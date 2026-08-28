Política

La Libertad Avanza ordenó la conducción en la Legislatura bonaerense tras un acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo

Sectores referenciados en ambos dirigentes llegaron a un entendimiento para organizar diversas responsabilidades en la cámara de diputados provincial

Agustín Romo en la Legislatura bonaerense
Agustín Romo en la Legislatura bonaerense
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La Libertad Avanza (LLA) cerró este jueves un enroque de conducción en la Cámara de Diputados bonaerense que llevaba más de ocho meses trabado por tensiones internas: Juanes Osaba asumió la presidencia del bloque libertario en reemplazo de Agustín Romo, quien pasó a ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara baja. El movimiento, enmarcado en la sesión ordinaria con la que la Legislatura retomó la actividad tras el receso invernal, puso fin a una disputa que enfrentaba al sector de Karina Milei con el espacio referenciado en el asesor presidencial Santiago Caputo.

El conflicto tiene raíces en diciembre de 2025, cuando el recambio parlamentario posterior a las elecciones de medio término obligó a renegociar las autoridades legislativas. En ese momento, Osaba —hombre de confianza del armador bonaerense Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia— estaba destinado a encabezar la bancada, pero cambios de último minuto impulsados por el sector del gobernador Axel Kicillof en la distribución de cargos lo dejaron en la vicepresidencia segunda del cuerpo, y Romo continuó al frente del bloque como desde 2023.

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Desde entonces, la tensión no cedió. En el entorno de Pareja y Karina Milei cuestionaban la conducción de Romo por falta de coordinación interna, escasa convocatoria a reuniones y decisiones adoptadas sin consenso con la Casa Rosada. Uno de los episodios que más irritó a esa facción fue una sesión de 2025 en la que el peronismo cuestionó a la secretaria general de la Presidencia y Romo, al tomar la palabra, no salió en su defensa. Otro punto de conflicto fue la presentación de un proyecto sobre unicameralidad impulsado por el diputado Héctor Gay sin coordinación previa con la conducción política del espacio.

Osaba, nuevo presidente de bloque, junto a Javier Milei en una foto de archivo
Osaba, nuevo presidente de bloque, junto a Javier Milei en una foto de archivo

El enroque estuvo a punto de concretarse en abril de 2026, cuando el armado de Karina Milei ya había decidido el desplazamiento de Romo, pero la falta de sesiones y las negociaciones sin cerrar postergaron el cambio. En junio, una fuente de la bancada admitía: “Se concretará cuando haya sesión, pero la Legislatura se dedica a no trabajar”. Recién con la reanudación de la actividad parlamentaria, este jueves, el acuerdo se formalizó.

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La salida negociada incluyó una compensación para Las Fuerzas del Cielo: Romo no quedó afuera de la estructura legislativa sino que pasó a la vicepresidencia de la Cámara, el cargo institucional que hasta ahora ocupaba Osaba. Caputo celebró públicamente la designación una vez formalizado el cambio, señal del nivel de acuerdo alcanzado entre las facciones internas del espacio.

El bloque de LLA en Diputados bonaerenses está integrado por 20 legisladores, con mayoría alineada con Pareja, y sectores minoritarios que responden a Caputo, a la senadora Patricia Bullrich y a la ex diputada Carolina Píparo. Osaba, dirigente platense con perfil articulador, viene ganando protagonismo por sus cuestionamientos a la gestión de Kicillof, en particular por la situación del IOMA, y por impulsar la Boleta Única de Papel (BUP) en el territorio bonaerense.

Con la nueva distribución, LLA busca presentar mayor cohesión interna de cara a la agenda opositora en la Legislatura y a la construcción política del espacio en la provincia de Buenos Aires rumbo a las elecciones de 2027, aunque fuentes del propio espacio reconocen que las diferencias entre las distintas facciones continúan sin resolverse del todo.

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