei: “No, yo no la veo”. Y si bien argumentó que “la gente no quiere volver al pasado”, pretende que “le resuelvan los problemas para adelante”. “El político que descubra y tenga claro esto es el próximo presidente de la Argentina”, completó.

Consultado sobre sus propias aspiraciones, reconoció: “Me encantaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que me gustaría. Si están las condiciones, intentaremos”. Y remarcó: “A la provincia hay que explotarla, no hay que seguir acariciándola. Es mentira que se soluciona acariciándola. Hay que explotarla”.

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